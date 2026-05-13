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Ultimo aggiornamento: 18:47

Gli “amorosi sensi” tra Meloni e Calenda: “Porta del governo aperta”. “Facciamola diventare un portone”

di Redazione Politica
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Reciproci ringraziamenti, toni morbidi, inviti: Azione prepara l'alleanza a livello nazionale col centrodestra?
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È stato uno scambio con toni morbidi e segnato da reciproci ringraziamenti, quello tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni durante il premier time in corso al Senato. Il leader di Azione, che è stato il primo a intervenire, ha chiesto al governo di istituire una cabina di regia a Palazzo Chigi aperta alle proposte delle opposizioni, “ovviamente con le necessarie coperture, e da lì si cerchi di arrivare a un piano congiunto per la gestione delle emergenze per l’Italia. Altrimenti il Paese avrà estreme difficoltà”, ha detto.

Meloni l’ha ringraziato per la sua proposta, dicendo che da parte sua c’è “una porta aperta”. Nella replica Calenda ha, a sua volta, ringraziato la presidente del Consiglio e aggiunto: “Grazie per la porta aperta, ci sforziamo per farlo diventare un portone“.

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