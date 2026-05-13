Hantavirus, il tour italiano dell’inglese in isolamento a Milano: i suoi 17 giorni in giro per le città d’arte

Era stato a Roma, Firenze e Venezia da fine aprile: ora è in isolamento all'ospedale Sacco fino al 6 giugno: al momento è negativo al test

Roma, Firenze, Venezia e Milano. Un tour lungo, circa una ventina di giorni, fino a quando martedì sera non è stato rintracciato in un bed&breakfast del capoluogo lombardo e portato all’ospedale Sacco, dove si trova in isolamento. È questa la mappa degli spostamenti del turista inglese, 60 anni, sottoposto a quarantena obbligatoria perché lo scorso 25 aprile si trova sul volo Sant’Elena-Johannesburg insieme alla donna olandese, moglie del “paziente zero” dell’hantavirus, poi morta anche lei nei giorni successivi. A bordo c’era anche il cittadino svizzero ricoverato a Zurigo negli scorsi giorni.

È stato in giro in Italia per 17 giorni toccando tutte le classiche mete di storia e arte del nostro Paese. I test ai quali è stato sottoposto nel nosocomio milanese, centro di riferimento per le malattie infettive, hanno dato esito negativo. Insomma, non ha al momento sviluppato la malattia e – per quanto se ne sa – non sarebbe contagiato e, di conseguenza, non può aver infettato. Tuttavia, dovrà restare in isolamento e tra una settimana verrà nuovamente sottoposto ai test per la ricerca del virus.

In ognuno delle tappe della sua vacanza in Italia, il britannico è rimasto tre-quattro giorni fino al suo arrivo a Milano. Le autorità inglesi lo stavano cercando, senza riuscire a rintracciare. Una volta localizzato in Italia, hanno allertato il ministero della Salute che si è messo sulle sue tracce fino a quando non lo ha trovato attraverso la registrazione in un b&b nel quale alloggiava con un amico, incontrato direttamente in Italia, e ora anche lui in isolamento a scopo precauzionale. L’ipotesi che quest’ultimo sia stata contagiato appare remota. L’inglese dovrà rispettare una quarantena di 42 giorni, prevista dalle linee guida internazionali. Dunque, rimarrà al Sacco fino al prossimo 6 giugno come disposto dal ministero della Salute.