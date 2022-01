L’altroieri, letta la frase “Se Draghi va al Quirinale, noi usciamo dal governo e si vota”, non ne abbiamo neppure cercato l’autore, tanto era chiaro che era B. Invece Enrico Letta ha commentato: “Non posso credere che l’abbia detto lui, ora smentirà”. Infatti B. non ha smentito nulla. Delle due l’una: o Letta jr. è […]

B. in azione “Pronto, sono Silvio”. Così il Caimano convince gli ex M5S “Pronto, sono Silvio Berlusconi”. Il parlamentare rimane impietrito. Non si aspettava la chiamata diretta dell’ex presidente del Consiglio. Gli avevano detto che il leader di Forza Italia lo stava cercando, ma mai si sarebbe immaginato di parlare al telefono con lui. Al massimo qualche abboccamento dei suoi emissari in Parlamento. È un ex 5 Stelle, […] Di Giacomo Salvini

Il dossier Stallo quirinale: i giallorosa vanno in bianco I partiti alla prova del voto – Cinque Stelle e Pd pensano di non scrivere nulla sulla scheda per le prime tre chiame, per poi andare sul “bis” o su Draghi. Conte incontrerà Salvini Di Luca De Carolis e Wanda Marra

Ignazio Marino “Basta tecnici, al Colle ci vorrebbe una donna” Il marziano, che fu sindaco di Roma, non ha voglia di un tecnico al Quirinale, quindi neppure di Mario Draghi. È severo con il Pd, come suo costume. Ma giura di non essere più dentro certe dinamiche: “Se ultimamente ho sentito Massimo D’Alema o Goffredo Bettini? No”. Dagli Stati Uniti, Ignazio Marino. Draghi sembra voler […] Di Luca De Carolis

Milano Caso Metropol, il silenzio della Russia salva Savoini Due Stati esteri non rispondono alle richieste della magistratura italiana di fatto salvando da un probabile processo influenti leghisti come Gianluca Savoini, ex sherpa di Salvini per i rapporti con il governo di Vladimir Putin e il presidente lombardo Attilio Fontana per alcuni conti esteri. Ora, però, se le mancate risposte della Svizzera (confermate ieri […] Di Davide Milosa

Quirinale 2022 Destra divisa sui grandi elettori. Passano presidenti e indagati Vendette – FI all’asciutto in Lombardia, dove litigano pure Pd e 5S. La Campania fa il pieno di impresentabili, nel Lazio sgarbo a Zinga Di Lorenzo Giarelli e Vincenzo Iurillo

Berlusconi al Quirinale? No, grazie La fa franca su Ruby e Renzi tenta il salva-B. Poi il divorzio Trentaduesima puntata. Nazareno addio – Silvio e Matteo scrivono assieme le schiforme, ma rompono sul Colle. Uno vuole Amato, l’altro elegge Mattarella Di Marco Travaglio

Stampa&premier I pareri della stampa internazionale: il premier doveva rispondere Zitto La mia domanda fuori dal coro non ha ricevuto alcuna risposta Quando ho chiesto a Draghi un parere sulle mancate restrizioni nel Regno Unito, dove i contagi forse stanno comunque diminuendo, e un parallelo col caso italiano, un po’ mi aspettavo che non avrebbe risposto. Lo dico perché la domanda era un po’ scivolosa […] Di Testi raccolti da l. giar.

La rivelazione “Studio su sei ospedali: 34% dei ricoverati Covid non entra per il Covid” Non è questione di minimizzare il Covid-19. Anzi, proprio ieri all’allarme della Società italiana di chirurgia per il rinvio di interventi programmati nell’ordine del 50-80 per cento nelle diverse aree del Paese si è aggiunto quello della Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi: “Siamo molto preoccupati per il blocco dell’attività chirurgica programmata determinato dalla nuova […] Di A. Man.

Voluto da Cingolani Il McKinsey boy sbarca al Mite: guiderà il Pnrr Dal 3 gennaio il nuovo capo dell’altrettanto nuovo Dipartimento per il Pnrr del ministero della Transizione ecologica è al lavoro: Sergio Mattarella, su proposta del ministro Cingolani, ha firmato il Dpr che nomina fino alla fine del 2026 Paolo D’Aprile. Chi era costui?, si chiederà il lettore. È il consulente di McKinsey la cui nomina […] Di Marco Palombi

Industria in crisi L’auto è in panne: il futuro è incerto, il presente in Cig Fermi e impauriti – Nel 2019, dice un report della Fiom, c’erano state 26,5 milioni di ore di cassa integrazione: nel 2021 56 milioni. Draghi intanto fa scena muta Di Roberto Rotunno

Dati Istat La precarietà torna vicina ai record storici Occupazione – Negli ultimi 12 mesi il 91% dei 494 mila dipendenti in più è stato assunto a termine Di Nicola Borzi

Indagini chiuse Roma, Aielli è accusato di abuso d’ufficio: il dg del Campidoglio ora rischia il processo Rischia il processo Paolo Aielli, da ottobre scorso direttore generale di Roma Capitale. Il city manager del Campidoglio, prima nomina del neo sindaco Roberto Gualtieri, è indagato a Roma per abuso d’ufficio, in concorso con due dirigenti della Zecca dello Stato e il rappresentante legale della Heidelberg Italia Srl (deceduto). La vicenda è legata al […] Di Vincenzo Bisbiglia

Produttore tv suicida Losito, sequestrati 5 milioni a Tarallo: ‘Falsò testamento’ Avrebbe realizzato un testamento falso in cui si diceva che il suo compagno lo aveva nominato come erede universale del proprio patrimonio. È l’ipotesi che ha spinto la Procura di Roma a sequestrare circa 5 milioni di euro ad Alberto Tarallo, autore cinematografico, indagato per falsità in testamento olografo. La vicenda riguarda il suicidio dell’ex […] Di Vin. Bis.

“Non ci fu turbativa” Test di Diasorin in Lombardia, Pm: “Archiviare” Frasi infelici del presidente Fontana, conflitti d’interesse, ipotesi collusive. Tutto c’è, ma non basta per individuare un reato. Il sistema di potere si intravede ma resiste. Questo il ragionamento della Procura di Milano che ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sull’acquisto di 500mila test sierologici Diasorin da parte della Regione. Indagine per la quale è indagato il […] Di Davide Milosa

Palermo Respinta l’istanza dell’ex 007 Contrada: “Nessun risarcimento da parte dello Stato” Lo Stato non deve risarcire Bruno Contrada per ingiusta detenzione. Lo ha stabilito la Corte d’appello di Palermo che ha rigettato l’istanza presentata dai suoi difensori. Contrada, numero due del Sisde (il servizio segreto civile) e poliziotto attivo per anni a Palermo, nel 2007 è stato condannato in via definitiva a 10 anni di carcere […] Di Gianni Barbacetto

Bufera alla Rai Fuortes, aut aut a Casarin: salti il vice leghista o lui fuori dal Tgr Sempre più aria di tempesta alla Tgr Rai. Dopo la chiusura delle edizioni notturne, un’altra tegola arriva sulla testa di Alessandro Casarin. Il direttore era stato nominato dalla precedente gestione, quella dell’ad Fabrizio Salini. Col cambio di dirigenza e l’arrivo di Carlo Fuortes, è stato riconfermato ma a un patto: quello di restare con un […] Di Gianluca Roselli

Perquisiti 18 giovani Molestie piazza Duomo, “Almeno 12 indagati” Sono una dozzina le persone indagate per le molestie in piazza Duomo a Milano la notte di Capodanno. Fonti della procura precisano che “il numero è destinato a crescere”. Ieri le forze dell’ordine hanno condotto perquisizioni tra Milano e Torino, a carico di 18 giovani ritenuti coinvolti nelle aggressioni. Si tratta di 15 ragazzi maggiorenni […] Di RQuotidiano

Riconosciuta dal marito È di Liliana Resinovich il cadavere di Trieste Il corpo della donna trovata morta il 5 gennaio a Trieste, nel boschetto dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni, è di Liliana Resinovich, 63 anni, pensionata, era scomparsa il 14 dicembre. È stato il fratello della donna, Sergio, a effettuare il riconoscimento. Anche il marito della donna, Sebastiano Visintin, è stato chiamato in questura per […] Di RQuotidiano

Firenze Appalti Asl di Napoli: l’ombra dei Casalesi Oltre 7 milioni di euro. È la cifra confiscata dal Tribunale di Firenze su 26 conti correnti nei confronti di soggetti vicini al clan camorristico dei Casalesi. La Gdf di Lucca, ha dato esecuzione a un provvedimento riguardante anche 2 autovetture, 8 società, 18 locali ad uso commerciale, 32 abitazioni, 7 autorimesse e 4 terreni. […] Di RQuotidiano

A Salerno Giochi illegali online, 33 arresti. Incassi per oltre 5 miliardi In due anni avrebbero incassato 5 miliardi di euro. Figurano anche persone ritenute dalla Procura di Salerno (guidata da Giuseppe Borrelli) legate ai Casalesi tra i 33 soggetti a cui i carabinieri hanno notificato altrettante ordinanze d’arresto nell’ambito di un’indagine della Dda su un vasto giro di giochi e scommesse illegali esteso a Panama, Romania […] Di RQuotidiano

Kazakistan Almaty Toqaev nomina il premier e attacca Nazarbayev: “È colpa sua” Con la scelta di Alikhan Smailov nel ruolo di primo ministro, il presidente Kassym-Jomart Toqaev vuol chiudere definitivamente l’era Nazarbayev, a cui ha attribuito i disagi sociali del Paese. L’ex premier Askar Mamin si era dimesso la scorsa settimana nel tentativo di placare la rabbia dei manifestanti esasperati per l’aumento del gasolio, e Toqaev aveva […] Di RQuotidiano

Siria L’Onu proroga gli aiuti nelle aree fuori dal controllo del regime Le guerre mietono vittime non solo con i bombardamenti: le conseguenze sono mancanza di cure mediche, cibo, acqua e riscaldamento. In Siria, a 11 anni dall’inizio del conflitto, ci sono ancora milioni di persone, tra cui bambini e anziani, senza casa e mezzi che il rigore invernale rende ancora più urgenti. Per questa ragione la […] Di Roberta Zunini