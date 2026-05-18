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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:30

Trasforma una Fiat 500L in uno scuolabus abusivo: 40enne beccata con 14 bambini in auto a Palermo

di Redazione Cronaca
Una quarantenne è stata sanzionata dagli agenti di polizia dopo un controllo, i familiari degli alunni erano informati sulle modalità del "servizio"
Trasforma una Fiat 500L in uno scuolabus abusivo: 40enne beccata con 14 bambini in auto a Palermo
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Una Fiat 500L adibita a scuolabus abusivo con 14 minorenni ammassati all’interno. Così gli agenti di polizia del commissariato San Lorenzo di Palermo hanno beccato e sanzionato una quarantenne che eseguiva una specie di “servizio” bus con l’autorizzazione dei familiari dei bambini.

La proprietaria dell’auto è stata notata durante un controllo. Gli agenti si sono incuriositi per il cumulo di zaini nel portabagagli, poi, dopo le verifiche hanno trovato nella vettura 14 bambini tra i 7 e i 10 anni messi uno sull’altro. I ragazzini erano tranquilli probabilmente perché abituati a quel mezzo di trasporto.

Dalle dichiarazioni della donna infatti le famiglie dei minorenni erano informate sulle modalità del servizio in nero. La ricostruzione è stata poi confermata dagli stessi familiari degli alunni – genitori e nonni – che sono stati convocati e identificati nella sede del commissariato di polizia.

Alla quarantenne sono state contestate le violazioni previste dal codice della strada in materia di trasporto di persone tra cui il superamento del numero massimo consentito dalla carta di circolazione e il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza.

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