Segui FQ su WhatsApp Discover

Incidente nel Canal Grande a Venezia. Un battello Aliguna di trasporto passeggeri in avaria si è scontrata con due gondole e una barca poco dopo le 11 di oggi, domenica 8 febbraio. Quattro persone sono cadute in acqua e sono state soccorse da vigili del fuoco e sommozzatori, ma non risultano feriti gravi. Secondo quanto riporta Venezia Today, il comandante ha provato a governare la barca, ma il natante non rispondeva ai comandi. La causa potrebbe essere la rottura della guaina del cambio.