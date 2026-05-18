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Ultimo aggiornamento: 16:30

Bimbo di un anno e mezzo rischia di morire soffocato all’asilo nido: la procura di Milano apre un’inchiesta

di Redazione Cronaca
Il piccolo è rimasto senza aria per quasi mezz'ora subendo una encefalopatia ipossico-ischemica con estesi danni cerebrali
Bimbo di un anno e mezzo rischia di morire soffocato all’asilo nido: la procura di Milano apre un’inchiesta
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Ha rischiato di morire soffocato, rimanendo per lunghi minuti senza respirare. Un bambino di meno di un anno e mezzo ha subìto una “severa encefalopatia ipossico-ischemica”: è accaduto a Milano. Il piccolo si trovava all’asilo nido quando, a causa di una focaccina che gli è andata di traverso, è rimasto quasi mezz’ora senz’aria. A raccontarlo è il Corriere della Sera. Ora la procura della Repubblica di Milano ha aperto un’inchiesta per lesioni colpose gravissime cercando di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e di stabilire le eventuali responsabilità.

Il fatto è avvenuto il pomeriggio del 4 febbraio scorso all’asilo nido di via Cerkovo: il piccolo stava facendo merenda insieme ai compagni quando un pezzetto di focaccia gli è rimasto incastrato in trachea. Dentro la struttura ci sono stati momenti concitati e di panico, ma nessuna delle educatrici presenti è riuscita ad aiutarlo a far uscire il pezzo andato di traverso. All’arrivo dei soccorsi, 12 minuti dopo, i sanitari hanno trovato il piccolo già in arresto cardiaco. Senza perdersi d’animo hanno rianimato il bambino per quasi 27 minuti, facendogli anche espellere il pezzo di focaccia.

Trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, il piccolo aveva ormai avuto danni cerebrali estesi, una encefalopatia ipossico-ischemica che rischia di danneggiare le sue capacità fisiche e mentali. Dopo il ricovero al Niguarda, il bimbo è stato trasferito in una struttura specializzata nel Lecchese dove affronterà un percorso di riabilitazione.

Ora spetta alla pm milanese Daniela Bartolucci stabilire se ci siano responsabilità.

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