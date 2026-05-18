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Ultimo aggiornamento: 20:28

Corteo a Milano per la Flotilla, i manifestanti protestano sotto la pioggia: “Rompere ogni accordo con Israele, governo agisca”

di Simone Bauducco
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I manifestanti sono scesi in piazza chiedendo al comune di Milano e al governo di interrompere ogni rapporto con Israele e per denunciare le continue violazioni del diritto internazionale dello stato israeliano
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“Rompere ogni accordo con Israele”. Lo chiedono i manifestanti che lunedì 18 maggio, dopo le nuove intercettazioni della Global Sumud Flotilla, sono scesi in piazza a Milano, sotto la pioggia, in solidarietà agli attivisti fermati. “Le denunce che abbiamo fatto per le intercettazioni in acque internazionali rimarranno nella storia – spiegano nel corso degli interventi al megafono – e saranno le basi per la nostra Norimberga”.

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