Un banchetto per raccogliere viveri, farmaci e donazioni per Cuba può essere considerato un’iniziativa allarmante, tanto da dover essere comunicata con anticipo ai lavoratori di una vicina filiale di banca? La risposta è sì, almeno secondo un opuscolo interno diffuso dal team security di Intesa San Paolo per mettere in guardia i dipendenti dall’iniziativa benefica di Potere al Popolo, in corso in queste settimane in varie zone di Torino. Secondo quanto denunciato dal sindacato Sallca Cub, nei giorni scorsi varie filiali torinesi hanno ricevuto un bollettino (lo stesso di norma utilizzato per segnalare alluvioni, terremoti o altre calamità naturali) in cui si dava atto dell’iniziativa. “Con la presente si comunica, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, che abbiamo informazioni circa i seguenti prossimi potenziali eventi: -categoria segnalazione: gruppi estremisti/radicali”, si legge nel documento, che poi indica schematicamente il partito promotore, il luogo e la procedura adottata in altri casi ritenuti pericolosi.

Per il Sallca Cub, il sindacato autonomo dei lavoratori del credito, il bollettino è attivo da molti anni, ma fino a tempi recenti veniva usato solo per allerte meteo o altri eventi direttamente collegati a rischi per l’incolumità dei lavoratori. Negli ultimi tempi invece nella pubblicazione sono finiti anche cortei, manifestazioni, iniziative politiche e sociali. Dura la condanna dei promotori. “Ci domandiamo – si legge in un post su Instagram di Potere al Popolo Torino – come un semplice banchetto di solidarietà possa essere considerato un evento a rischio e il partito, regolarmente costituito, che lo organizza possa essere definito estremista”. “Cuba – prosegue il post – è un paese strangolato da oltre sessant’anni di embargo statunitense, privato di accesso a medicine, tecnologie, beni essenziali. Eppure, nonostante questo, durante la pandemia ha mandato nel nostro paese decine di medici quando i nostri sistemi sanitari erano al collasso. Oggi chi raccoglie farmaci per restituire, in piccola parte, quella solidarietà viene criminalizzato”.

Dalla banca fanno sapere che tutte le manifestazioni in programma, per prassi, vengono classificate per livello di rischio e segnalate alle filiali delle zone interessate. Negli ultimi anni infatti il colosso bancario è stato preso più volte di mira dai dimostranti durante i cortei che si sono svolti a Torino. A giugno 2024 una filiale della centrale via San Francesco d’Assisi fu imbrattata con vernice rossa durante una manifestazione per Gaza, mentre il piazzale sotto il grattacielo targato Renzo Piano (che ospita gli uffici direttivi) è spesso teatro di flash-mob e proteste per il clima organizzati dai Fridays for Future e da Extinction Rebellion. Anche gli antagonisti che gravitano attorno all’ex centro sociale Askatasuna il 1° maggio hanno indicato la banca guidata da Carlo Messina tra i “nemici”.