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Ultimo aggiornamento: 18:45

Legge elettorale, nel voto segreto affonda anche l’emendamento sulle preferenze di Futuro Nazionale: centrodestra a pezzi. Sì bipartisan al voto fuori sede

di Salvatore Frequente
Dopo il colpo di scena di ieri, con la maggioranza di Giorgia Meloni collassata sotto il peso dei franchi tiratori, il testo della legge elettorale continua l’esame della Camera
Legge elettorale, nel voto segreto affonda anche l’emendamento sulle preferenze di Futuro Nazionale: centrodestra a pezzi. Sì bipartisan al voto fuori sede
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Momenti chiave

  • Sì bipartisan all'emendamento sul voto fuori sede
  • Lettera di censura ai vannacciani per i video del voto
  • Ziello: "Molti del centrodestra hanno tradito Meloni"
  • M5s chiede riunione capigruppo: "C'è una nuova maggioranza, Fdi e Futuro Nazionale"
  • Respinto l'emendamento Ziello sulle preferenze
  • Conte: "Non voteremo emendamento Ziello"
  • Fdi per il sì all'emendamento dei vannacciani, Forza Italia per il no
  • Vannacci: "Meloni faccia votare nostro emendamento"
  • Meloni punta tutto sull'emendamento dei vannacciani
  • Relatore cambia parere su emendamento Ziello
    • 18:45

      Baldino (M5s): “Finalmente primo passo per il voto fuorisede”

      “Ci sono voluti anni e abbiamo dovuto sopportare tanto immobilismo ma finalmente sul diritto di voto per i cittadini che si trovano lontano dal luogo di residenza è arrivato un voto bipartisan che fissa un primo punto fermo. Non sappiamo se questa pessima legge elettorale verrà approvata definitivamente ed è anche un peccato che la norma per i fuori sede sia al suo interno, molto meglio sarebbe stato approvare una legge ad hoc dando seguito alle proposte depositate da anni, ma speriamo davvero che da oggi si compiano solo passi avanti e si stabilisca in modo stabile una disciplina per un voto sicuro e ordinato lontano da casa. L’emendamento della maggioranza che è stato approvato è un primo passo ma non quello necessario, noi non possiamo dirci pienamente soddisfatti: restano criticità importanti sia sulle modalità di registrazione sia per il fatto che si preveda che i fuori sede votino per i candidati del luogo di domicilio e non per quelli del Comune di residenza in cui si è effettivamente elettori. Quest’ultimo punto può intaccare fortemente il principio di rappresentatività. Milioni di cittadini, rappresentati da associazioni che da anni con serietà chiedono una legge, meritano una risposta definitiva e per noi del M5S da oggi non si torna indietro ma si lavora solo per avere una disciplina ancora migliore e stabile”. Così la deputata Vittoria Baldino, vice presidente del M5S.

    • 18:27

      Sì bipartisan all’emendamento sul voto fuori sede

      L’emendamento della maggioranza che prevede l’introduzione del voto per i fuori sede alle Politiche, alle Europee e ai Referendum è stato approvato con un bipartisan all’unanimità: a favore si sono espressi tutti i 353 deputati presenti. Il gruppo di Avs ha fatto presente che questo sarà l’unico voto favorevole a questa riforma. Anche M5s e Pd hanno ricordato che si tratta di una loro storica battaglia.

    • 18:20
    • 17:27

      Approvato anche l’articolo 2

      Dopo alcuni emendamenti la Camera ha approvato anche l’articolo 2 del testo con 213 voti favorevoli e 144 contrari.

    • 17:25

      Approvato l’articolo 1 della legge elettorale

      La Camera ha approvato, con 208 voti favorevoli e 143 contrari, l’articolo 1 del testo della legge elettorale. Si tratta, di fatto, del cuore della modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l’indicazione, al deposito del contrassegno, del nome di chi coalizione proporrà al presidente della Repubblica come premier.

    • 17:17

      Al voto di ieri non ha partecipato Il 7% dei leghisti e il 3,7% degli azzurri

      Il 7,14% degli eletti nella Lega e il 3,7% di quelli di Forza Italia ieri non ha preso parte al voto sull’emendamento Fdi-Nm-Udc sulle preferenze. I leghisti che, dai tabulati, non hanno votato sono Antonio Angelucci, Vanessa Cattoi, Vannia Gava e Valeria Sudano. Non risultavano in missione ma non hanno preso parte nemmeno alle precedenti votazioni, fatta eccezione della sottosegretaria Gava che, però, ieri sera in Aula ha obiettato sostenendo di aver votato eccome. Gli azzurri che non hanno partecipato al voto (e non erano nemmeno in missione) sono Deborah Bergamini e Francesco Cannizzaro: anche loro non hanno preso parte nemmeno alle precedenti votazioni. In totale non hanno votato, tra maggioranza e opposizioni, 23 deputati: 12 in missione (di cui 9 della maggioranza) e 11 ‘non giustificati’ (6 di maggioranza). Tra i parlamentari di centrodestra in missione ci sono quattro eletti nella Lega (Mirco Carloni, i sottosegretari Federico Freni e Nicola Molteni e il ministro Giancarlo Giorgetti) e cinque in Fdi (Giorgia Meloni – la premier in genere non vota in Aula -, la ministra Eugenia Roccella, il viceministro Edmondo Cirielli, Giangiacomo Calovini e Giulio Tremonti). Il presidente di turno, durante il voto, era Fabio Rampelli (Fdi) che per questo non ha votato. Durante le votazioni centrali dei provvedimenti come di consueto non ha presieduto Lorenzo Fontana (Lega), il quale – nell’alternanza con i suoi vice – tende a tenere l’Aula nella fase conclusiva dei provvedimenti: è attesa la sua presidenza per la votazione finale – sempre a scrutinio segreto – sulla legge elettorale.

    • 17:07

      Si prosegue con i voti sugli emendamenti

      Sono ripresi in Aula alla Camera i voti sugli emendamenti sulla legge elettorale. Approvato un emendamento che prevede che qualora, per qualsiasi motivo, una coalizione non disponga dei 70 e 35 nomi dei listini circoscrizionali del premio i seggi possono essere attribuiti attraverso i collegi.

    • 17:04

      Lettera di censura ai vannacciani per i video del voto

      Il Collegio dei questori della Camera ha deciso di inviare una lettura di censura ai deputati di Futuro nazionale per Vannacci che ieri si sono filmati mentre in aula si votava l’emendamento sulle preferenze alla legge elettorale, per cui le opposizioni avevano chiesto il voto segreto. Nella lettera di censura si stigmatizzano i comportamenti dei ‘vannacciani’ senza però prendere altri provvedimenti. Ci sarà, chiarisce Paolo Trancassini, questore in quota Fratelli d’Italia, “un richiamo a un comportamento più consono”, e questo perché, secondo il regolamento, i video sono vietati in aula. Nel merito invece della parola ‘Hitler‘, che secondo alcuni deputati delle opposizioni avrebbe pronunciato in aula Domenico Furgiuele, non è stato possibile verificare perché il labiale non è chiaro.

    • 16:42

      Ripreso l’esame della legge elettorale alla Camera

      I lavori d’Aula sulla legge elettorale sono ripresi. L’inizio era stato rinviato alle 16.35 dopo che il presidente della commissione Affari Costituzionali Nazario Pagano ha comunicato che il Comitato dei Nove della commissione Affari Costituzionali stava svolgendo un approfondimento su un emendamento insieme anche alla commissione Bilancio. Il vice presidente di turno Giorgio Mulé ha dunque rinviato l’avvio. L’approfondimento – secondo quanto si apprende – riguarderebbe l’emendamento di maggioranza sul voto dei fuori sede che anche le opposizioni starebbero valutando di sostenere.

    • 16:29

      Opposizioni verso il sì a emendamento voto fuori sede

      Opposizioni verso il all’emendamento di maggioranza per i fuorisede. Pronto al voto favorevole il Movimento 5 stelle, il cui presidente Giuseppe Conte sottolinea che “quella di ampliare i più possibile la partecipazione ed estendere il sacrosanto diritto di voto è una nostra battaglia sin dall’inizio”. Sulla stessa linea anche Avs ed è orientato per il sì anche il Pd che, per confermare la linea unitaria del centrosinistra sul testo, attende solo di vedere la riformulazione del Comitato dei nove.