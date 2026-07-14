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Ultimo aggiornamento: 11:02

Iran, terza notte di raid Usa. Teheran colpisce due petroliere degli Emirati: un morto. Trump: “Pedaggio a Hormuz”

di Redazione Esteri
Via libera americano all'Arabia Saudita: può attaccare gli Houthi in Yemen. Axios: "Rischio escalation". Cina: "Estremamente preoccupati". Doppia minaccia del Tycoon: “Colpiremo sito nucleare segreto. E Stati Uniti custodi dello Stretto con tariffe al 20%”. Lula: “Sarebbe da pirati”
Iran, terza notte di raid Usa. Teheran colpisce due petroliere degli Emirati: un morto. Trump: “Pedaggio a Hormuz”
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In Evidenza

Iran: “Colpite due petroliere ‘ingannate dagli Usa’ a Hormuz”

“L’esercito statunitense ha tentato di costringere due petroliere a transitare attraverso la rotta illegale nello Stretto di Hormuz, istigandole. Le due petroliere, ingannate e indisciplinate, hanno messo in pericolo la navigazione spegnendo i loro sistemi di navigazione e hanno percorso la rotta, dove sono state colpite dalle nostre forze navali”, ha dichiarato oggi la Guardia rivoluzionaria iraniana in un comunicato.
Gli Emirati Arabi Uniti avevano dichiarato che due delle loro petroliere sono state colpite dall’Iran mentre transitavano nella rotta di navigazione meridionale dello Stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell’Oman. “Qualsiasi nave che transiti attraverso la rotta offerta dal nemico non potrà che subire danni e causare ritardi nella riapertura dello Stretto di Hormuz, creando una crisi energetica nel mondo”, ha aggiunto la Guardia rivoluzionaria nel comunicato citato da Fars.

Momenti chiave

  • Axios: "Rischio escalation con il sì di Trump all'Arabia Saudita per attaccare in Yemen"
  • Iran: "Colpite due petroliere 'ingannate dagli Usa' a Hormuz"
  • Pasdaran: "Colpiti obiettivi Usa in Bahrain"
  • Lula: "Tassa Usa a Hormuz sarebbe da pirati"
  • Trump: "Stiamo eliminando tutte le capacità iraniane a Hormuz"
  • Trump: "Ripresa la guerra contro Teheran, colpiremo sito nucleare segreto"
    • 11:00

      Iran: “Tre morti per un raid Usa a Hormozgan”

      Secondo i media statali iraniani, tre persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli Stati Uniti nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Secondo il rapporto, il raid ha colpito un posto di guardia ambientale e un magazzino di foraggio. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco, rimasto illeso.

    • 10:57

      Cina: “Estremamente preoccupati per la ripresa del conflitto Usa-Iran”

      “Siamo estremamente preoccupati per la ripresa del conflitto militare”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian durante la quotidiana conferenza stampa. “Il ripristino tempestivo di una navigazione normale e sicura nello Stretto di Hormuz è l’aspirazione comune della comunità internazionale”, ha aggiunto, “tutte le parti interessate dovrebbero trovare un compromesso e risolvere adeguatamente le questione”. Lo riporta Global Times.

    • 10:56

      Axios: “Rischio escalation con il sì di Trump all’Arabia Saudita per attaccare in Yemen”

      Il presidente americano Donald Trump ha dato la sua autorizzazione all’Arabia Saudita a colpire obiettivi dei miliziani sciiti Houthi nello Yemen. Lo scrive il sito di Axios in esclusiva citando due funzionari statunitensi, secondo il quale Trump ha dato il suo sostegno al principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman (Mbs) per un’azione militare contro gli Houthi. L’attacco saudita all’aeroporto di Sanàa e i successivi attacchi missilistici di rappresaglia degli Houthi rappresentano la più grave escalation transfrontaliera dal 2022 e potrebbero segnare la fine di una tregua non ufficiale tra le parti, in vigore da quattro anni.
      Un rinnovato conflitto militare tra l’Arabia Saudita e gli Houthi potrebbe esacerbare le tensioni regionali e allargare la guerra tra Stati Uniti e Iran, nota Axios. Il fatto che Mbs abbia avvisato Trump in anticipo e chiesto il suo appoggio indica che i sauditi sono preoccupati per un conflitto più ampio con gli Houthi che richiederà il supporto militare e diplomatico degli Stati Uniti.

    • 10:12

      NYT e Haaretz: “Usa e Israele avevano un piano per portare Ahmadinejad al potere in Iran”

      Secondo inchieste del New York Times e di Haaretz, il Mossad aveva un piano, supportato dagli Stati Uniti, per reclutare l’ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad e insediarlo come nuovo leader dell’Iran. Il Mossad aveva raccolto informazioni che indicavano sorprendenti cambiamenti nelle opinioni di Ahmadinejad che facevano di lui uno dei critici più in vista del regime degli ayatollah. I servizi segreti israeliani ritennero che la sua opposizione al regime fosse diventata così intensa da renderlo disposto a cooperare con il Mossad e ad affidargli il proprio destino. Quando Tel Aviv decise di puntare tutto e lanciare l’’Operazione Il Gatto con gli stivalì, come aveva denominato il suo piano per rovesciare il regime iraniano, Ahmadinejad fu scelto per prendere le redini il giorno dopo. Il piano, che fallì, comprendeva anche operazioni di influenza all’interno dell’Iran, un programma per armare e addestrare le forze curde in Iraq, la mobilitazione di altri gruppi minoritari per destabilizzare il regime e piani dell’Aeronautica Militare per stabilire un corridoio terrestre per il movimento delle milizie.

    • 10:10

      Azienda di sicurezza britannica: “Petroliera colpita da un missile in Oman”

      Una petroliera sarebbe stata colpita da un missile mentre transitava a sud-est della zona di Limah, in Oman. Lo ha reso noto la società britannica per la sicurezza marittima Ukmto (United Kingdom Maritime Trade Operations), aggiungendo che le autorità stanno indagando sull’incidente.

    • 09:01

      Esercito Usa: “Nella notte colpiti obiettivi in tutto il Paese”

      “Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha completato l’ultima ondata di attacchi contro l’Iran alle 22.15 ET (le 4.15 in Italia) del 13 luglio. Durante la missione, durata cinque ore, le forze statunitensi hanno colpito con successo obiettivi militari in tutto l’Iran, tra cui Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa e Bandar Abbas, al fine di indebolire ulteriormente la capacità dell’Iran di attaccare la navigazione commerciale”. È quanto si legge in una nota del Centcom. “Le forze del Centcom hanno impiegato munizioni di precisione contro i sistemi di difesa costiera iraniani, le basi missilistiche e di droni e le capacità marittime”, aggiunge il comando Usa, “attualmente sono schierati in tutto il Medio Oriente oltre 50.000 militari statunitensi. Le forze americane rimangono vigili, letali e pronte all’azione”.

    • 08:59

      Pasdaran: “Base Usa colpita in Giordania”

      Una base aerea statunitense in Giordania è stata colpita da missili balistici iraniani. Lo ha dichiarato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in un comunicato pubblicato da Fars News, invitando il popolo giordano a smantellare le basi americane presenti nel Paese. “Sapete benissimo che non solo non nutriamo alcuna inimicizia nei confronti del vostro Paese, ma che vi amiamo, voi, popolo nobile, che comprendete il dolore e l’oppressione del popolo palestinese più di qualsiasi altra nazione”, si legge nella dichiarazione. In precedenza, Amman aveva riferito di aver intercettato e abbattuto quattro missili entrati nel suo spazio aereo dal territorio iraniano. 

    • 08:58

      Emirati Arabi: “Un morto e 8 feriti a bordo delle due petroliere colpite dall’Iran”

      Due petroliere degli Emirati Arabi sono state colpite da altrettanti missili da crociera iraniani nella parte meridionale dello Stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell’Oman, causando la morte di un membro dell’equipaggio indiano e il ferimento di altri otto, di cui quattro in modo grave. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, aggiungendo che si sono sviluppati incendi su entrambe le petroliere, ma che sono stati domati.
      Gli Emirati Arabi hanno condannato l’attacco definendolo una grave violazione del diritto internazionale e hanno dichiarato che manterranno il pieno diritto di rispondere e di adottare tutte le misure necessarie per proteggere la propria sovranità e sicurezza.

    • 08:56

      Iran: “Colpite due petroliere ‘ingannate dagli Usa’ a Hormuz”

      “L’esercito statunitense ha tentato di costringere due petroliere a transitare attraverso la rotta illegale nello Stretto di Hormuz, istigandole. Le due petroliere, ingannate e indisciplinate, hanno messo in pericolo la navigazione spegnendo i loro sistemi di navigazione e hanno percorso la rotta, dove sono state colpite dalle nostre forze navali”, ha dichiarato oggi la Guardia rivoluzionaria iraniana in un comunicato.
      Gli Emirati Arabi Uniti avevano dichiarato che due delle loro petroliere sono state colpite dall’Iran mentre transitavano nella rotta di navigazione meridionale dello Stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell’Oman. “Qualsiasi nave che transiti attraverso la rotta offerta dal nemico non potrà che subire danni e causare ritardi nella riapertura dello Stretto di Hormuz, creando una crisi energetica nel mondo”, ha aggiunto la Guardia rivoluzionaria nel comunicato citato da Fars.

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