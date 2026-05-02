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Ultimo aggiornamento: 12:04

Donald Trump al Congresso: “Finite le ostilità con l’Iran”. Teheran risponde: “Possibile ripresa della guerra”

Con una lettera indirizzata ai presidenti della Camera e del Senato, il presidente Usa evita di dover chiedere al Parlamento l’autorizzazione a proseguire la guerra, scaduti, oggi, i 60 giorni durante i quali non era necessaria. Poco prima aveva detto: "Forse meglio non fare accordo con Iran"
Donald Trump al Congresso: “Finite le ostilità con l’Iran”. Teheran risponde: “Possibile ripresa della guerra”
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Momenti chiave

  • Media: "Usa minacciano sanzioni a chi paga il pedaggio a Hormuz"
  • Donald Trump al Congresso: "Finite le ostilità con l'Iran"
  • Teheran: "È probabile una nuova guerra con gli Stati Uniti"
  • Trump: "Forse è meglio non fare un accordo con l'Iran"
  • Usa ordina il ritiro di 5mila soldati dalla Germania
    • 12:04

      Starmer: “Uk non tornerà allo status quo anche con la riapertura di Hormuz”

      L’economia in Gran Bretagna “non ritornerà alla normalità” con la riapertura dello Stretto di Hormuz, ha affermato il Premier Keir Starmer in una intervista alla Bbc in cui anticipa un picco dell’inflazione nel momento in cui c’è una guerra su due fronti. Il Paese “deve prendere una strada diversa” per il suo futuro e non tornare “allo status quo” come era stato fatto dopo altre crisi sistemiche, come quella del 2008 o dopo la pandemia di covid.

      “Molti elettori, molte persone in tutto il Paese, sono frustrate perché non hanno visto i cambiamenti che chiedevano per questo Paese. Siamo rimasti fermi per la maggior parte degli ultimi 20 anni. Ogni volta che siamo colpiti da una crisi come quella di queste settimane, che sia la crisi finanziaria del 2008, la Brexit o il covid, il governo del momento non vuole altro che il ritorno allo status quo il prima possibile”, ha aggiunto, anticipando la necessità di rendere la Gran Bretagna “più resiliente”, con legami più stretti con l’Europa e la transizione verso energie pulite.

      “Ma lo status quo non funzionava. Quindi non possiamo ripetere questo errore. Dobbiamo prendere una strada diversa in risposta a questa crisi”. “Dobbiamo riunire Paesi per arrivare all’apertura dello Stretto, che è quello che sto facendo nella coalizione che sto guidando insieme al Presidente francese Emmanuel Macron, su cui sto lavorando con molto impegno nelle ultime settimane, perché dobbiamo tornare all’apertura dello Stretto il prima possibile. Ma non voglio che nessuno pensi che quando questo accadrà, tornerà tutto alla normalità, non sarà così. C’è anche la guerra in Ucraina e tutti gli indicatori ci dicono che ci sarà più volatilità, non meno, nel mondo”. 

    • 12:02

      “Merz ammoniva l’Iran, accetti la proposta Usa”

      “L’ammonimento del cancelliere era chiaramente indirizzato all’Iran, e cioè al fatto di non tirare troppo la corda e di non continuare a sfidare gli Usa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul, in un’intervista alla Faz pubblicata sull’edizione cartacea di stamani, rispondendo a una domanda sulle affermazioni di Friedrich Merz, che hanno fatto adirare Donald Trump. Il cancelliere aveva infatti sostenuto che la “leadership iraniana stesse umiliando un’intera nazione” e che gli americani fossero privi di una strategia per l’uscita dal conflitto. “La leadership iraniana farebbe bene ad accettare la proposta degli Usa. Su questo con il mio collega Rubio siamo stati perfettamente d’accordo mercoledì”, ha aggiunto, riferendosi alla missione nei giorni scorsi negli Usa. 

    • 12:01

      Media: “Usa minacciano sanzioni a chi paga il pedaggio a Hormuz”

      Gli Stati Uniti avvertono le compagnie di navigazione che potrebbero subire sanzioni per aver effettuato pagamenti all’Iran al fine di attraversare in sicurezza lo Stretto di Hormuz. Lo scrive la Associated Press sul suo sito.
      L’allerta, pubblicata ieri dall’Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri (Ofac) degli Stati Uniti, aggiunge un ulteriore livello di pressione alla situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello Stretto di Hormuz.

      L’Iran ha iniziato a offrire ad alcune navi un passaggio sicuro deviandole su rotte alternative più vicine alla sua costa, a volte addebitando un pedaggio per il servizio. Questa pratica di ‘pedaggio’ è al centro dell’avvertimento sulle sanzioni statunitensi. Le richieste di pagamento potrebbero includere trasferimenti non solo in contanti, ma anche “attività digitali, compensazioni, scambi informali o altri pagamenti in natura”, comprese donazioni di beneficenza e pagamenti presso le ambasciate iraniane, ha affermato l’Ofac.

      “L’Ofac emette questo avviso per mettere in guardia i cittadini statunitensi e non statunitensi sui rischi di sanzioni derivanti dall’effettuare tali pagamenti al regime iraniano o dal richiedere garanzie al regime iraniano per il passaggio sicuro. Tali rischi sussistono indipendentemente dal metodo di pagamento”. 

    • 11:02

      Donald Trump al Congresso: “Finite le ostilità con l’Iran”

      Donald Trump ha notificato al Congresso che le “ostilità” con l’Iran “sono terminate”. E’ quanto si legge nella lettera ottenuta dalla Cnn indirizzata al presidente della Camera Mike Johnson e al Presidente pro tempore del Senato Chuck Grassley, nella quale il presidente sostiene che “Il 7 aprile 2026 ho ordinato un cessate il fuoco di 2 settimane, il cessate il fuoco è stato da allora esteso e non c’è stato alcuno scambio di fuoco tra le forze degli Stati Uniti e l’Iran dal 7 aprile”. “Le ostilità iniziate il 28 febbraio sono terminate”, si legge nella lettera, nella quale l’amministrazione ribadisce “gli sforzi per tenere il Congresso pienamente informato, in conformità con la Risoluzione sui Poteri di Guerra”. Così facendo il presidente evita di dover chiedere al Congresso l’autorizzazione a proseguire la guerra, scaduti, oggi, i 60 giorni durante i quali non era necessaria.

    • 09:29

      Teheran: “È probabile una nuova guerra con gli Stati Uniti”

      “È probabile una nuova guerra tra Iran e Stati Uniti”: lo ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del Comando di Khatam al-Anbiya, il comando congiunto delle forze armate di Teheran, aggiungendo: “L’Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile”. “Le forze armate iraniane hanno preso in considerazione misure sorprendenti contro la bellicosità del nemico, misure che non possono nemmeno immaginare”, ha aggiunto Assadi. “Non fa alcuna differenza se gli Stati Uniti conducono operazioni militari contro l’Iran o meno, poiché gli Stati Uniti sono caduti in una trappola dalla quale non hanno via d’uscita”.  

    • 09:27

      Trump loda la Marina Usa: “Noi come i pirati”

      “Come pirati”. Così Donald Trump ha descritto le operazioni Usa nel contesto del blocco navale imposto ai porti della Repubblica islamica, parlando di una “grande Marina”. “La nave si è fermata – ha detto il presidente degli Stati Uniti durante un evento in Florida, come riporta la Cnn, evidenziando come probabilmente il riferimento sia all’episodio durante il quale il mese scorso è stata intercettata la nave Touska battente bandiera iraniana – Hanno usato rimorchiatori e poi siamo atterrati sopra, sopra a tutto – ha affermato – E abbiamo preso il controllo della nave. Abbiamo preso il controllo del carico, del petrolio. E’ un affare che frutta molto”. Un’azione, secondo il tycoon, “come i pirati“. Nei giorni scorsi l’ambasciatore iraniano all’Onu aveva chiesto al Consiglio di Sicurezza di “condannare nei termini più forti possibili” i sequestri di petroliere iraniane “in stile pirati”, accusando gli Stati Uniti di “pirateria” e “bullismo”. 

    • 09:26

      Trump: “Dire che non stiamo vincendo è tradimento”

      Il presidente Usa Donald Trump ha affermato di considerare “tradimento” che si dica che gli Stati Uniti non stanno “vincendo” la guerra con l’Iran, nonostante avessero già avvisato il Congresso che le ostilità erano “terminate”. Trump ha parlato venerdì sera davanti al Forum Club di Palm Beach.  

    • 09:25

      Trump: “Forse è meglio non fare un accordo con l’Iran”

      Gli Stati Uniti potrebbero trovarsi “meglio” se non si arrivasse a un accordo con l’Iran. Parola di Donald Trump. “Francamente forse staremmo meglio se non si facesse un accordo – ha detto in dichiarazioni rilanciate dalla Cnn – Volete sapere la verità? Perché non possiamo lasciare questa situazione vada avanti così”. “Va avanti da troppo tempo”, ha sostenuto dalla Florida dopo che qualche ora prima aveva detto alla rete americana di non essere soddisfatto dell’ultima proposta di Teheran e dopo che ancora prima dalla Casa Bianca aveva affermato che le opzioni sull’Iran si riducono alla scelta tra una forte escalation militare e il raggiungimento di un accordo. 

    • 09:25

      Usa ordina il ritiro di 5mila soldati dalla Germania

      Il segretario dalla Difesa Usa, Pete Hegseth, ha ordinato il ritiro di circa 5mila soldati americani presenti in Germania. Un portavoce del Pentagono ha spiegato all’agenzia tedesca Dpa che il ritiro dovrebbe essere completato entro i prossimi sei, dodici mesi. Per il Pentagono si tratta di una decisione che “segue un’attenta revisione della presenza delle forze del Dipartimento in Europa”, dettata “da esigenze operative e condizioni sul campo”. Secondo dati militari Usa di metà aprile, sono circa 86mila i militari americani in Europa, circa 39mila dei quali in Germania. I numeri cambiano costantemente, in parte per motivi di rotazione e per le esercitazioni militari. Nei giorni scorsi il presidente Donald Trump aveva minacciato il ritiro delle truppe americane in Germania, Italia e Spagna.