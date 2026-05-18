Flotilla, il corteo a Roma dopo i nuovi abbordaggi di Israele: “Governo Meloni e Ue silenti e complici”

Più di un migliaio di attivisti sono scesi in piazza a Roma per un corteo di solidarietà per Gaza e per la missione della Flotilla, dopo i nuovi abbordaggi da parte della Marina israeliana. I manifestanti, partiti da Piazza dei Cinquecento (ribattezzata piazza Gaza), hanno risposto all’appello lanciato questa mattina dall’Usb e dalle altre sigle e associazioni, proseguendo in corteo per via Cavour, fino a raggiungere il quartiere Esquilino, chiedendo la liberazione degli attivisti fermati, tra i quali almeno 12 italiani. “Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio”, recitava lo striscione di testa, mentre sventolavano le bandiere della Palestina, ma anche di Cuba, dell’Iran e della pace.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, sono 40 le barche della Global Sumud Flotilla intercettate. Diciotto, invece, quelle che stanno proseguendo la navigazione verso Gaza. “Questa è un’operazione in collaborazione con i nostri governi, che hanno concesso l’uso del Mediterraneo, il mare più controllato al mondo, per queste operazioni militari, a uso e consumo di Israele e del genocidio”, ha attaccato Tony La Piccirella, attivista di Global Sumud Flotilla. “Cosa altro deve accadere affinché l’Alta rappresentante Ue Kaia Kallas e la premier Giorgia Meloni condannino quanto avviene?”, hanno attaccato i manifestanti durante il corteo, condannando la “complicità e il silenzio” dell’Occidente.

“Sappiamo e conosciamo le pratiche detentive di Israele e siamo in angoscia per chi è stato fermato“, ha spiegato Francesca Nardi, già tra le attiviste fermate nei precedenti abbordaggi e ora rientrata in Italia. “Importante che queste piazze si riempiano sempre di più in tutta Italia perché è l’unico strumento di protezione della missione, considerato che i nostri governi non ci proteggono”.