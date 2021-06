Due settimane fa la presidente dell’associazione Tor Più Bella, Tiziana Ronzio, recentemente premiata dal presidente Sergio Mattarella con l’Onore al Merito della Repubblica, è stata aggredita in strada da esponenti di una famiglia criminale. “Non è stata una lite in un parcheggio, ma l’ultima di una serie di intimidazioni agli esponenti dell’associazione semplicemente perché pretendiamo di vivere in modo dignitoso nel quartiere e questo confligge con gli interessi criminali dei clan”, ha commentato Andrea Colafrancesco dell’associazione Tor Più Bella. Ieri pomeriggio si è tenuto a Tor Bella Monaca un presidio sostenuto da numerose associazioni e dai sindacati confederali, per stringersi attorno a Tiziana Ronzio, e per dire basta alle intimidazioni.