Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 19:37 del 15 Luglio

“A 72 anni in carcere perché ha reagito a un’aggressione. Condanna ingiusta”: Salvini insorge e chiede la grazia per Mario Roggero

di Redazione Politica
Icona dei commenti (0)
Il ministro in un post invita tutti a mobilitarsi e si rivolge direttamente al presidente della Repubblica
Icona dei commenti Commenti

Matteo Salvini non ci sta. Dopo la condanna di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in Cassazione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021, il ministro lancia un appello per chiedere la grazia.

“È stato mandato in carcere perché ha reagito a un’aggressione. Secondo la ‘giustizia’ italiana ha esagerato. Io non auguro a nessuno di trovarsi in un contesto drammatico come quello – dice Salvini nel video – Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e chiedo grazia per Roggiero, un lavoratore onesto, tranquillo, per un nonno che non merita il carcere”.

Nel post Salvini rivolge l’appello direttamente al presidente della Repubblica, sperando di essere “in tantissimi” a rivolgere lo stesso appello.

I commenti a questo articolo sono attualmente chiusi.