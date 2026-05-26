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Ultimo aggiornamento: 9:21

Iran, Stati Uniti colpiscono navi posamine e siti missilistici. Teheran: “Nuovi attacchi avranno risposta durissima, oltre la regione”

di Redazione Esteri
Il segretario di Stato Usa Marco Rubio: "Un accordo è ancora possibile. E Hormuz va riaperto, in un modo o nell'altro". Media iraniani: "Uccidono 80 mila persone e la chiamano legittima difesa"
Iran, Stati Uniti colpiscono navi posamine e siti missilistici. Teheran: “Nuovi attacchi avranno risposta durissima, oltre la regione”
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Iran, Stati Uniti colpiscono navi posamine e siti missilistici

L’esercito degli Stati Uniti ha condotto “attacchi di autodifesa” contro siti di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane intorno allo Stretto di Hormuz, nonostante il cessate il fuoco in vigore e i negoziati in corso per porre fine alla guerra. “Le forze statunitensi hanno condotto oggi attacchi di autodifesa nel sud dell’Iran per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane”, ha dichiarato alla Cnn il portavoce del Centcom, Timothy Hawkins, in risposta a una domanda sulle esplosioni segnalate nei pressi dello Stretto di Hormuz. “Tra gli obiettivi figuravano siti di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine”, ha aggiunto, “il Comando Centrale degli Stati Uniti continua a difendere le nostre forze, pur mantenendo la moderazione durante il cessate il fuoco in corso”. 

In Iran, il sito web di notizie Tabnak, ritenuto vicino all’ex capo della Guardia Rivoluzionaria Mohsen Rezaei, ha identificato quattro soldati della Guardia Rivoluzionaria che sarebbero stati uccisi negli attacchi americani contro imbarcazioni. La televisione di Stato iraniana ha riferito separatamente di esplosioni nei pressi di Bandar Abbas, una città sullo Stretto di Hormuz sede di un porto militare e di un aeroporto a doppio uso. In precedenza, Trump aveva affermato che qualsiasi accordo per porre fine alla guerra con l’Iran avrebbe dovuto includere l’obbligo per diversi altri paesi, tra cui l’Arabia Saudita e il Pakistan, di aderire agli Accordi di Abramo, gli accordi mediati dagli Stati Uniti durante il primo mandato di Trump volti a normalizzare le relazioni con Israele. Trump ha indicato l’Arabia Saudita e il Qatar come paesi che dovrebbero aderire “immediatamente”. Il Bahrein e gli Emirati Arabi Uniti sono stati i primi paesi ad aderire nel 2020, riconoscendo diplomaticamente Israele. “Dopo tutto il lavoro svolto dagli Stati Uniti per cercare di mettere insieme questo puzzle molto complesso, dovrebbe essere obbligatorio che tutti questi paesi, come minimo, aderiscano simultaneamente agli Accordi di Abramo”, ha scritto ieri il presidente Usa in in post sul social Truth.

Momenti chiave

  • Schnabel (Bce): "A giugno necessario alzare i tassi d'interesse a causa della guerra in Iran"
  • Teheran: "Nuovi attacchi avranno risposta durissima, oltre la regione"
  • Iran, Stati Uniti colpiscono navi posamine e siti missilistici
    • 09:21

      Qatar: “12 miliardi all’Iran per accettare il processo di pace? Falso”

      Il Qatar ha smentito le notizie secondo cui avrebbe offerto a Teheran lo sblocco di 12 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, in cambio dell’accettazione di un processo di pace. Lo scrive Sky News.
      Un portavoce del ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato: “Le notizie secondo cui lo Stato del Qatar avrebbe ‘offertò 12 miliardi di dollari all’Iran per garantire la conclusione di un accordo sono totalmente infondate e vengono diffuse da soggetti che cercano di far fallire l’accordo e di minare gli sforzi diplomatici volti a ridurre le tensioni e a promuovere la stabilità nella regione”.
      Nell’ambito dei negoziati, l’Iran ha recentemente insistito affinché miliardi di sterline di beni congelati venissero sbloccati come parte di qualsiasi accordo. Ieri il ministro degli Esteri del Paese Abbas Araghchi e il presidente del parlamento Mohammad-Bagher Ghalibaf, si trovavano entrambi in Qatar insieme al governatore della banca centrale iraniana.

    • 09:14

      Schnabel (Bce): “A giugno necessario alzare i tassi d’interesse a causa della guerra in Iran”

      La Bce dovrebbe aumentare i tassi di interesse a giugno anche se in caso di un accordo di pace tra Usa e Iran perché la guerra si è protratta molto più del previsto e gli alti prezzi dell’energia si stanno riversando in tutta l’economia. E’ quanto ha dichiarato in una intervista a Reuters la componente del comitato esecutivo della Bce, Isabel Schnabel
      “Considerata l’entità e la persistenza dello shock attuale, a mio avviso ignorare la situazione non è più un’opzione”, ha detto l’economista tedesca, ritenendo “necessaria” una stretta a giugno “dalla prospettiva di oggi”.
      “Anche se la guerra finisse oggi – ha infatti spiegato – i danni alle infrastrutture energetiche e alle catene di approvvigionamento globali sono già ingenti”. L’inflazione ha raggiunto il 3% il mese scorso e si teme che gli alti costi energetici contageranno l’economia innescando una spirale inflazionistica difficile da contrastare.
      “Stiamo assistendo a segnali crescenti che lo shock si sta propagando ad altre parti del paniere dei consumi”, ha rilevato Schnabel, secondo cui l’indagine sulle aspettative dei consumatori della Bce, i dati Pmi e l’indicatore di fiducia della Commissione europea segnalano che lo ‘spill-over’ potrebbe già essere in corso.
      Dopo giugno la Bce, ha aggiunto, non dovrebbe impegnarsi in alcuna misura di politica monetaria e rivalutare la propria posizione a ogni riunione sulla base dei dati.

    • 08:53

      Pakistan: “Adesione agli accordi di Abramo è inaccettabile”

      Il ministro della Difesa pakistano Khawaja Asif ha affermato di non ritenere che Islamabad debba aderire agli Accordi di Abramo, che normalizzano le relazioni con Israele, così come richiesto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump come condizione per la fine della guerra in Iran. “Personalmente, non credo che dovremmo aderire ad alcun accordo che contrasti con le nostre ideologie fondamentali”, ha detto Asif in un’intervista a Samaa TV, “abbiamo una posizione molto chiara: questo per noi è inaccettabile”.

    • 08:51

      Rubio: “Hormuz deve essere riaperto, in un modo o nell’altro”

      Lo Stretto di Hormuz deve essere aperto, “in un modo o nell’altro”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio riferendosi agli attacchi statunitensi di ieri contro l’Iran. “Gli stretti devono essere aperti, lo saranno in un modo o nell’altro, quindi devono essere aperti”, ha detto Rubio ai giornalisti a bordo del suo aereo a Jaipur, in India, aggiungendo che la definizione dei termini dell’accordo con l’Iran potrebbe richiedere “alcuni giorni”.

    • 08:51

      Media iraniani: “Uccidono 80 mila persone e la chiamano legittima difesa”

      “Abbiamo appena scoperto che è possibile uccidere 80.000 persone, tra cui più di 10.000 bambini, sfollare 2 milioni di persone e chiamarlo legittima difesa”. Così su X la Tv di Stato iraniana Irib, commentando la notizia degli attacchi “in autodifesa” degli Stati Uniti.

    • 08:48

      Teheran: “Nuovi attacchi avranno risposta durissima, oltre la regione”

      Abolfazl Shekarchi, portavoce di alto livello delle Forze Armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l’Iran riceverà una risposta “molto più severa” che si estenderà oltre i confini della regione. Lo scrive Al-Jazeera. “Se verremo attaccati, i nostri attacchi saranno più duri, più intensi e più potenti. La nostra risposta andrà oltre la regione – la dichiarazione del militare, così come riportata su X – L’obiettivo è già stato individuato ed è pronto. La risposta a qualsiasi nuova aggressione sarà diversa. Se impediranno le nostre esportazioni, l’Iran impedirà al petrolio di lasciare la regione”. 

    • 08:38

      Rubio: “Un accordo con l’Iran è ancora possibile, nonostante l’ultimo raid Usa. Ci vorranno alcuni giorni””

      “Un accordo con l’Iran è ancora possibile, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del Paese”. Lo sostiene il segretario di Stato americano. “Oggi si sono tenute alcune discussioni in Qatar, quindi vedremo se riusciremo a compiere progressi. Penso che le discussioni ruotino molto attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni”, ha dichiarato Rubio a Jaipur, durante una visita ufficiale in India. “Il presidente ha espresso la sua volontà di raggiungere un accordo. O concluderà un accordo, o non ci sarà alcun accordo” ha concluso.

    • 08:36

      Iran, Stati Uniti colpiscono navi posamine e siti missilistici

      L’esercito degli Stati Uniti ha condotto “attacchi di autodifesa” contro siti di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane intorno allo Stretto di Hormuz, nonostante il cessate il fuoco in vigore e i negoziati in corso per porre fine alla guerra. “Le forze statunitensi hanno condotto oggi attacchi di autodifesa nel sud dell’Iran per proteggere le nostre truppe dalle minacce poste dalle forze iraniane”, ha dichiarato alla Cnn il portavoce del Centcom, Timothy Hawkins, in risposta a una domanda sulle esplosioni segnalate nei pressi dello Stretto di Hormuz. “Tra gli obiettivi figuravano siti di lancio missilistico e imbarcazioni iraniane che tentavano di posizionare mine”, ha aggiunto, “il Comando Centrale degli Stati Uniti continua a difendere le nostre forze, pur mantenendo la moderazione durante il cessate il fuoco in corso”. 

      In Iran, il sito web di notizie Tabnak, ritenuto vicino all’ex capo della Guardia Rivoluzionaria Mohsen Rezaei, ha identificato quattro soldati della Guardia Rivoluzionaria che sarebbero stati uccisi negli attacchi americani contro imbarcazioni. La televisione di Stato iraniana ha riferito separatamente di esplosioni nei pressi di Bandar Abbas, una città sullo Stretto di Hormuz sede di un porto militare e di un aeroporto a doppio uso. In precedenza, Trump aveva affermato che qualsiasi accordo per porre fine alla guerra con l’Iran avrebbe dovuto includere l’obbligo per diversi altri paesi, tra cui l’Arabia Saudita e il Pakistan, di aderire agli Accordi di Abramo, gli accordi mediati dagli Stati Uniti durante il primo mandato di Trump volti a normalizzare le relazioni con Israele. Trump ha indicato l’Arabia Saudita e il Qatar come paesi che dovrebbero aderire “immediatamente”. Il Bahrein e gli Emirati Arabi Uniti sono stati i primi paesi ad aderire nel 2020, riconoscendo diplomaticamente Israele. “Dopo tutto il lavoro svolto dagli Stati Uniti per cercare di mettere insieme questo puzzle molto complesso, dovrebbe essere obbligatorio che tutti questi paesi, come minimo, aderiscano simultaneamente agli Accordi di Abramo”, ha scritto ieri il presidente Usa in in post sul social Truth.

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