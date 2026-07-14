on vi era alcun interesse da parte di Al Sisi a rovinare i rapporti con l’Italia”, aveva rivendicato Armellin, legale di Tariq Sabir. Evocando come responsabili del sequestro, al contrario, “ gruppi terroristici che operavano in Egitto in quegli anni per ostacolare la politica energetica dell’Italia” e sposando le tesi del regime nordafricano: “Le autorità egiziane hanno sempre negato responsabilità dei loro apparati”, aveva minimizzato. Spingendosi anche a sottolineare come, a suo dire, il ricercatore friulano sarebbe stato “considerato dai venditori ambulanti appartenenti ai Fratelli Musulmani come una spia degli apparati egiziani, una spia della polizia”.

Allo stesso modo la legale di Sharif ha cercato di smontare in Aula il racconto del teste Gamma, il libraio kenyota che rivelò in Aula: “Sentii dire dal maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif: ‘Nel nostro paese abbiamo avuto il caso di un accademico italiano che pensavamo fosse della Cia, ma anche del Mossad. Era un problema perché era popolare fra la gente comune. Finalmente l’abbiamo preso: lo abbiamo fatto a pezzi, lo abbiamo distrutto. Io l’ho colpito ”.

“Ritengo che il bagaglio probatorio sia privo della forza necessaria per giustificare le condanne contro gli imputati”, ha invece tagliato corto Ticconi, contestando l’impianto accusatorio. La parola passerà ora alla Corte, che emetterà una sentenza attesa da anni dopo l’estate, il 28 settembre: “È stato un percorso interminabile, a ostacoli, in salita. Ma siamo resistenti e quindi arriviamo a sentenza a breve”, ha sottolineato prima dell’ultima udienza la legale di parte civile, Alessandra Ballerini, con accanto i genitori di Giulio, Claudio Regeni e Paola Deffendi. La legale della famiglia ha espresso amarezza dopo le arringhe difensive ascoltate: “Diciamo che è stata per noi una giornata molto dolorosa. È come dire, ovviamente dolore che si aggiunge a dolore. E poi il fatto che giustamente tra le regole processuali non possiamo replicare è un dolore che si condensa dentro di noi”.