Reuters: “Usa sospendono sanzioni a Teheran e scongelano 25 miliardi di asset in cambio dello sblocco di Hormuz”

Secondo quanto riferito a Reuters da un alto funzionario iraniano, Teheran e Washington avrebbero elaborato una bozza finale di memorandum d’intesa che potrebbe aprire la strada a un accordo più ampio entro 60 giorni. L’Iran si impegnerebbe a riaprire immediatamente lo Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, mentre gli Stati Uniti revocherebbero il blocco navale che limita l’accesso ai porti iraniani.

La parte economica prevede una significativa attenuazione della pressione americana. Washington accetterebbe di non imporre nuove sanzioni durante i negoziati per l’accordo definitivo e concederebbe deroghe alle sanzioni petrolifere, permettendo a Teheran di esportare greggio e incassarne i proventi. Inoltre, gli Stati Uniti sbloccherebbero circa 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati all’estero attraverso trasferimenti diretti, linee di credito e la cooperazione di Paesi della regione.

Sul dossier nucleare, l’Iran ribadirebbe l’impegno a non produrre né acquisire armi atomiche e congelerebbe l’attuale livello delle proprie attività, rinunciando temporaneamente sia all’arricchimento dell’uranio sia all’espansione degli impianti nucleari. La bozza prevede inoltre che Teheran diluisca le proprie scorte di uranio altamente arricchito, anche se le modalità operative saranno definite nei successivi due mesi di trattative.