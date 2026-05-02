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Ultimo aggiornamento: 9:48

Morto Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico aveva 59 anni: è stato simbolo e ispirazione

di Daniele Fiori
Dalla Formula 1 al terribile incidente che gli costò l'amputazione delle gambe: poi una nuova carriera fatta di trionfi con la handbike, che ha ispirato un'intera generazione a sfidare l'impossibile
Morto Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico aveva 59 anni: è stato simbolo e ispirazione
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Lo sport italiano perde un simbolo, una delle sue icone più grandi. È morto all’età di 59 anni Alex Zanardi. Ex pilota, anche di Formula 1, dopo un terribile incidente che gli costò l’amputazione delle gambe è diventato un campione paralimpico, capace di vincere 4 ori e 12 mondiali con la sua handbike. Soprattutto, capace di ispirare un’intera generazione a sfidare l’impossibile. Proprio mentre guidava l’amata handbike, un altro incidente lo ha portato al coma, il 19 giugno 2020. Oggi la notizia della sua scomparsa. Tutto lo sport è in lutto.

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