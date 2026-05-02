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Ultimo aggiornamento: 12:08

Flotilla, i due leader della missione “arrivati in Israele per gli interrogatori”. Presidio davanti alla Farnesina per il rilascio di Thiago e Saif

Gli israeliani non rilasciano i due attivisti Abukeshek e Avila, Madrid parla di "rapimento". La mobilitazione per chiedere un intervento immediato del governo italiano. L'esposto presentato ai pm: "Sequestrare la nave di Tel Aviv"
Flotilla, i due leader della missione “arrivati in Israele per gli interrogatori”. Presidio davanti alla Farnesina per il rilascio di Thiago e Saif
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Momenti chiave

  • M5s: "Governo nei fatti continua a spalleggiare Israele"
  • La situazione
  • Il presidio e la conferenza stampa
    • 12:06

      “Abukeshek e Ávila arrivati in Israele. Saranno trasferiti per essere interrogati”

      Il ministero degli Esteri israeliano scrive su X che “Saif Abukeshek, membro di spicco della PCPA – un’organizzazione designata e sanzionata dagli Stati Uniti come copertura di Hamas – e Thiago Ávila, che opera con la PCPA ed è sospettato di attività illegali, sono arrivati in Israele”. “Saranno trasferiti per essere interrogati dalle autorità di contrasto alle forze dell’ordine. Entrambi riceveranno una visita consolare da parte dei rappresentanti dei rispettivi paesi in Israele”.

    • 11:06

      M5s: “Governo nei fatti continua a spalleggiare Israele”

      “I racconti di abusi, violenze e maltrattamenti subiti dagli attivisti europei della Global Sumud Flotilla rapiti da Israele, due dei quali ancora sotto sequestro, sono uno scandalo che dovrebbe indurre tutti i governi europei a imporre sanzioni contro il governo criminale di Netanyahu, a partire dall’immediata sospensione dell’accordo di libero scambio Ue-Israele. Invece il governo Meloni, dimostrando la scandalosa ipocrisia delle sue parole di condanna, continua nei fatti a spalleggiare Israele opponendosi in sede europea sia a questa sospensione che all’imposizione di sanzioni non limiate ai coloni ma dirette contro il governo di Israele, mentre a livello nazionale continua a rifiutarsi di fornire spiegazioni sui reali termini dell’ambigua ‘sospensione temporanea del rinnovo automatico’ del memorandum di cooperazione militare Italia-Israele che, a nostro giudizio, non è stato affatto sospeso. Questa ipocrisia è una vergogna non più tollerabile“. Lo dichiarano i parlamentari M5S Marco Croatti – imbarcato sulla prima missione della Gsf – Stefania Ascari e Dario Carotenuto – membri dell’intergruppo parlamentare per la pace tra Palestina e Israele – Alessandra Maiorino, Francesco Silvestri e Arnaldo Lomuti – capigruppo delle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.

    • 11:05

      Grimaldi (Avs): “Saif e Thiago sono ostaggi politici”

      “Saif Abu Keshek e Thiago Ávila: sono ostaggi politici. Mentre gli altri attivisti della Global Somud Flotilla sono usciti dal sequestro, Netanyahu trattiene i due noti attivisti per inviare un messaggio a Lula a Pedro Sánchez e al resto del globo”. Lo dichiara Marco Grimaldi di Avs.
      “In gioco non c’è la sicurezza, ma la pressione: – prosegue il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi – colpire i governi più esposti sul fronte del diritto internazionale e più determinati nel chiedere cessazione de Genocidio e rispetto delle regole. Le accuse di “terrorismo” e “attività illegali” sono utili a blindare la narrativa interna a Israele e a giustificare scelte già decise. È un metodo già noto: trasformare cittadini, attivisti e civili in bersagli, per intimidire la società democratica e zittire le opposizioni politiche. Il punto è politico e riguarda l’Europa: ciò che sta avvenendo in acque internazionali europee chiama una risposta pubblica, non silenzi diplomatici. Per questo pretendiamo tutela consolare, assistenza legale immediata e garanzie effettive, non annunci unilaterali e non “verifiche” affidate soltanto alla stessa autorità che sequestra. L’Italia deve condannare senza ambiguità quanto accaduto e attivare, subito, ogni iniziativa diplomatica e giudiziaria necessaria. Perché se passano i trofei diplomatici e la logica dell’ostaggio, domani – conclude Grimaldi – toccherà ad altri”.

    • 11:03

      Bundu: “Nostra nave affondata per la tempesta”

      L’imbarcazione Trinidad della Flotilla per Gaza è affondata nel Mediterraneo a causa di una tempesta. Una nave di Open Arms ha soccorso coi gommoni 12 naufraghi, tra attivisti e membri dell’equipaggio. Lo riferisce Antonella Bundu, ex candidata di Toscana Rossa alla presidenza della Regione Toscana, che fa parte della spedizione intercettata dalla marina israeliana.

    • 09:41

      Video

    • 09:41

      Carotenuto (M5s): “Governo si attivi per liberare gli attivisti”

      “Quanto sta accadendo ai 175 attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui 22 cittadini italiani, è un fatto inaccettabile che rappresenta una violazione dei diritti fondamentali e che richiede una risposta immediata e decisa da parte dell’intera comunità internazionale. Non possiamo limitarci alle dichiarazioni di circostanza: è necessario che tutte le istituzioni internazionali condannino Israele senza ambiguità e si attivino concretamente per garantire la sicurezza e la liberazione degli attivisti coinvolti, la restituzione delle imbarcazioni e dei beni diretti alla Striscia di Gaza. Al di là delle parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, servono azioni chiare e tempestive. Il Governo italiano deve assumere un ruolo attivo per ottenere la liberazione degli italiani. Le persone attualmente trattenute, inclusi i due cittadini, uno di nazionalità brasiliana e uno di nazionalità spagnola, fermati oggi dalle autorità israeliane in Grecia siano immediatamente liberate e venga interrotta ogni forma di maltrattamento nei confronti degli attivisti. È tempo di dire basta a ogni forma di indulgenza verso il governo terrorista di Netanyahu, è tempo di dire basta all’impunità di Israele”. Lo afferma il deputato del M5S Dario Carotenuto.

    • 09:39

      L’analisi del nostro inviato

    • 09:39

      Circa 60 attivisti arrivati a Istanbul

      Circa sessanta membri della Flotilla per Gaza intercettata da Israele, tra cui diciotto turchi, sono arrivati nella notte all’aeroporto di Istanbul da Creta. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri turco, che ha organizzato il loro trasferimento. Per loro è stato predisposto un volo speciale, ha dichiarato il portavoce del ministero Öncü Keçeli. Secondo una fonte del ministero, due dei venti turchi che erano stati rapiti dalle forze israeliane durante l’intervento di giovedì e che erano attesi a Istanbul, saranno sottoposti a controlli medici e torneranno a casa sabato. Oltre ai cittadini turchi, a bordo dell’aereo c’erano anche circa quaranta persone di altre quattordici nazionalità, secondo la stessa fonte: tra questi quattro americani, sei britannici, cinque argentini, dieci malesi e tre spagnoli.

    • 09:36

      La situazione

    • 09:20

      L’esposto presentato dal team legale

      Il team legale della delegazione italiana di Global Sumud Flotilla ha depositato un esposto urgente alla Procura della Repubblica di Roma (Esposto/Denuncia con istanza di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.) per chiedere il sequestro dell’imbarcazione israeliana che sta trasportando in Israele i due attivisti. L’esposto, continua la nota, radica la competenza dell’autorità giudiziaria italiana sulla base del fatto che l’attivista Saif Abukeshek è stato prelevato e sequestrato da una barca battente bandiera italiana. Il team legale chiede che la Procura disponga gli accertamenti necessari, individui i soggetti responsabili e promuova, se del caso, l’azione penale nei loro confronti; e che sia disposto il sequestro preventivo del natante israeliano su cui viaggia Saif Abukeshek, ancora in acque internazionali, al fine di interrompere il sequestro in atto e prevenire il rischio che subisca trattamenti inumani e degradanti. Al momento ulteriori azioni sono in preparazione da parte di un team internazionale di avvocati.