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Ultimo aggiornamento: 20:35

Le opposizioni in Aula attaccano Meloni sul caro vita: “Vive in una bolla”. La premier: “Quadro complesso, le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita”

La presidente del Consiglio risponde al Premier Time in Senato. Scontro con Boccia e Renzi. Patuanelli (M5s): "Non affronta il merito"
Le opposizioni in Aula attaccano Meloni sul caro vita: “Vive in una bolla”. La premier: “Quadro complesso, le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita”
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Momenti chiave

  • Botta e risposta Patuanelli-Meloni sul Superbonus: "Lo avete prorogato voi nel 2023 per l'ultima volta"
  • Scontro Meloni-Renzi, la premier: "Solo insulti, poco di cui parlare nel merito"
  • Renzi punge Meloni: "Crisi in Iran? Voi rispondete con la legge elettorale, non siete all'altezza"
    • 17:51

      Meloni replica a Boccia: “A fare la spesa sono andata sabato scorso, e lei? Non rinuncio a stare in mezzo alle persone”

      “A fare la spesa sono andata sabato scorso, e lei? Non rinuncio a stare in mezzo alle persone”. È stata la replica di Giorgia Meloni, in Senato, al senatore del Pd, Francesco Boccia. “Sul salario minimo le ho già risposto, vogliamo rafforzare la contrattazione. Pensiamo che vi avesse convinto ciò che è successo in Puglia, con le proteste dei lavoratori che, dove è stato deciso di introdurre il salario minimo, hanno visto peggiorare le loro condizioni di lavoro”.

    • 17:49

      Boccia (Pd) a Meloni: “Da quanto tempo non fa la spesa? Da quanto tempo non prende un treno regionale?”

      “Si aggrappa in maniera disperata a numeri che vanno raccontati meglio. I problemi sono aumentati drammaticamente. Ci state lasciando un Paese più povero, più fragile e più diviso per via delle vostre responsabilità, che non vi siete assunti. Il premierato è nascosto da qualche parte, l’autonomia si è schiantata contro la Corte Costituzionale, la vostra riforma della giustizia è stata bocciata dagli italiani. E quando le chiediamo il salario minimo glielo chiediamo per quei lavoratori che nemmeno riescono ad accedere ai contratti collettivi. Sotto i 9 euro all’ora non è lavoro ma sfruttamento, ma voi non ci siete stati. E sull’Ue: ve la sentite di superare il diritto di veto, andando contro i Paesi nazionalisti che dite di sostenere?”. Lo ha detto il senatore del Pd, Francesco Boccia, intervenendo durante il Premier Time a Palazzo Madama, rivolgendo le proprie domande a Giorgia Meloni.

    • 17:36

      Botta e risposta Patuanelli-Meloni sul Superbonus: “Lo avete prorogato voi nel 2023 per l’ultima volta”

      “Ormai sono stufo di sentire parlare di Superbonus. Lo dico agli italiani, sapete quando è stato prorogato per l’ultima volta? Nel 2023, da questo governo”. Lo ha detto il senatore del Movimento 5 stelle, Stefano Patuanelli, in replica alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier, poco prima, aveva detto: “Altri governi hanno bruciato miliardi di euro, il Superbonus finiremo di pagarlo nel 2027”.

    • 17:11

      Meloni: “I salari crescono più dell’inflazione, non ci siamo girati dall’altra parte”

      “Il tema dei salari è molto serio. È stato raccontato con molti slogan, diverse fake news… Noi abbiamo sentito anche ora in Aula, in particolare dal senatore Renzi, e lo risentiremo molte altre volte, che in Italia i salari hanno perso 7 punti dal 2021. Bene, solo che chi lo sostiene, è lo stesso che governava tra il 2021 e il 2022 quando l’inflazione è esplosa, i salari reali hanno perso oltre 8 punti e mezzo, cioè quando questo calo si è accumulato. Noi siamo partiti da qui, ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più dell’inflazione”. Lo ha assicurato la premier Giorgia Meloni nel premier time al Senato.

    • 16:55

      Battibecco Renzi-La Russa: “Posso parlare? Non mi deve interrompere”

      “La presidente del Consiglio non viene in Aula perché noi la invochiamo. Viene perché lo stabilisce il regolamento”. Battibecco tra Matteo Renzi e il presidente Ignazio La Russa. “Posso parlare? Lei non mi deve interrompere. Deve interrompere chi mi disturba”. Renzi ha poi ripreso: “L’Istat ha stabilito che nel 2021 i salari reali erano più alti, e non di poco, rispetto a quelli del 2026. Quindi avete fallito. E non vi ho offeso” ha concluso Renzi rivolto a Meloni, “al limite si deve offendere zio Fester”.

    • 16:51

      Scontro Meloni-Renzi, la premier: “Solo insulti, poco di cui parlare nel merito”

      “Presidente La Russa, si invoca la mia presenza in Aula ogni giorno, e ogni volta al netto di accuse e insulti c’è veramente poco di cui parlare. Cerco di rispondere alla parte concreta dell’intervento del senatore Renzi. Mi interessa la questione economica. Abbiamo scelto delle priorità ed è quello che faremo nell’ultimo anno”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier time al Senato, rispondendo a un’interrogazione di Iv illustrata da Matteo Renzi. “La stabilità del governo è necessaria e consente di realizzare una visione. Che cosa hai in serbo per l’ultimo anno di legislatura? Noi intendiamo di continuare una strategia che abbiamo messo in campo fatta di tre scelte fondamentali: rafforzare salari e il potere d’acquisto, incentivare le aziende che assumono e investono e sostenere le famiglie e la natalità. In ogni legge finanziaria abbiamo seguito questa” linea.

    • 16:47

      Renzi punge Meloni: “Crisi in Iran? Voi rispondete con la legge elettorale, non siete all’altezza”

      “Io, Meloni, la ricordo all’inizio della legislatura, oggi mi sembra sotto botta. Ha perso il referendum costituzionale e non si è dimessa, è stata abbandonata da Trump, ha un governo non all’altezza delle sfide. E allora è evidente che lei è un’altra rispetto a quattro anni fa. Il punto è che di fronte allo Stretto di Hormuz rispondete con la legge elettorale”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, rivolgendosi in Senato a Giorgia Meloni. “Se c’è uno come Giuli è colpa sua, presidente. Giuli stava bene nel bosco a suonare il flauto. Il governo sembra la famiglia Addams”.

    • 16:44

      Meloni a Calenda: “Porte del governo aperte a opposizioni responsabili”

      “Le porte del governo sono aperte alle opposizioni che si sono dimostrate responsabili, e per questo ringrazio Azione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo a Carlo Calenda. “Rispetto alla proposta di una cabina di regia” a palazzo Chigi aperta alle forze di opposizione disponibili per affrontare le priorità strategiche del paese “io sarei anche disponibile ma, senatore Calenda, le devo ricordare che quando finora abbiamo provato a fare delle proposte in questo senso, la risposta da parte della stragrande maggioranza dei partiti dell’opposizione non è stata di disponibilità”, ma hanno detto che si trattava di una “passerella…”. 

    • 16:40

      Calenda a Meloni: “Ultimi in Europa nella crescita. Fatevi aiutare dalle opposizioni”

      “Senta le opposizioni, si cerchi di arrivare a un piano industriale congiunto per l’Italia. Avremo il Pil peggiore della zona euro”. Così Carlo Calenda si è rivolto in Senato a Giorgia Meloni.