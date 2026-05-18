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Ultimo aggiornamento: 13:16

L’Iran risponde alla proposta Usa: “I nostri 14 punti puntano alla fine della guerra”. E annuncia la nascita di un organismo per gestire Hormuz

Il presidente Usa fa capire che la sua pazienza sta finendo e di essere pronto a riprendere gli attacchi. Poi posta un'immagine generata con l'IA in cui fa esplodere mezzo mondo
L’Iran risponde alla proposta Usa: “I nostri 14 punti puntano alla fine della guerra”. E annuncia la nascita di un organismo per gestire Hormuz
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Iran: “La nuova proposta in 14 punti si concentra sulla fine della guerra”

La nuova proposta consegnata dall’Iran agli Usa attraverso il Pakistan è in 14 punti e si concentra sulla fine della guerra: lo scrive l’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim citando una fonte vicina ai negoziati.

Momenti chiave

  • Iran: "La nuova proposta in 14 punti si concentra sulla fine della guerra"
  • Iran: "Creato un organismo che gestirà lo Stretto di Hormuz"
  • Iran: "Abbiamo risposto all'ultima proposta Usa"
  • Trump ad Axios: "Il tempo per l'Iran sta per scadere"
  • Trump: "Teheran si dia una mossa o di loro non resterà più nulla"
  • Trump convoca i consiglieri per la sicurezza per parlare di Iran
    • 13:10

      Pasdaran: “Attaccati in Iraq terroristi legati a Usa e Israele”

      Le forze terresti delle Guardie Rivoluzionarie hanno dichiarato in un comunicato di aver attaccato “gruppi anti-rivoluzionari e terroristici” stanziati nel nord dell’Iraq. “I gruppi affiliati agli Stati Uniti e al regime sionista – si legge nel documento ripreso da Tasnim- miravano a trasferire in Iran un grande carico di nuove armi americane, ma sono stati fermati a Baneh, nella provincia iraniana del Kurdistan”. “Un gran numero di armi è stato confiscato ai terroristi”, prosegue la dichiarazione, che avverte: “Tutti i mercenari e i loro sostenitori saranno affrontati con decisione e riceveranno una risposta di cui si pentiranno”.

    • 13:09

      Iran: “La nuova proposta in 14 punti si concentra sulla fine della guerra”

      La nuova proposta consegnata dall’Iran agli Usa attraverso il Pakistan è in 14 punti e si concentra sulla fine della guerra: lo scrive l’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim citando una fonte vicina ai negoziati.

    • 12:47

      Iran: “Creato un organismo che gestirà lo Stretto di Hormuz”

      Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell’Iran ha annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo Stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. L’Ente si chiama Autorità dello Stretto del Golfo Persico.

    • 11:24

      Siria, coloni israeliani tentano di penetrare a est del Golan

      Una decina di civili israeliani hanno attraversato nelle ultime ore il confine con la Siria entrando in territorio siriano, prima di essere riportati indietro e fermati dall’esercito israeliano. Lo riferiscono media di Damasco che citano le stesse forze armate israeliane, secondo cui i civili sono stati presi in custodia dalla polizia israeliana. L’episodio, il terzo in pochi mesi, è avvenuto mentre si intensificano le azioni di gruppi di coloni israeliani che chiedono l’avvio di insediamenti all’interno del territorio siriano, nell’area che indicano con il nome biblico di “Bashan”. Secondo media regionali, una decina di attivisti del movimento “Pionieri del Bashan” hanno raggiunto all’alba la recinzione tra Majdal Shams, nel Golan siriano occupato, e Hader, alle pendici del Monte Hermon, in pieno territorio siriano, chiedendo al governo israeliano di autorizzare una nuova colonia nella zona. Alcuni partecipanti si sono legati alla recinzione per ostacolare lo sgombero da parte delle forze israeliane. Il movimento sostiene che l’espansione dell’insediamento ebraico verso le aree siriane di confine rafforzerebbe la presenza israeliana attorno al Golan occupato. Il tentativo si inserisce nel quadro delle ripetute incursioni militari israeliane nel sud della Siria, dove nelle ultime settimane sono stati segnalati movimenti militari, check-point temporanei, controlli sulla popolazione locale e lavori di fortificazione lungo aree vicine alla linea di disimpegno.

    • 11:04

      Pezeshkian: “Portare avanti il dialogo con dignità o vogliamo combattere per sempre?”

      Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che Teheran dovrebbe perseguire il dialogo “con dignità”, respingendo gli slogan contro i negoziati con gli Stati Uniti. “Se non parlate, volete forse combattere per sempre?”, ha detto Pezeshkian durante un incontro con funzionari governativi addetti alle pubbliche relazioni, come riporta Iran International. Pezeshkian ha inoltre chiesto una comunicazione onesta con il pubblico, affermando che era sbagliato sostenere che il nemico stesse crollando mentre l’Iran prosperava. “Loro hanno dei problemi, e anche noi abbiamo dei problemi”, ha detto.

    • 10:44

      Kallas: “La libertà di navigazione non è negoziabile”

      “Stiamo cercando di spingere e convincere tutti gli attori” coinvolti nella crisi in Medio Oriente “che la libertà di navigazione deve essere rispettata perché vediamo altri stretti nel mondo che potrebbero essere utilizzati come arma in modo simile. E questo non va a vantaggio di nessuno”. Lo ha sottolineato l’alta rappresentante Ue Kaja Kallas all’arrivo al Consiglio Sviluppo in corso oggi a Bruxelles. “Da un lato tutti dicono che la libertà di navigazione non è negoziabile” ma se si “stabiliscono delle condizioni per il passaggio, allora si sta già entrando in un accordo per cui limitare questo passaggio è in qualche modo legittimo”, ha spiegato.

    • 10:43

      Iran: “Abbiamo risposto all’ultima proposta Usa”

      L’Iran ha risposto all’ultima proposta statunitense: lo comunica il ministero degli Affari Esteri iraniano. Il Pakistan ha condiviso con gli Stati Uniti una proposta rivista dell’Iran per porre fine al conflitto in Medio Oriente, scrive Reuters sul sito citando una fonte pakistana, mentre i colloqui di pace sembrano rimanere in una fase di stallo. “Non abbiamo molto tempo”, ha detto la fonte, quando le è stato chiesto se ci sarebbe voluto del tempo per colmare i divari, aggiungendo che entrambi i paesi “continuano a cambiare i propri obiettivi”.

    • 10:42

      Kallas: “Bene Usa-Cina su Hormuz, ora riaprire lo Stretto”

      “Il lato positivo è che Stati Uniti e Cina hanno concordato che lo Stretto di Hormuz debba essere aperto. La Cina ha influenza sull’Iran, quindi speriamo che si rivolgano all’Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz”. Lo ha detto l’alta rappresentante Ue Kaja Kallas all’arrivo al Consiglio Esteri Sviluppo in corso oggi a Bruxelles.

    • 09:53

      Trump ad Axios: “Il tempo per l’Iran sta per scadere”

      “Il tempo stringe” per l’Iran. A ribadirlo, parlando con Axios, è stato il presidente americano Donald Trump. Se il regime iraniano non presenterà un’offerta migliore per arrivare ad un accordo, ha aggiunto nel corso di un colloquio telefonico, “subirà un colpo molto più duro”. Trump ha poi detto di credere ancora che l’Iran voglia un accordo e ha detto di essere in attesa di una nuova proposta iraniana, che, ha aggiunto, auspica sia migliore dell’ultima presentata alcuni giorni fa. “Vogliamo raggiungere un accordo. Non sono ancora dove vorremmo che fossero. Dovranno arrivarci, altrimenti subiranno un duro colpo, e loro non lo vogliono”, ha affermato, sottolineando che gli Stati Uniti colpiranno l’Iran “molto più duramente di prima” se Teheran non presenterà una proposta migliore. “Il tempo stringe. Faranno meglio a darsi una mossa, altrimenti non resterà loro più nulla”, ha sottolineato Trump. Funzionari statunitensi citati da Axios sottolineano che il presidente americano desidera un accordo per porre fine alla guerra, ma ritiene che il rifiuto da parte di Teheran di molte delle sue richieste e la riluttanza iraniana a fare concessioni significative sul programma nucleare abbiano rimesso sul tavolo l’opzione militare. Secondo due funzionari statunitensi – si legge sul sito – Trump dovrebbe riunire domani il suo team di sicurezza nazionale nella Situation Room per discutere le opzioni militari. Ieri il presidente americano ha parlato con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu della situazione in Iran e sabato ha incontrato i membri del suo team di sicurezza nazionale nel suo golf club in Virginia per discutere di Iran, secondo una fonte informata. Tra i presenti figuravano il Vicepresidente JD Vance, l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, il Segretario di Stato Marco Rubio e il Direttore della CIA John Ratcliffe.