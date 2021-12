Le Regioni hanno raggiunto il primo obiettivo fissato dal commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo (4,6 milioni di somministrazioni dall’1 al 12 dicembre) con due giorni di anticipo rispetto alla scadenza, venerdì. Ma dal 13 al 26, come sappiamo, dovranno alzare l’asticella: ne dovranno fare 6,3 milioni. E in questo periodo non dovranno essere garantite solo […]

Sono 27 anni che partiti e stampa di destra (quindi oggi Repubblica) la menano coi magistrati in politica. Eppure fu B., nel ’94, a offrire a Di Pietro e Davigo i ministeri dell’Interno e della Giustizia. Quelli però rifiutarono e lui ripiegò sulla Parenti. Nessun pm di Mani Pulite è mai entrato in politica: Di […]

L’intervista. Pierpaolo Sileri “Su Omicron siamo senza certezze. Più soldi per gli ospedali” “Le cose vanno abbastanza bene”, assicura Pierpaolo Sileri, sottosegretario M5S alla Salute, ma prima chirurgo. Lo dica ai suoi colleghi dei pronto soccorso, che sono in difficoltà. Stiamo andando bene con la vaccinazione. Contagi zero non esiste. Germania e Francia stanno peggio. Torniamo ai pronto soccorso e al Covid che sottrae medici agli ambulatori e […] Di Alessandro Mantovani

L’intervista. Marco Revelli “Sciopero sacrosanto, Cgil e Uil fanno bene: la politica è su Marte” “Questo sciopero generale è pienamente giustificato”. Marco Revelli non ha dubbi, il problema semmai è un altro: “Arriva tardi. I buoi sono scappati dalla stalla da molto tempo. Sarebbe stato necessario uno sciopero generale all’anno negli ultimi due decenni, per contrastare la deriva del mondo del lavoro”. L’opinione pubblica l’ha accolto come una provocazione, uno […] Di Tommaso Rodano

Colle 2022 Renzi prono alla destra: “Il Quirinale è cosa loro”. Salvini si mette all’opera Il patto dei due matteo. Atreju. Alla festa di FdI il capo di Iv “chiama” Meloni e il leghista: “Siete voi i kingmaker”. Lui: “Da lunedì sento tutti i leader” Di Giacomo Salvini

Dossier Morte David Rossi, tutti i misteri in 10 punti L’inchiesta, quello che non torna e le novità. Otto anni dopo.Il computer acceso dai magistrati, gli sms cancellati, i fazzoletti (sporchi di sangue) distrutti, i festini a luci rosse: ecco i tanti “buchi” non ancora risolti Di Marco Grasso

Porte girevoli “Basta politici in toga”. E il berlusconiano Frattini va a presiedere il Consiglio di Stato La ministra della Giustizia Marta Cartabia giura: “Mai più porte girevoli tra magistratura e politica”. Ma il bello per il governo dei Migliori, ancora indignati per il caso di Catello Maresca appena ricollocato dal Csm a Campobasso come giudice e senza dover mollare il seggio di consigliere comunale a Napoli, deve ancora venire: tra poco […] Di Ilaria Proietti

Commissario covid Messina, manifesti contro no vax: “No in casa a Natale” Tra le tante applicazioni del Super Green Pass, a Messina ci si è spinti oltre i limiti dell’immaginazione. Non pago degli obblighi vigenti, la struttura anti-Covid ha ideato una “curiosa” estensione del certificato: a Natale si entra solo in casa di vaccinati. Per ora è il motto di una campagna di affissioni sui muri della […] Di Lorenzo Giarelli

Il caimano E B. si sfoga: “Casellati è ingrata, Casini traditore” Pier Ferdinando Casini? “Un voltagabbana”. E Maria Elisabetta Alberti Casellati? “Un’ingrata” che pensa “solo alla sua carriera”. E ancora, nell’elenco dei reietti non può mancare Marcello Pera: “Un personaggio di una noia mortale”. Chi negli ultimi giorni ha parlato con Silvio Berlusconi lo ha trovato deluso. Mentre il suo shopping natalizio per il Quirinale continua, […] Di Gia. Sal.

Berlusconi al Quirinale? No, grazie Pronti, via: abolisce per legge i suoi reati, le prove e una toga Undicesima puntata. 4 porcate in 3 mesi. Scudo fiscale sui fondi neri all’estero, falso in bilancio legalizzato, rogatorie cestinate, il suo giudice trasferito Di Marco Travaglio

Primo vertice M5s Conte riunisce vice e comitati: “Siate vicini alla società” “Dobbiamo essere ovunque, con la massima presenza sui territori e un dialogo costante con iscritti, amministratori, associazioni, società civile e Terzo settore”. Giuseppe Conte ha riunito ieri i 5 vicepresidenti e i 17 comitati tematici la cui nomina è stata appena ratificata dagli iscritti del Movimento con l’approvazione online. Obiettivo: sollecitare un raccordo con la […] Di fq

In arrivo Novavax, siero a base proteica che può convincere gli scettici Entro fine anno l’Agenzia europea del Farmaco potrebbe autorizzare il vaccino made in Usa Novavax, il primo a base di “proteine”. C’è anche un secondo vaccino a “virus inattivato” in arrivo, progettato dalla società francese Valneva. Entrambi rientrano nel “gruppo” dei vaccini classici perché utilizzano una tecnologia già nota per molti altri vaccini – morbillo, […] Di Peter D’Angelo

La storia. La ristoratrice “Truffata da un pass ‘falso’ che non potevo verificare, ma tocca a me pagare la multa” “Noi i controlli li facciamo, ma poi non possiamo sapere se i clienti ci danno un Green pass falso. E quindi come ristoratori che facciamo? Paghiamo ogni sera anche mille euro di sanzioni?”. A parlare è Paola Sturchio, titolare del ristorante romano “La Barchetta”, che venerdì sera è stata multata dai vigili urbani per aver […] Di Natale Ciappina

Il tempismo Renzi usa Mps e si autoassolve: “Sono sconvolto, è il pm di Open” Non dev’essere sembrato vero a Matteo Renzi di trovarsi di fronte un’occasione del genere: strumentalizzare i misteri della morte di David Rossi – e le rivelazioni che riguardano il pm Antonino Nastasi – per screditare l’indagine Open, in cui è accusato di finanziamento illecito. Ma i pianeti si sono allineati come neanche Matteo poteva sognare […] Di Lorenzo Giarelli

“Triangolo amoroso” Prof. ucciso a Tarquinia. L’arrestato confessa Dopo esserestato fermato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso Dario Angeletti, il professore dell’Università della Tuscia trovato morto martedì nella sua auto in un parcheggio di Tarquinia (Viterbo), Claudio Cesaris ha confessato l’omicidio dell’uomo. “Sono stato io a sparare” avrebbe detto Cesaris, secondo quanto riporta l’Ansa. Per gli investigatori alla base dell’omicidio ci sarebbe […] Di RQuotidiano

Il delitto di misterbianco Genny Cantarero: l’ex, indagato, è irreperibile È ricercato per omicidio l’ex compagno di Giovanna ‘Genny’ Cantarero, la 27enne uccisa a Misterbianco (Catania). L’ennesimo caso di femminicidio consumato venerdì, quando la ragazza è stata freddata con alcuni colpi di pistola alla testa, poco dopo essere uscita da lavoro e in attesa che arrivasse la madre per tornare a casa. Una testimone ha […] Di Saul Caia

Ucciso a Ponticelli 35enne Napoli, colpito con 10 colpi d’arma da fuoco Nella nottefra venerdì e sabato un uomo è stato ucciso con dieci colpi di arma da fuoco a Ponticelli, quartiere della zona est di Napoli. La vittima è Gennaro Matteo, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l’uomo era in auto quando è stato colpito; trasportato d’urgenza all’ospedale del […] Di RQuotidiano

Usigrai contro draghi Rai, sciopero dei giornalisti il 29 dicembre Non solo Cgil e Uil scioperano contro il governo Draghi, anche i giornalisti Rai contro l’ad Carlo Fuortes. L’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, ha indetto 24 ore di sciopero il 29 dicembre: tutti i tg e i giornali radio andranno in onda senza servizi audio/video e, forse, in forma ridotta. Lo sciopero arriva dopo […] Di Gianluca Roselli

Fondazione Fatto Grande successo per il nuovo progetto di aiuto ai migranti In meno di 24 ore, il nuovo progetto della Fondazione Fatto Quotidiano, raccontato ieri sul nostro giornale, ha raggiunto con un’adesione entusiastica gli obiettivi desiderati. La raccolta fondi, in collaborazione con la Croce Rossa Italia comitato Val di Susa, che da anni assiste i migranti (oltre mille solo a novembre) che sfidano il freddo e […] Di RQuotidiano

Diritti e lavoro 1971, le schedature di “Mamma Fiat” 57.077 dossier. Fu l’allora pretore Raffaele Guariniello a far perquisire gli uffici del colosso dell’automobile, compreso quello dell’Avvocato Agnelli. Il processo, però, fu poi celebrato a Napoli Di Ettore Boffano

Associazione Coscioni Fine vita, proposte di emendamento o referendum L’attuale testo sul fine vita “presenta discriminazioni e lungaggini, in particolare su condizione del malato, tempistiche, cure palliative, obiezione di coscienza”. Lo sostiene l’associazione Coscioni, che ha presentato online una proposta di emendamenti “ritenuti indispensabili perché la legge in questione sia utile e rappresenti, al contrario del testo attuale, un passo avanti rispetto allo scenario […] Di RQuotidiano

Lo street artist Banksy, una t-shirt dedicata ai “4 di Bristol” processati per i danni alla statua di Colston “La prossima settimana le quattro persone incriminate per aver rovesciato la statua di Colston a Bristol andranno a processo. Ho creato una maglietta-ricordo per celebrare l’occasione. […] I guadagni andranno interamente agli imputati, cosi possono farsi una birra”. Sono 30 anni che Banksy, artista inglese attivo dagli anni Novanta e mai identificato, rende le sue […] Di Sabrina Provenzani

Usa Trump e il piano dell’ex ufficiale per bloccare l’elezione di Joe Biden Come spesso accade nelle vicende che ruotano attorno all’ex presidente Donald Trump anche quella del “piano” per bloccare la convalida dell’elezione del rivale democratico Joe Biden resta a metà tra la farsa e il dramma. Si trattava di proclamare lo stato di emergenza nazionale. Su questo l’ex capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, […] Di RQuotidiano

(Ri)scoperte Il ritorno a casa: cento opere riemergono dai magazzini Il ministero della Cultura promuove la restituzione simbolica di capolavori “minori” dai depositi ai luoghi di origine: un’operazione lodevole, ma ancora embrionale e talvolta imprecisa Di Filippomaria Pontani