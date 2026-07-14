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Ultimo aggiornamento: 19:35

“Elezioni, elezioni”, il video del boato alla Camera: centrodestra sconfitto sul voto alle preferenze nella legge elettorale

di Redazione Politica
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188 voti contro 187: la maggioranza va sotto sull'emendamento FdI. Esultano le opposizioni
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Una manciata di secondi di incredulità, poi il boato. E alla fine il coro: “Elezioni, elezioni”. Alla Camera si consuma la sconfitta della maggioranza di centrodestra, che va sotto sull’emendamento di Fratelli d’Italia, che garantiva le preferenze nella nuova legge elettorale, al netto dei capilista bloccati.

Il risultato è 188 contrari e 187 favorevoli con, verosimilmente, leghisti e azzurri che hanno votato con le opposizioni.

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