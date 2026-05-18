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Ultimo aggiornamento: 13:50

Israele intercetta la Flotilla a Ovest di Cipro: abbordaggi con uomini armati in corso a 250 miglia da Gaza. L’Italia: “Garantire sicurezza nostri cittadini”

Commando della marina militare abbordano le imbarcazioni al largo delle coste di Cipro. "Nuova aggressione illegale. Israele mostra disprezzo per il diritto marittimo internazionale, la libertà di navigazione in alto mare e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare"
Israele intercetta la Flotilla a Ovest di Cipro: abbordaggi con uomini armati in corso a 250 miglia da Gaza. L’Italia: “Garantire sicurezza nostri cittadini”
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Flotilla: “La nave Sadabad sequestrata dai soldati israeliani”

L’account X Global Sumud Filosu Türkiye riferisce che la nave Sadabad della Flotilla, su cui viaggia l’inviato del Fatto, “è stata sequestrata dai soldati israeliani”. “Chiamiamo a raccolta tutte le persone coscienziose del mondo: state al fianco di questa missione civile che trasporta aiuti umanitari per rompere l’assedio a Gaza!”, è l’appello. 

Momenti chiave

  • Netanyahu ai soldati: "Lavoro eccezionale, mi piacerebbe essere con voi"
  • Flotilla: "12 barche già intercettate"
  • Portati a Cipro o in un porto israeliano: le due ipotesi sulla sorte degli attivisti bloccati
  • Flotilla: "Già bloccati da Israele alcuni dei 35 italiani"
  • Tajani: "Israele garantisca sicurezza attivisti italiani"
  • Persi i contatti con 23 imbarcazioni
  • Flotilla: "Diretta continuazione dell’assalto militare illegale lanciato solo due settimane fa"
  • Flotilla: "La nave Sadabad sequestrata dai soldati israeliani"
  • ​La nave Cactus intercettata dalla marina israeliana in acque internazionali
  • Delia: "Intercettazione illegale in acque internazionali"
  • Navi israeliane stanno circondando le imbarcazioni della Flotilla
    • 13:50

      Alcune barche fanno rotta verso l’Egitto

      Secondo quanto apprende LaPresse, alcune delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sfuggite all’intercettazione israeliana largo di Cipr avrebbero ricevuto indicazione di fare rotta verso l’Egitto. Il cambio di itinerario, deciso dalla Global Sumud Flotilla, si sarebbe reso necessario per consentire alle barche rimaste di potersi riorganizzare in vista delle prossime mosse. Tra le imbarcazioni che si stanno dirigendo verso le coste egiziane ci sarebbe anche quella su cui viaggia il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, unico politico italiano ad aver preso parte a questa spedizione.

    • 13:35

      Netanyahu ai soldati: “Lavoro eccezionale, mi piacerebbe essere con voi”

      “State facendo un lavoro eccezionale e state sventando un piano malvagio ideato per rompere l’isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas a Gaza”. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una telefonata con i soldati della marina israeliana che hanno abbordato e sequestrato le navi della Sumud Flotilla. ”State agendo con grande successo, e devo dire anche in modo discreto, certamente meno appariscente di quanto si aspettassero i nostri nemici, quindi congratulazioni di cuore. Continuate fino alla fine. L’acqua sembra semplicemente meravigliosa. Mi piacerebbe essere con voi”, ha aggiunto Netanyahu nella telefonata, come riferito dall’ufficio del premier in una nota.

    • 13:23

      Militari armati sulla Themis

      Anche la barca Themis è stata abbordata. Le ultimeimmagini in diretta hanno mostrato uomini armati a bordo dell’imbarcazione mentre gli attivisti stano seduti a prua con le mani alzate.

    • 13:17
    • 13:05

      Flotilla: “12 barche già intercettate”

      Secondo un aggiornamento diffuso dalla Global Sumud Flotilla sono 12 le barche della missione già intercettate, bloccate dall’assalto delle forze israeliana in acque internazionali a ovest di Cipro. Gli abbordaggi confermati riguarda queste imbarcazioni: Cactus, Zio Faster, Holy blue, Furleto, Kyriakos, Amanda, Barbaris, Blue Toys, Isobella, Tenaz, Vincovolo e Abodes.

    • 12:53

      Militari a bordo della Abodes

      Anche la barca Abodes è stata abbordata. La diretta video ha mostrato l’arrivo delle forze israeliane. Un militare, subito dopo essere salito a bordo, ha distrutto la telecamera che riprendeva la scena (come avviene in quasi tutti gli assalti alla Flotilla).

    • 12:39

      In corso l’abbordaggio della Vincovolo

      Anche la barca Vincovolo è stata abbordata, proprio in questi minuti. Le immagini in diretta mostrano i militari israeliani che hanno affiancato l’imbarcazione.

    • 12:37
    • 12:33

      Portati a Cipro o in un porto israeliano: le due ipotesi sulla sorte degli attivisti bloccati

      Secondo quanto trapela al momento sono due le ipotesi sulla sorte degli attivisti fermati dall’esercito israeliano: un rapporto parla del trasferimento a Cipro dopo essere stati imbarcati su una nave prigione, un altro afferma che verranno portati in Israele.