Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego. La polizia: “Almeno tre morti oltre ai due assalitori”

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Spari in un centro islamico di San Diego. Sono almeno cinque i morti, come confermato dalla polizia: si tratta dei due sospettati (due teenager di 17 e 19 anni), di un agente di sicurezza e di altre due persone presenti sul posto. L’agente Anthony Carrasco ha dichiarato che si ritiene che alcune persone siano state colpite. Secondo Scott Wahl, capo della polizia di San Diego, citato dai media Usa, le due persone che si ritiene abbiano attaccato il Centro islamico di San Diego sono state trovate morte in un veicolo vicino al luogo dell’attentato. Le riprese aeree televisive hanno mostrato una forte presenza di polizia all’esterno della moschea.

La moschea si trova in un quartiere prevalentemente residenziale, a circa 14 chilometri a nord del centro di San Diego. Si tratta della più grande moschea della contea di San Diego. Il complesso comprende la scuola Al Rashid, che, secondo il sito web, offre corsi di lingua araba, studi islamici e Corano. Secondo quanto riportato dai media americani, molti genitori spaventati si sono radunati nell’area e le autorità hanno disposto un centro di riunificazione, ma i bambini – come comunicato dalla polizia – “sono al sicuro”. “Evitate di andare lì” ha detto, invece, il sindaco Todd Gloria, invitando i cittadini ad evitare di avvicinarsi al luogo della sparatoria. “L’Fbi ha risposto alla sparatoria al centro islamico di San Diego. Tutte le risorse saranno rese disponibili per aiutare i partner locali”, ha invece affermato il capo dell’Fbi Kash Patel.