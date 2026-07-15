Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Temporali nel Triveneto, nubifragi in Emilia-Romagna con raffiche di vento oltre i 100 km/h e in Lombardia con una tromba d’aria nella Bergamasca. Dopo il caldo estremo, pioggia e vento hanno flagellato il nord d’Italia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, portando danni, con alberi caduti e allagamenti, e provocando una vittima. Sotto il nubifragio che ha investito l’Emilia Romagna a Bomporto, nel Modenese, una persona è morta schiantandosi con la sua auto contro un’altra vettura che procedeva in direzione opposta.

Se martedì sera piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate hanno investito l’Alto Adige con 50 interventi dei Vigili del Fuoco, analoghi fenomeni si sono verificati oggi nel Torinese, in particolare nella Val di Susa e la Val Chisone. Colpite successivamente dai nubifragi soprattutto le regioni del Triveneto e l’Emilia-Romagna. A Milano la Regione ha diramato un’allerta arancione per temporali e forte vento (fino a 100 km/h) fino a giovedì. Per questo il Comune ha chiesto allontanarsi da parchi e zone alberate, non stare vicino ad impalcature di cantieri, dehors e tende e chiedere di mettere in sicurezza gli oggetti sui balconi.