Starmer: “Uk non tornerà allo status quo anche con la riapertura di Hormuz”
L’economia in Gran Bretagna “non ritornerà alla normalità” con la riapertura dello Stretto di Hormuz, ha affermato il Premier Keir Starmer in una intervista alla Bbc in cui anticipa un picco dell’inflazione nel momento in cui c’è una guerra su due fronti. Il Paese “deve prendere una strada diversa” per il suo futuro e non tornare “allo status quo” come era stato fatto dopo altre crisi sistemiche, come quella del 2008 o dopo la pandemia di covid.
“Molti elettori, molte persone in tutto il Paese, sono frustrate perché non hanno visto i cambiamenti che chiedevano per questo Paese. Siamo rimasti fermi per la maggior parte degli ultimi 20 anni. Ogni volta che siamo colpiti da una crisi come quella di queste settimane, che sia la crisi finanziaria del 2008, la Brexit o il covid, il governo del momento non vuole altro che il ritorno allo status quo il prima possibile”, ha aggiunto, anticipando la necessità di rendere la Gran Bretagna “più resiliente”, con legami più stretti con l’Europa e la transizione verso energie pulite.
“Ma lo status quo non funzionava. Quindi non possiamo ripetere questo errore. Dobbiamo prendere una strada diversa in risposta a questa crisi”. “Dobbiamo riunire Paesi per arrivare all’apertura dello Stretto, che è quello che sto facendo nella coalizione che sto guidando insieme al Presidente francese Emmanuel Macron, su cui sto lavorando con molto impegno nelle ultime settimane, perché dobbiamo tornare all’apertura dello Stretto il prima possibile. Ma non voglio che nessuno pensi che quando questo accadrà, tornerà tutto alla normalità, non sarà così. C’è anche la guerra in Ucraina e tutti gli indicatori ci dicono che ci sarà più volatilità, non meno, nel mondo”.