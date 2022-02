Il Carnevale di Rio per la bizzarra ordinanza del Tribunale civile di Napoli sul nuovo statuto 5Stelle e sull’elezione di Conte a presidente è fortemente esagerato, come disse Mark Twain alla falsa notizia della sua morte. E vien da domandarsi se non si siano ancora stufati gli “esperti” che da 13 anni, dalla nascita del […]

Mamma Rai Orfeo “accorcia” Report e moltiplica Annunziata Rivedere Report, riducendo il numero delle puntate. Questa sarebbe l’intenzione di Mario Orfeo, nuovo direttore degli approfondimenti, la direzione di genere che avrà la delega sui programmi d’informazione extra-tg. Quest’anno la trasmissione di Sigfrido Ranucci ha realizzato 28 puntate: troppe, secondo il vertice di Viale Mazzini che vorrebbe riportare il programma intorno alle 22. Sarebbe […] Di Gianluca Roselli

Il libro Anche la Chiesa ha sempre più influencer: “La pandemia ha creato comunità sui social” Essere influencer è un lavoro: se a instagrammer e tiktoker si prova a dire il contrario si arrabbiano. Marketing, piazzamento dei prodotti, foto, balletti, stories e canzoni. Contratti e monetizzazioni. Sono regole e strategie delineate. Ma che accade se l’influencer è un sacerdote? Come si mostrano e diffondono Chiesa e Vangelo sui social media? Si […] Di Virginia Della Sala

Verso le amministrative Messaggi fascisti e no vax in chat col sindaco. Così alla Spezia si cementa l’intesa Toti-FdI Boia chi molla e massime di Junio Valerio Borghese. Migranti definiti “pinguini”, “cavallette” e “beduini” che rovinano “la razza”, da trattare “con i metodi” del Duce (“li porti dentro e li legni”). E anche sparate no vax, colorate di tinte xenofobe: “Se fanno passare il Green Pass scoppia la rivoluzione, il Covid arriva con i […] Di Marco Grasso

Apocalisse. I catastrofisti “300mila contagi”, “Spallata Omicron” e il mix di Ricciardi Previsioni horror. Pochi hanno mantenuto calma e aspettato i primi studi sulla variante sudafricana Di Francesco Montini

Nel liceo di Cosenza “Quel prof molestò mia sorella, la preside sapeva” Continua l’occupazione del liceo “Valentini Majorana” di Castrolibero (Cosenza), da parte degli studenti che da giovedì stanno denunciando le molestie sessuali subite dai professori. Ieri mattina nell’istituto è arrivato un ispettore dell’Ufficio scolastico regionale il cui intervento è stato chiesto dai genitori degli studenti per verificare i fatti denunciati in questi giorni e finiti su […] Di Lucio Musolino

Il decreto di Draghi Per i capi degli 007 no lavori all’estero dopo fine mandato I capi dell’intelligence italiana e i loro vice non potranno lavorare con “soggetti esteri, pubblici o privati” nei tre anni successivi alla cessazione del loro incarico. Lo prevede un decreto del presidente del Consiglio, Mario Draghi, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Sono diversi i casi di ex 007 che, una volta finito l’incarico, hanno iniziato […] Di RQuotidiano

Il documentario “Nazirock” si può dire, ma solo dopo 10 anni di processi Per Claudio Lazzaro e il suo documentario, Nazirock (2008), è finita bene. La prima sezione civile della Cassazione, con sentenza depositata il 3 febbraio, ha respinto il ricorso di Luigi Guerzoni detto Gigi, frontman dei Legittima offesa che cantano in onore dei ragazzi di Salò, ex Forza Nuova, poi vicino ad altri gruppi dell’estrema destra, […] Di A. Man.

Botte agli studenti Lamorgese e i manganelli: “No ai codici sulle divise” “C’’è stato un cortocircuito”, ha detto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, per spiegare le manganellate della polizia e le teste rotte tra gli studenti che il 23 gennaio a Roma e il 28 a Torino e a Milano hanno manifestato dopo la morte del 18enne Lorenzo Parelli in un cantiere della discussa “Alternanza scuola-lavoro”. Lamorgese […] Di Alessandro Mantovani

Vittima: “muro di uomini” Stupri in piazza Duomo. Altri 2 arresti a Milano Hanno 16 e 17 anni. Sono stati arrestati a Milano con l’accusa di aver commesso alcune delle violenze sessuali e rapine avvenute la notte di Capodanno in piazza Duomo, a Milano. I due, entrambi egiziani (di cui uno regolarmente soggiornante e uno minore straniero non accompagnato) sono ritenuti responsabili delle violenze a sfondo sessuale commesse […] Di RQuotidiano

losanna, guarito italiano Tornano a camminare con elettrodi in midollo Tre personeparalizzate sono tornate a camminare, nuotare e pedalare grazie a elettrodi impiantati nel midollo spinale. Il risultato, pubblicato su Nature Medicine, si deve al gruppo coordinato dal Politecnico di Losanna, al quale l’Italia partecipa con Silvestro Micera, che lavora alla Scuola Superiore Sant’Anna. Il dispositivo consiste in alcuni elettrodi innestati nel midollo, che inviano […] Di RQuotidiano

Alla famiglia 695mila euro Amianto, Fincantieri risarcirà morte operaio Il tribunaledi Genova ha condannato Fincantieri a risarcire con 695mila euro la vedova e il figlio di un operaio genovese morto il 7 luglio 2018 per un mesotelioma peritoneale dovuto a esposizione ad amianto nello stabilimento di Riva Trigoso. Lo scrive in una nota l’Osservatorio nazionale amianto. L’operaio aveva lavorato alla smerigliatura, al taglio e […] Di RQuotidiano

Brescia. I verbali di amara Davigo dal gup: “Ho rispettato la legge” L’ex pm di Mani pulite deposita anche un’intercettazione di Palamara Di Gianni Barbacetto

Accuse di riciclaggio Il Credit Suisse sotto tiro sui fondi per i jet e gli yacht di oligarchi russi Non è un bel periodo per il Credit Suisse. La seconda banca svizzera, che il 16 gennaio ha visto il presidente António Horta-Osório dimettersi per aver violato due volte la quarantena usando il jet della banca e che dopodomani presenterà i conti 2021, è sotto il fuoco degli scandali. Il 25 gennaio l’istituto ha lanciato […] Di N. B.

I due Dossier Palazzo chigi “scippa” a Giorgetti balneari e automotive Se non è un vero commissariamento, è comunque un segnale forte: Palazzo Chigi ha preso il controllo di due tra i dossier più rilevanti del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Oggi l’incontro tra il numero due della Lega e i rappresentanti dei balneari non si terrà al ministero, ma nella sede del governo al […] Di RQuotidiano

feriti in provincia Milano, il vento sradica un pezzo del tetto della Stazione Centrale Una partedella copertura del tetto della Stazione Centrale di Milano si è staccato a causa del forte vento. Il vento ha sradicato anche le bandiere dell’Italia, della Lombardia e dell’Unione europea poste sopra l’ingresso del Consiglio regionale nella poco distante via Fabio Filzi, e l’edificio è stato transennato. Il Comune ha chiuso i parchi pubblici, […] Di RQuotidiano

Il personaggio Addio a Angiolo Bandinelli, il “radicale impunito” Di sé diceva d’essere un “radicale impunito”. È morto a 94 anni Angiolo Bandinelli. Scrittore, poeta, saggista, traduttore, figura storica appunto del Partito Radicale, di cui è stato uno dei fondatori con Marco Pannella e per il quale ha poi svolto le funzioni di segretario, Bandinelli è stato per una breve stagione anche deputato. Di RQuotidiano

Pandemia di Paperoni Fiale, test, moda e Tv. I Ricconi del covid Non solo mascherine. Negli ultimi due anni sono cresciuti profitti e valore di molte aziende italiane: Del Vecchio di Luxottica ha guadagnato 14,8 miliardi, Ferrero 9, Armani 1,3, Berlusconi uno Di Jean François Villon

Germania Fuga dalla chiesa tedesca. Scandali e tasse, mix letale Non solo gli abusi sessuali, suscita molta insofferenza il prelievo imposto sul culto: per la curia vale 2,7 miliardi di euro Di Cosimo Caridi

Tunisia Il presidente Saied manda a casa anche i magistrati Agitando lo spettro della corruzione che nell’era Ben Alì si era gonfiata a dismisura e che di fatto è rimasta tale, il presidente tunisino Kais Saied ha compiuto l’ennesimo passo verso l’autocrazia sciogliendo il Consiglio superiore della magistratura. La decisione è stata presa dopo che i giudici hanno respinto la decisione di Saied di sciogliere […] Di Roberta Zunini

La crisi Ucraina Così lontani, così vicini: Manu fa il paciere a Mosca L’incontro con Putin. Il presidente francese cerca la mediazione per evitare il conflitto, il capo del Cremlino ammette: “Non mi aspetto svolte decisive” Di Michela A.G. Iaccarino

Canada I camionisti adottati dal team Trump Ottawa in emergenza. Alla protesta no vax sventolano bandiere nazi e confederate Di Giampiero Gramaglia

Israele La polizia intercettava pure Bibi: nuove rivelazioni di Calcalist Dopo lo scoop di gennaio, il giornale economico Calcalist è tornato sulla vicenda delle intercettazioni non autorizzate effettuate della polizia in ogni settore della vita pubblica e sociale. Persino lo staff dell’ex primo ministro Bibi Netanyahu sarebbe stato controllato grazie al malware Pegasus, il “baco” della Nso che si infiltra sui cellulari rivelandone il contenuto […] Di RQuotidiano

L’anteprima Quei tossici dei filosofi Una “storia stupefacente”. Un saggio su droghe e pensiero Di Camilla Tagliabue