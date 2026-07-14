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Ultimo aggiornamento: 21:23

Legge elettorale, il centrodestra implode sull’emendamento per le preferenze. La Camera boccia il testo di Fdi. Meloni ko con il voto segreto (188 a 187)

di Redazione Politica
I franchi tiratori affossano la maggioranza. Conte: "Meloni sfiduciata dalla maggioranza, vada a casa". Dopo il voto dalle opposizioni si alzano i cori: "elezioni" e "dimissioni". La premier: "Serve una riflessione"
Legge elettorale, il centrodestra implode sull’emendamento per le preferenze. La Camera boccia il testo di Fdi. Meloni ko con il voto segreto (188 a 187)
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Meloni: “Ci abbiamo provato, ci sono mancati diversi voti, serve una riflessione”

“Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate. Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto. Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro. Ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione“. Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social.

Momenti chiave

  • La Russa: "Bicameralismo consente di modificare quanto votato alla Camera"
  • Aula della Camera andrà avanti nell'esame della legge elettorale fino a mezzanotte"
  • Tajani: "È stato un incidente di percorso, si va avanti"
  • Meloni: "Ha vinto di nuovo la palude"
  • Meloni: "Ci abbiamo provato, ci sono mancati diversi voti, serve una riflessione"
  • Molinari: "Ci sono stati 31 franchi tiratori e nessuno della Lega"
  • Seduta sospesa alla Camera, alle 20.15 conferenza dei capigruppo
  • Bignami attacca: "Vigliacchi si nascondono"
  • Schlein: "Voto contro l'arroganza. Avete fallito, tornate a casa"
  • Conte: "Meloni sfiduciata dalla maggioranza, vada a casa"
  • La Camera respinge l'emendamento di Fdi sulle preferenze
  • Bocciato emendamento opposizioni per parità di genere
  • Conte a Meloni: "Su cosa ci sfida? Sulle preferenze farlocche?"
  • Ok a oltre 100 voti segreti in Aula, anche quello finale
  • Meloni sfida le opposizioni: "No al voto segreto"
  • Opposizioni: "Riforma è stata riscritta, lese nostre prerogative"
  • Tajani: "Problema per la rappresentatività femminile"
  • Opposizioni chiedono voto segreto su tutta la riforma
    • 21:23

      La Russa: “Bicameralismo consente di modificare quanto votato alla Camera”

      “Alla luce del voto sulle preferenze ricordo – da Presidente del Senato – che nel bicameralismo esiste la concreta possibilità di modificare, anche chirurgicamente, quanto votato alla Camera. Ovviamente con un voto favorevole che per il regolamento del Senato non consente sul punto il voto segreto e rende perciò palesi gli intendimenti dei singoli senatori”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

    • 21:08

      Aula della Camera andrà avanti nell’esame della legge elettorale fino a mezzanotte”

      La conferenza dei capigruppo della Camera, dopo la bocciatura dell’emendamento sulle preferenze a prima firma di Galeazzo Bignami e la richiesta delle opposizioni di sospendere i lavori, ha deciso di andare avanti nell’esame della legge elettorale fino a mezzanotte. La seduta dell’aula riprenderà alle 21:15.

    • 21:07

      Tajani: “È stato un incidente di percorso, si va avanti”

      Il voto alla Camera “è stato un incidente di percorso, non sarebbe dovuto accadere, bisognerà riflettere. Non era un tema fondamentale, non era la fiducia al governo. Si va avanti “. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando il voto sugli emendamenti oggi alla Camera, a margine della festa della Repubblica francese a palazzo Farnese a Roma

    • 21:06

      Meloni: “Ha vinto di nuovo la palude”

      “Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude“. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il ko sulle preferenze. “L’emendamento è stato respinto per un solo voto. Un’occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci”. Il post si conclude con un “P.S. La scena dell’opposizione che esulta come se avesse vinto un Mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari dice tutto”.

    • 21:02

      Meloni: “Ci abbiamo provato, ci sono mancati diversi voti, serve una riflessione”

      “Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate. Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto. Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro. Ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione“. Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social.

    • 20:38

      Molinari: “Ci sono stati 31 franchi tiratori e nessuno della Lega”

      “Secondo il calcolo che abbiamo fatto noi, i franchi tiratori sono stati circa 31. Nessun franco tiratore c’è stato nella Lega”. Lo ha detto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, commentando la bocciatura dell’emendamento della maggioranza sulle preferenze in Aula, a Montecitorio. “Mi chiedete di Vannacci? Bisogna sempre vedere se Fn ha votato come ha dichiarato…”, ha tagliato corto Molinari per poi ribadire: “A quanto ci è dato sapere non ho motivo di pensare che ci siano stati franchi tiratori nella Lega, lo escludo”.

    • 20:07

      Seduta sospesa alla Camera, alle 20.15 conferenza dei capigruppo

      La seduta della Camera, impegnata sulla legge elettorale, è stata sospesa. E’ stata votata, su richiesta di Fdi, la ripresa dei lavori dalle 21 alle 24. Il tentativo di Fratelli d’Italia è di far proseguire i lavori anche per minimizzare l’eco della sconfitta in Parlamento. Va anche notato che praticamente nessuno dei deputati di Lega e Forza Italia sono intervenuti nel lungo dibattito che si è acceso dopo la proclamazione del voto. Alle ore 20,15 è stata convocata la Conferenza dei capigruppo, alla presenza del presidente della Camera Lorenzo Fontana.

    • 19:50

      Richiesta sospensione dei lavori è stata respinta

      La richiesta di sospensione dei lavori è stata respinta. La seduta sarà sospesa comunque alle 20. Durante la pausa si riunirà la conferenza dei capigruppo.

    • 19:41

      Opposizioni chiedono sospensione lavori e capigruppo

      Le opposizioni nell’Aula della Camera hanno chiesto la convocazione immediata della conferenza della capigruppo e la sospensione dei lavori.