Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi figli Nishanta e Joshua Groppi. Sono in buone condizioni e – come informa la procura di Piacenza “in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita”. La famiglia era scomparsa da Piacenza il 20 aprile. “Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile”.

La famiglia era sparita nel nulla: dovevano andare nel campeggio di Gemona ma la donna, 49 anni e i suoi due figli, lei di 16 e lui di 14 anni non ci erano mai arrivati. Il 6 maggio era stata ritrovata la loro Chevrolet Captiva a Tarcento, in provincia di Udine, in un parcheggio di via Monte Grappa: all’interno non c’era traccia né della famiglia né delle tende portate da Castell’Arquato nel piacentino. La Procura di Piacenza aveva aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Per permetterebbe di allargare le modalità di indagine garantendo ai carabinieri notevoli e più ampi margini di manovra rispetto alla sola localizzazione delle celle telefoniche.

“Si auspica che, attraverso un paziente lavoro di ascolto delle problematiche dalla medesima evidenziate – si legge nel comunicato – si riesca a ricomporre una situazione familiare rappresentata” dalla donna “come fortemente problematica, al fine di consentire un rientro della donna e dei due minori nel luogo di residenza.

Nel prosieguo, le indagini al momento per” sottrazione consensuale di minore e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice “saranno finalizzate a chiarire tutti i contorni della vicenda, nel costante sforzo, è bene evidenziare, di preservare il benessere dei due minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i due ragazzi, sino al momento del loro allontanamento, da ritenersi allo stato consenziente, seguivano i percorsi scolastici con continuità e profitto. Ringrazio – scrive la procuratrice di Piacenza Grazia Pradella – i Carabinieri del comando provinciale di Udine e del comando provinciale di Piacenza”.

Prima della scomparsa la donna aveva chiamato l’ex marito Yuri Groppi dicendo di essere diretta al campeggio di Gemona insieme ai figli e ai quattro cani, un maremmano e tre meticci. Contemporaneamente la figlia aveva scritto un messaggio a una compagna di classe per chiedere informazioni su una verifica scolastica. Queste erano state le loro ultime tracce digitali, dopo il nulla. La donna prima di partire aveva infatti comprato ricetrasmittenti, filo da pesca e sale per attirare gli animali selvatici. Un kit da campeggio fatto apposta per vivere nella natura, lontano da ogni comodità.