Storia di ordinario Consiglio dei ministri svelata dal Corriere. I capidelegazione dei due partiti più votati, Patuanelli (M5S) e Orlando (Pd), esprimono un sommesso disagio a Draghi per un fatto “mai successo”: devono approvare il Documento programmatico di bilancio “senza che ci sia stato nemmeno distribuito il testo”. A scatola chiusa, come si usa da […]

Covid-19. Numeri Istat Mortalità su pure nel 2021: la pandemia non è finita Certificati 33 mila morti in più anche per i primi 8 mesi del 2021 (nel 2020, i decessi in più furono 45mila). Vaccini decisivi ma non ne siamo fuori di Stefano Caselli

“Ruby ter”. A siena B. e il pianista assolti: solo bugie, non c’è corruzione Assolto. “Il fatto non sussiste”. Silvio Berlusconi è stato assolto ieri sera a Siena dall’accusa di corruzione in atti giudiziari in un filone minore del processo Ruby ter. I giudici senesi non hanno considerato provato che il pagamento di Berlusconi a uno dei tanti testimoni dei processi Ruby, e cioè Danilo Mariani, il silenzioso pianista […] di Gianni Barbacetto

L’intervista. Sestino Giacomoni “Io silurato come capogruppo di Fi? Ha deciso lui, come sempre” Sestino Giacomoni, lei era candidato capogruppo alla Camera, con richiesta di voto segreto. Poi si è ritirato e ha vinto il suo competitor Paolo Barelli. Che è successo? La richiesta del voto segreto serviva a far sì che ognuno potesse esprimersi liberamente. Nel momento in cui è arrivata la lettera di Berlusconi con la designazione […] di Gianluca Roselli

Gli esordi in comune FdI scarica Michetti. E a Milano niente “firma” antifascista “Non sono fascista e non ho mai accettato finanziamenti irregolari o illeciti per la mia campagna elettorale”. Chiara Valcepina parla per la prima volta. O meglio, avrebbe dovuto parlare in Consiglio comunale a Milano, dove è stata eletta con Fratelli d’Italia, nonostante un’inchiesta di Fanpage testimoniasse la sua vicinanza ad ambienti di estrema destra e […] di Lorenzo Giarelli e Giacomo Salvini

A Chianciano Terme (Siena) Al via il congresso di Rifondazione Si apreoggi a Chianciano Terme, in provincia di Siena, l’XI congresso nazionale di Rifondazione Comunista. Dopo la cerimonia di apertura del segretario nazionale, Maurizio Acerbo, a cui seguiranno i messaggi inviati dai registi Ken Loach e Citto Maselli, ci saranno gli interventi dei molti ospiti provenienti dalla sinistra italiana ma anche internazionale. Parleranno, fra gli […] di RQuotidiano

No pass Trieste, annullata la manifestazione. Puzzer: “Non venite, è una trappola” La manifestazione “no pass” prevista per oggi al porto di Trieste e per cui erano attese fino a 20 mila persone, è stata annullata ieri. Lo ha deciso il Coordinamento 15 ottobre, che pure aveva chiesto autorizzazione alla Questura: “In nome del senso di responsabilità che ha contraddistinto ogni iniziativa contro il Green pass e […] di RQuotidiano

Lettera a Casellati Renzi: “Il Senato intervenga sui pm del caso Open” L’inchiesta sulla Fondazione Open approda definitivamente al Senato. La senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena è stata incaricata di istruire una pratica sulle comunicazioni di Matteo Renzi finite agli atti dell’indagine appena chiusa nei confronti dell’ex premier, ma anche degli ex ministri Luca Lotti e Maria Elena Boschi, tutti accusati di concorso in finanziamento illecito. […] di Valeria Pacelli e Ilaria Proietti

Tempio Pausania Stupro, Grillo jr. e gli altri tre sceglieranno il rito ordinario in caso di rinvio a giudizio La decisione, molto sofferta, è stata presa al termine di una riunione fiume, cui hanno partecipato tutti gli avvocati dei ragazzi coinvolti e le rispettive famiglie: sarà un processo ordinario quello in cui si deciderà la vicenda della presunta violenza sessuale di gruppo di Tempio Pausania, in cui sono indagati Ciro Grillo e i suoi […] di Marco Grasso

Palermo Bilanci falsati, indagato anche il sindaco Orlando Il sindaco Leoluca Orlando, i suoi assessori e dirigenti avrebbero falsificato tra il 2016 e il 2019 i bilanci del Comune di Palermo. È l’accusa con cui la Procura palermitana ha chiuso le indagini per falso in bilancio, che oltre al primo cittadino vede coinvolte 23 persone, tra ex assessori, dirigenti, revisori dei conti e […] di Saul Caia

Il Sindaco imprenditore “Dicerie”, “falsità”: Brugnaro e le acrobazie per negare i suoi conflitti d’interessi a Venezia Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, finisce sotto il tiro incrociato delle minoranze a causa dei suoi conflitti d’interesse, le molte attività di imprenditore (gruppo Humana e squadre di basket della Reyer) che si intreccerebbero in modo opaco con l’amministrazione della città. Il leader di Coraggio Italia si turibola, si autoelogia, si definisce un “ostinato sognatore”, […] di Giuseppe Pietrobelli

La decisione del riesame Ex Ilva, il commissario Laghi torna in libertà Il tribunale del Riesame di Potenza ha disposto la remissione in libertà dell’ex commissario straordinario dell’ex Ilva di Taranto, Enrico Laghi, che era agli arresti domiciliari dallo scorso 27 settembre nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano. Nella stessa inchiesta sono indagati, tra gli altri, l’ex Procuratore della Repubblica di Taranto, […] di RQuotidiano

Un facchino e un’operaia Lavoro, altra giornata tragica: due morti Ieri è stata un’altra giornata tragica per le morti sul lavoro: se ne sono registrate altre due in poche ore. È morto durante il turno di notte schiacciato da un camion, Yaya Yafa, 22 anni, facchino con un contratto interinale, da tre giorni. Originario della Guinea Bissau, stava lavorando in un magazzino della Sda all’Interporto, […] di RQuotidiano

Dalla calabria “Porto le mozzarelle ai parenti”. Ma in auto aveva 700mila euro Se avesse evitato manovre spericolate non sarebbe stato scoperto. Ma l’imprudenza ha tradito un uomo di 49 anni, con tutta probabilità un corriere di valuta diretto in Svizzera, che nella sua Volkswagen T-Roc nascondeva 700 mila euro in contanti tra bagagli e mozzarelle. L’uomo ha raccontato di arrivare dalla Calabria e di dover raggiungere parenti […] di RQuotidiano

“Proposta unitaria” Pensioni, pressing sindacale. E Salvini chiede un incontro Sulle pensioni e quota 102 ieri il leader della Lega ha annunciato che chiederà un confronto con i segretari confederali dei principali sindacati “per avere una proposta unitaria che tenga insieme le proposte di tutti”. La sollecitazione arriva dopo la bocciatura sulle proposte del governo da parte di Cgil, Cisl e Uil, già mobilitati contro […] di RQuotidiano

L’ipotesi delle 20.30 Annunziata, veleni e malumori in Rai: striscia a rischio Rai in subbuglio per l’ipotesi di una striscia d’informazione quotidiana affidata a Lucia Annunziata alle 20.30 su Rai3, così da fare concorrenza a Lilli Gruber su La7. Si tratterebbe di un approfondimento sulle notizie della giornata per aumentare, nelle intenzioni dell’ad Carlo Fuortes, l’informazione in Rai. Il problema, però, è che alle 20.45 va in […] di Goanluca Roselli

Da Fermi a Parisi La bellezza del caos che unisce i Nobel Che fisici. Un museo nella Capitale racconta cosa lega i due studiosi romani: oggi, come quasi un secolo fa, attraversiamo un periodo rivoluzionario per le applicazioni pratiche delle scoperte scientifiche di Francesco Sylos Labini

Libia Le elezioni non sono certe, ma il premier è felice così Conferenza in casa. Per la prima volta il summit sul futuro del Paese si è tenuto a Tripoli Dbeibeh si è accreditato come leader affidabile; per il voto previsto il 24 dicembre si vedrà di Roberta Zunini