Non so, voi, ma io non sto più nella pelle perché il sermone di Sergio Bis ha avuto 55 applausi (di cui 19 standing ovation) in 37 minuti, manco fosse Dimartedì, con 18 citazioni di “dignità”, 16 di “Italia”, 11 di “Paese”, 10 di “istituzioni”, 9 di “Repubblica”, nessuna di “vitalizio” ma era sottinteso. Del […]

Crescita sotto le previsioni Pessime notizie: Pil fermo e Berlino chiede austerità L’agenda di politica economica delineata da Sergio Mattarella in Parlamento (ne leggete qui accanto) non è stata applicata in passato e rischia assai di restare sulla carta anche in futuro: per realizzarla servono infatti risorse – spesa tanto corrente che in conto capitale – e da questo punto di vista non tira una buona aria. […] Di Marco Palombi

Guariti e vaccinati Decine di migliaia senza Pass per i bachi di Asl e ministero I “fantasmi” della carta verde. In tutta la Lombardia, da settembre, il problema ha riguardato 20 mila cittadini, addirittura 9 mila solo a Bologna Di Natascia Ronchetti

Conte vede Draghi: “Niente crisi” Ma vuole soldi su sanità e bollette Il Migliore che il Quirinale l’ha solo sfiorato ora deve tenere assieme la sua maggioranza. Così dopo la rielezione di Sergio Mattarella, Mario Draghi ricomincia il giro di incontri con i leader partendo dall’avvocato a 5Stelle, quel Giuseppe Conte che ha fatto di tutto per lasciarlo a Palazzo Chigi, ma che in un uggioso venerdì […] Di Luca De Carolis

Chi tifa per il “bis” Il “partito del Pnrr” sogna SuperMario come un taxi alle urne del 2023 Non chiamatelo “Partito di Draghi” e neanche “Partito per Draghi”. Chi ci sta lavorando lo definisce “Partito per il Pnnr”. Che è una delle conseguenze della rielezione di Sergio Mattarella. Il bis si porta dietro la voglia di blindare l’asse attuale, che passa per il commissariamento dei leader politici (e dei partiti), mira a scomporre […] Di Wanda Marra

Democratici Il falegname Letta fa un altro tavolo, ma i partiti litigano già Per ora nessuno dice “no” all’idea di mettersi tutti intorno a un tavolo, ma già si litiga sul menu: la proposta del Partito democratico di utilizzare il tempo che resta alla legislatura per raccogliere le sollecitazioni contenute nel discorso pronunciato dal neoeletto Capo dello Stato Sergio Mattarella, piace a tutti almeno sulla carta. “Come Parlamento […] Di Ilaria Proietti

Centrodestra Salvini va in tilt: “Meloni è ingenerosa” B. vede Casini e vuole annettere gli ex Dc; Giorgia silura il fu capitano: “preferisce il Pd a noi” Di Lorenzo Giarelli

Copione perfetto Quirinale, menzognee Amarcord È stato vacuo parlare di “crollo del sistema”, se l’“inevitabile” Mattarella non fosse rimasto: uno storcimento della realtà che sta diventando patologico. Le alternative c’erano Di Barbara Spinelli

Procura di Palermo ‘Omicidio colposo’ Indagato il medico che vaccinò donna morta dopo AZ C’è un indagato per il decesso della docente Cinzia Pennino, spentasi a 46 anni lo scorso 28 marzo 2021, 17 giorni dopo la somministrazione di AstraZeneca. Il medico vaccinatore Vincenzo Fazio è accusato dalla Procura di Palermo di omicidio colposo. Nella denuncia presentata dai legali della famiglia Pennino, si chiedeva di accertare la possibile correlazione […] Di Saul Caia

Il ritrovato Pfizer Alle Regioni la pillola che può battere il Covid È iniziata la distribuzione alle Regioni dei primi 11.200 trattamenti completi del nuovo antivirale Paxlovid di Pfizer. Ne sono previsti 600 mila, in totale, per il 2022. Allo Spallanzani di Roma è già stato curato il primo paziente in Italia con la pillola antivirale Paxlovid: un uomo di 54 anni, con malattia cardiovascolare e Covid-19, […] Di Peter D’Angelo

Cinema America Carocci indagato per calunnia verso il presunto stalker Valerio Carocci è ancora indagato per calunnia nei confronti di Luca Ricci, l’attivista nel frattempo finito a processo per stalking proprio su denuncia di Carocci. Il gip ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dai pm, disponendo altri 6 mesi di indagini. Il patron del Piccolo Cinema America di Roma era stato denunciato da Ricci, […] Di Vincenzo Bisbiglia

Il crac dell’istituto Veneto Banca, Consoli condannato a 4 anni Ma l’ex Ad verrà salvato dalla prescrizione Non solo la condanna a 4 anni di reclusione per i reati di ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto, ma anche la confisca per equivalente di beni fino alla concorrenza di 221 milioni di euro. Soldi virtuali, perché Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato di Veneto Banca, certamente non li possiede. Come rischia di diventare […] Di Giuseppe Pietrobelli

Roma, l’ex pilota di f1 Alex Nannini a rischio processo: reati fiscali Alessandro Nannini rischia il rinvio a giudizio a Roma per il fallimento di una società. L’ex pilota di Formula 1 e fratello della celebre cantante Gianna Nannini è stato chiamato in causa in relazione al crac risalente al 2019 della “Pasticcerie Nannini”. Gli inquirenti contestano mancate versamenti d’imposta per 1,2 milioni di euro. Il difensore […] Di RQuotidiano

“Corvo” di Palermo Morto ex pm Di Pisa, accusato (e assolto) su minacce a Falcone La notte scorsa è morto a Palermo l’ex magistrato Alberto Di Pisa, aveva 78 anni. Ricoverato per una grave malattia, era stato dimesso due giorni fa. Di Pisa, che negli ultimi anni della sua carriera aveva guidato le Procure di Termini Imerese e Marsala, lasciando poi la toga per raggiunti limiti di età, fu componente […] Di RQuotidiano

Studenti in protesta Cosenza, denunce di abusi in un liceo: aperta un’inchiesta L’occupazione del liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero continua. Gli studenti hanno consentito alla preside di entrare nel suo ufficio e si sono riuniti in assemblea chiedendo che si faccia luce sui presunti abusi e molestie sessuali denunciati da alcune ragazze all’interno dell’istituto. Ma la notizia del giorno, in provincia di Cosenza, è che la Procura ha […] Di Lucio Musolino

Scontro sul nuovo Ad Mps, lunedì il cda revoca Bastianini Pronto Lovaglio Nessun rilievo sui conti 2021 da parte dei sindaci di Mps. Nessuna richiesta di dimissioni dell’ad Bastianini da parte della Commissione Ue: la direzione Concorrenzza di Bruxelles, che deve approvare il piano di ri-privatizzazione del Monte, tratta con il governo e muove eventuali rilievi al piano stesso. Così l’azienda e Bruxelles smentiscono le indiscrezioni di […] Di FQ

Viale Mazzini Nomine Rai, la carica dei nuovi vicedirettori. Fra i 19 anche la dirigente del “caso Fedez” In Rai le direzioni di genere saranno operative a giugno, faranno quindi il loro esordio sui palinsesti autunnali. Ma i direttori ci sono già (nominati a metà dicembre) e ora sono in arrivo i vicedirettori. Per questi ultimi è stato un parto lungo e doloroso, e le scelte fatte hanno dovuto districarsi in un groviglio […] Di Gianluca Roselli

Il direttore di Micromega “L’Osservatore romano censura Flores d’Arcais” Prima gli è stata chiesta con insistenza un’intervista, e poi questa non è stata pubblicata. Paolo Flores d’Arcais, filosofo e direttore della rivista MicroMega ha riportato nella newsletter della testata di essere stato contattato via mail da un giornalista dell’Osservatore Romano, il quotidiano vicino alla Santa Sede, per dire la sua sul tema del Multilateralismo. […] Di RQuotidiano

Altro che mediatore: il Sultano bombarda i curdi in Siria e Iraq Mentre tenta di fare il mediatore nella crisi tra Mosca e Kiev allo scopo, a suo dire, di evitare che la Russia invada l’Ucraina, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dato il via nei giorni scorsi all’ennesima operazione dell’aviazione militare contro le zone curde della Siria e dell’Iraq, due Paesi sovrani. Il pretesto per […] Di Roberta Zunini

La guerra delle tv. Berlino blocca RT, canale russo. Mosca ricambia il favore La settimana settimana scorsa Berlino ha bloccato le trasmissioni in lingua tedesca dell’emittente Russia Today. La risposta del Cremlino non si è fatta aspettare. La sede moscovita di Duetsche Welle, l’emittente pubblica di notizie, è stata chiusa dalle autorità russe. Ai giornalisti è stato revocato l’accredito stampa a cui è legato il loro visto. La […] Di Cosimo Caridi

Stati Uniti Raid e record di occupati: si è svegliato “Sleepy Joe” Effetto bomba – Dopo il blitz contro il leader Isis, Biden recupera la popolarità perduta dopo la ‘fuga’ da Kabul. “Creati 6 milioni di posti di lavoro”. Ma i Dem non lo seguono Di Giampiero Gramaglia

pechino 2022 I grandi Giochi di Xi e Putin: accordi per il gas e “no all’espansione Nato” Poche ore prima dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali boicottate dai leader Usa e i loro alleati, il presidente russo ha incontrato l’omologo cinese. Pechino rimane allineata a Mosca sulla questione ucraina e “sostiene le iniziative russe sulle garanzie di sicurezza in Europa”, si legge nel comunicato pubblicato dopo l’incontro dei leader. I due Stati “si oppongono […] Di RQuotidiano

Serata cover Gli ascolti incastrano Ama. E alla fine arriva pure Jova Lo share stellare porterà il direttore artistico al quarto mandato. In attesa della finalissima, l’Ariston si scatena con Lorenzo e Morandi Di Stefano Mannucci e Silvia Truzzi

Palco & “buca” Elisa, Francesca Emma, Noemi: le cattive ragazze del Festival “Delle polemiche non me ne frega un…”. Francesca Michielin frena, Emma la spinge: “Puoi dirlo, non te ne frega un cazzo”. Come dar torto alle Thelma & Louise dell’Ariston? Al Festival i soloni della bacchetta – per primo il maestro Vince Tempera – avevano storto il naso all’annuncio che la Michielin avrebbe diretto l’orchestra per […] Di Ste. Man.

Il film da vedere Solo cattive notizie “Dal Pianeta degli umani” pazzi Mezz’ora di strada. Tanto basta per lasciare le luci festivaliere di Sanremo e addentrarsi in un mondo oscuro radicato nella Storia, dove uomini e bestie si fondono al di là del Bene e del Male. “C’era una volta a quei tempi, ai nostri tempi” recita la voce avvolgente del narratore, perché quanto va raccontando è […] Di Giovanni Cioni

Teatro Papaioannou, illusionista di corpi In uno dei suoi primi riconoscimenti, nel 2015, come “coreografo dell’anno”, di Dimistris Papaioannou si disse che era “un pittore della scena”, capace di plasmare corpi, materia e luci “in un teatro di movimento rarefatto, visionario, ricco di affondi emotivi, frammenti di storia (ellenica di ieri e di oggi), quadri di vita”. E anche nella […] Di Maddalena Oliva

Classico norvegese Con Paravidino gli “Spettri” di Ibsen diventano fantasmi: adattamento frivolo Sincronie, ossimori: nei minuti in cui a Sanremo Gianni Morandi cantava “Fai entrare il sole”, al Goldoni di Venezia la battuta “Dammi il sole” (una preghiera di eutanasia) chiudeva la prima dei nuovi Spettri di Henrik Ibsen, curati da Fausto Paravidino per la regia del lituano Rimas Tuminas. Secondo un grecista norvegese Spettri è “ciò […] Di Filippomaria Pontani

On demande “Pam & Tommy”, il revenge porn diventa “celebre” nel mondo È la storia (vera) del video rubato alla Anderson e a Lee nel ’97. Da lì tutto è cambiato nell’esibizione della privacy Di Federico Pontiggia

Ave Marías: 007, terroristi e donne Il noir è servito Dopo aver compulsato e amato Berta Isla, c’è qualcuno che davvero desideri conoscere la sorte di Tomás Nevinson, il marito sparito, dato per morto, fedifrago, bigamo, 007 e assassino al bisogno, tornato come una fantasma nel letto di sua moglie, dopo aver abbandonato per anni lei e i figli? Sì, e quel qualcuno si chiama […] Di Camilla Tagliabue

D.C. (Dopo Christie) Un detective “imbrattacarte” nella Londra puzzolente del 1753 Imbratta carte. Sinonimo di giornalista nella Londra di metà Settecento, dove la novità è l’avvento del calendario gregoriano che anticipa di undici giorni la fine dell’anno, rispetto a quello giuliano. Imbrattacarte ma anche pezzente, ché scrivere non rende granché e fa irritare i nobili: “Questa città è infestata da imbrattacarte che rendono di pubblico dominio […] Di Fabrizio d’Esposito

L’assaggio Ritorno a Kabul, dove il dialogo con i talebani resta il nostro dilemma Non dimenticare Kabul, non dimenticare l’Afghanistan. Il libro di Nico Piro giunge in un momento adatto per ricordare a tutti i destini del Paese martoriato da almeno quarant’anni, se non più. Le immagini del ritiro delle truppe occidentali, lo scorso agosto, sono ancora vivide, nonostante il centro del dibattito internazionale si sia spostato in Ucraina. […] Di Salvatore Cannavò