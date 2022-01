Il Dossier Scuola? è durata come un gatto in tangenziale Apri e… chiudi! Finita la prima settimana, a casa migliaia di prof. e studenti positivi. Comunicazioni last minute e Rete internet instabile: “Usiamo i nostri smartphone per la Dad…” Di Alex Corlazzoli e Virginia Della Sala

L’erede di alitalia Ita fa flop, ma i vertici vogliono regalarsi maxistipendi e bonus Il presidente. Altavilla ha scelto come consulente la società Mercer che ricambia proponendo di pagarlo prima 2,1, poi 1,5 e infine 1 milione Di Nicola Borzi

Covid-19. L’ondata presidenziale No di Speranza e Cts alle Regioni “Il bollettino adesso non cambia” Conteggi e strategie. I governatori puntavano a evitare salti di colore Ospedali più in affanno, ma la curva si appiattisce Di A. Man.

“Truffa all’inps” Rep. in crisi, ex vertici Gedi cercavano ganci nel Conte I Intercettazioni. Per i pm l’ex ad Mondardini voleva contatti col governo di allora “Ma non fa parte del nostro mondo”. Poi l’incontro con il sottosegretario Crimi Di Vincenzo Bisbiglia

Dossier Dalla Bolivia alla svolta in Cile: dove “sovranità” è democrazia America Latina. Tra voto, movimenti, colpi di Stato. Un filo rosso. A legare i diversi Paesi, il tentativo di rendersi liberi dal “mercato”, dalle “mani invisibili” che lo hanno controllato finora Di Alessandro Di Battista

Avventure moderne Quei due fratelli inventori di libri Pionieri dell’editoria. Venezia, 1489: i Giunti, figli di un’umile famiglia toscana di “pannaiuoli” e cresciuti tra “cartolai”, danno alle stampe il loro primo best-seller. Ben 6 anni prima di Aldo Manuzio Di Alessandro Barbero

Festival n. 72 Il Sanremo di Amadeus III: si balla (tutti) sull’Omicron Ascoltate in anteprima le 25 canzoni in gara: Elisa e Moro regalano ballate d’autore, ma la sorpresa sono Rkomi e Aka 7Even, già papabili per la vittoria Di Stefano Mannucci

tavolo doppio Intanto Matteo a Pd e 5S fa i nomi di Pera e Moratti La prima reazione è il muro: “Silvio Berlusconi è un’opzione irricevibile e improponibile”. Ma dietro al tweet con cui boccia la candidatura al Colle del Caimano, Giuseppe Conte cela una certa sorpresa e molta preoccupazione. Perché ora la strada per il M5S, e per i giallorosa, si fa stretta. Innanzitutto, ora sembra ufficialmente impossibile arrivare […] Di Luca De Carolis

“Papi” natale Quei quadri “senza etica”: i regali di Silvio a rischio codice Finora nulla è tornato indietro. “Si vede che sono stati graditi…”, conferma una fonte vicina all’uomo di Arcore. Sono circa 200 i quadri regalati per Natale a deputati e senatori da Silvio Berlusconi. Tenendo conto che i 129 forzisti hanno ricevuto tutti il cadeau, ne restano una cinquantina a esponenti di altri partiti. I leader, […] Di Gianluca Roselli

Inciucio familiare Gianni Letta a Chigi: lo zio e il nipote dem lavorano per Draghi In campo. Lo storico braccio destro del Caimano vuole un presidente “condiviso” e cerca di convincere B. a ritirarsi per lanciare il premier Di Wanda Marra

I funerali di Stato L’addio a Sassoli, “una guida per il Colle” Roma. In chiesa i vertici italiani ed europei, fuori un centinaio di persone per l’ultimo omaggio Di Tommaso Rodano

Berlusconi al Quirinale? No, grazie A bocca asciutta con Conte, in fuga dal virus e dai processi Trentaquattresima puntata. 2 anni neri. Col M5S al governo non tocca palla. Pure da Nizza traffica per l’impunità. Però a Roma c’è sempre chi lavora per lui Di Marco Travaglio

Viatico per il colle? Frattini, generale di B., presiederà il Consiglio di Stato Quando si dice al momento giusto. Perché per Franco Frattini, designato nuovo presidente del Consiglio di Stato, a Roma qualcuno è arrivato a pensare che la promozione sia un viatico nella corsa al Quirinale per uno che è ancora considerato una delle carte coperte del centrodestra. Esagerazioni, ma solo per chi non conosce il cursus […] Di Ilaria Proietti

La perizia “Alzano, con zona rossa evitabili 4 mila morti” “Quando fu scoperto il primo contagiato, domenica 23 febbraio 2020, all’ospedale di Alzano c’erano già 100 persone affette da Covid-19”, dice Andrea Crisanti. Il microbiologo, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, ha depositato ieri la sua perizia alla Procura di Bergamo. Ora il procuratore Antonio Chiappani aspetta l’informativa finale della Guardia di […] Di Gianni Barbacetto e Alessandro Mantovani

Protesta. Prof. senza Ffp2, gli alunni escono Una professoressa di una scuola media inferiore si è rifiutata di indossare in classe la mascherina Ffp2 al posto di quella chirurgica, dopo che nei giorni precedenti era stato segnalato un caso di positività al Covid tra gli studenti. Gli stessi alunni hanno deciso di abbandonare l’aula per protesta. La prof li ha ripresi col […] Di RQuotidiano

Annullate due nomine Cassazione, azzerati i vertici: si rischia il via dell’anno giudiziario col presidente a metà A una settimana dall’inaugurazione dell’anno giudiziario, azzerati i vertici della Cassazione. Il Consiglio di Stato ha annullato le nomine del primo presidente, Pietro Curzio, e della presidente aggiunta, Margherita Cassano. A vincere entrambi i ricorsi il presidente di sezione civile della Cassazione, Angelo Spirito, difeso dal professor Franco Gaetano Scoca. Quanto accaduto è un fatto […] Di Antonella Mascali

Australian open Congelato il visto: adesso Djokovic rischia l’espulsione Il governo australiano ha cancellato il visto del tennista serbo Novak Djokovic per la seconda volta in pochi giorni. L’atleta è ora in stato di fermo con la prospettiva di un’espulsione dal Paese e di un divieto di ingresso fino a tre anni. Djokovic è stato convocato sabato per un colloquio con i funzionari dell’Immigrazione, […] Di RQuotidiano

Regione Campania Processo Sma, il libro mastro delle tangenti. “Così nacque il patto De Luca-FdI sui rifiuti” Rischia quattro anni e mezzo per corruzione Lorenzo Di Domenico, fino al febbraio 2018 amministratore di Sma, la società regionale dell’ambiente e dei depuratori, imputato col rito abbreviato a Napoli. Li ha chiesti il pm Henry John Woodcock nell’udienza preliminare di ieri, la sentenza è attesa a febbraio. Di Domenico è la gola profonda del […] Di Vincenzo Iurillo

Il pm di Milano Pratica al Csm: Storari rischia il trasferimento Paolo Storari, pm di Milano, rischia il trasferimento d’ufficio. La Prima Commissione del Csm ha aperto una procedura per incompatibilità ambientale e funzionale. Non è la prima iniziativa che viene presa nei confronti dei magistrati che sono stati protagonisti dei contrasti alla procura di Milano: un’altra procedura pende nei confronti del pm Fabio De Pasquale. […] Di RQuotidiano

L’ex sindaco del M5s Alluvione di Livorno, Nogarin va a giudizio L’ex primocittadino di Livorno Filippo Nogarin (M5S) è stato rinviato a giudizio per omicidio colposo plurimo nell’ambito dell’inchiesta sull’alluvione che colpì la città nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2017, quando esondarono il rio Ardenza e il rio Maggiore causando la morte di 8 persone. Il Gup ha assolto Riccardo Pucciarelli, ex […] Di RQuotidiano

Ex senatore di Forza Italia ’Ndrangheta, Pittelli fa sciopero della fame Ha iniziatolo sciopero della fame Giancarlo Pittelli, ex parlamentare di Forza Italia, imputato per associazione mafiosa nel processo “Rinascita Scott” a Lamezia Terme. Pittelli ha informato della sua iniziativa il direttore de “il Riformista”, Piero Sansonetti: “Il telegramma che ci ha mandato Pittelli – scrive Sansonetti sul sito del giornale – dice così: ‘Caro Piero, […] Di RQuotidiano

Assalto alla Cgil Altri 5 arresti per i fatti d’ottobre. C’è pure il capo di FN a Catania Cinque personesono state arrestate per aver partecipato all’assalto alla sede nazionale della Cgil a Roma, il 9 ottobre. Nel procedimento si ipotizzano i reati di devastazione e saccheggio. Tra loro c’è Giuseppe Bonanno Conti, leader catanese di Forza Nuova. L’altro soggetto finito ai domiciliari è un genovese legato ai movimenti “No Green Pass”. Per i […] Di RQuotidiano

Sole24Ore. L’indagato Marrocchio oggi firma l’intesa su 25 prepensionamenti Nemmeno un plissé, anzi piena fiducia. Non verso i colleghi, ma per il direttore del personale, Romeo Marrocchio, indagato dalla Procura di Roma per truffa ai danni dello Stato insieme all’ex ad di Gedi Monica Mondardini e a decine di altri manager per i prepensionamenti del 2014 alla Rotocolor. L’ha espressa l’altroieri nell’assemblea di redazione […] Di Marco Franchi

Caro-bolletta Enel, A2a e gli altri: il 2021 è d’oro per i big energetici Mentre la Francia pone per Edf, il colosso dell’energia controllato da Parigi, un tetto massimo al rincaro delle bollette del 4% (di fatto in linea con l’inflazione, sterilizzando gli aumenti dei prezzi di gas e elettricità), in Italia si naviga ancora a vista. Il governo interverrà ma ancora non si conoscono le modalità. Si vedrà. […] Di Fabio Pavesi

L’annuncio sul web Roma, in vendita il Teatro Eliseo. Costo: 24 milioni Lo storico Teatro Eliseo è in vendita. L’annuncio è comparso sul sito dell’agenzia immobiliare di pregio Engel&Volkers, al prezzo di 24 milioni di euro: spendendo questa cifra, si legge nell’annuncio, si avrà un complesso grande oltre 5mila metri quadrati situato nel pieno centro di Roma. La struttura, il cui palco è stato calcato da alcuni […] Di RQuotidiano

Il verdetto Sirhan, killer per sempre. La vendetta dei Kennedy Dopo 53 anni in cella, all’omicida di Bob è stata negata la libertà vigilata a causa delle pressioni del clan politico Di Giampiero Gramaglia

Ucraina “State attenti”: cyber-attacco a Kiev, la Nato accusa Mosca “State attenti e aspettatevi il peggio. Questo è il vostro passato, presente e futuro”: è questo il messaggio che ieri hanno letto (in lingua russa, ucraina e polacca) molti impiegati delle agenzie governative di Kiev quando hanno provato ad accedere ai siti dei loro rispettivi dicasteri o altre infrastrutture strategiche dello Stato. Ucraina, di nuovo […] Di RQuotidiano

Arte Aggiungi un posto a tavola: c’è De Pisis “Chi vuol vivere e star sano/ dalle donne stia lontano/ ma si rechi qui a Burano/ a mangiare da Romano”. Così scriveva nel 1948 Achille Campanile sul libro degli ospiti della trattoria “Tre stelle” di Romano Barbaro (1903-1964), oste cordiale che Ernest Hemingway definì “a patron of the arts”: le sue pareti grondavano di dipinti […] Di Filippomaria Pontani

D’Autore “Re Enrico IV è uno scioperato e ‘Come vi piace’ boschereccio”: Calvino legge il Bardo Fresco di laurea in Letteratura inglese, Italo Calvino (1923-1985), dopo mesi nella redazione culturale torinese dell’Unità, rientra nel 1949 all’ovile Einaudi, con cui due anni prima ha pubblicato il romanzo d’esordio Il sentiero dei nidi di ragno. “Giornalista di cataloghi e soffietti”, in pratica addetto stampa della casa editrice, Calvino assume anche la direzione del […] Di Camilla Tagliabue

D. C. (Dopo Christie) Ragazza scompare tra Roma e Capalbio: antropologia noir con nostalgia “rossa” Nella sua vineria, nei dintorni di Campo de’ Fiori, Marco Paraldi ha scritto su una lavagna le dieci cose che più detesta. Ci sono anche gli invidiosi, nella top ten. Francamente, però, come si fa a non invidiare un tipo come lui? Ché Paraldi non è solo un oste cinquantenne e fascinoso che si sveglia […] Di Fabrizio d’Esposito

Il Libro Le Tre sorelle d’Oman: disperate come tutte Corpi celesti di Jokha Alharthi, 43 anni, docente di Letteratura araba all’Università Sultan Qaboos di Muscate, edito da Bompiani per la traduzione di Giacomo Longhi, è la prima opera in arabo ad aver conquistato, nel 2019, il Man Booker internazionale per la narrativa ed è anche il primo scritto da una donna dell’Oman a esser […] Di Carlotta Vissani