“Sono contentissimo perché Freni continuerà a lavorare con me al ministero dell’Economia”. E chi sarà, dunque il prossimo presidente della Consob? “Ah boh, chiedetelo alla Meloni…” Il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti esce dalla Camera di corsa dopo il question time e si ferma con il Fatto per poche battute per commentare la rinuncia di Federico Freni nella corsa a presidente della Consob.

Il deputato leghista ha dovuto subire i veti di Forza Italia e per questo ha deciso di ritirarsi. Giorgetti minimizza: “Io sono contentissimo perché Federico resta con me al ministero, dove è fondamentale. Lavora moltissimo e viene sempre a seguire i lavori delle commissioni”. Sulla scelta del prossimo presidente, però, Giorgetti lancia una frecciata agli alleati e alla premier Meloni: “Chi sarà il prossimo presidente? Ah boh, chiedetelo alla premier”.