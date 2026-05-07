La missione arriva all’indomani delle nuove tensioni tra la Casa Bianca e la Santa Sede causate dal nuovo attacco di Donald Trump al Pontefice, accusato di “mettere in pericolo molti cattolici” perché "favorevole" a un Iran dotato di armi nucleari

Il biglietto da visita non è stato dei migliori, visto anche che la visita stata pensata anche per ricucire lo strappo di inizio aprile. Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano. Ora l’agenda prevede un faccia a faccia con il suo omologo, il cardinale Pietro Parolin. Una missione che arriva all’indomani delle nuove tensioni tra la Casa Bianca e la Santa Sede causate dal nuovo attacco di Donald Trump al Pontefice, accusato di “mettere in pericolo molti cattolici e molte persone” perché “favorevole” a un Iran dotato di armi nucleari. Ieri sera, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo prima di rientrare in Vaticano, il pontefice ha replicato con parole nette: “Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità: la Chiesa ha parlato da anni contro il nucleare quindi lì non c’è nessun dubbio”.

Già Parolin, da San Giovanni Rotondo, nel primo pomeriggio, aveva risposto ai nuovi attacchi di Trump, citando San Paolo: “Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo e la pace, come direbbe San Paolo, opportune et importune”. Ovvero Leone “sta facendo quello che il suo ruolo esige, cioè di predicare la pace. Questo può piacere o non piacere, però quella è la risposta del Papa”. In mattinata, l’ambasciatore Usa presso la S. Sede, Brian Burch, ha detto che Rubio arriva a Roma “per avere una conversazione franca sulla politica statunitense, per impegnarsi in un dialogo”.

Sull’incontro di oggi, Prevost martedì sera ha espresso la speranza di un “buon dialogo per comprenderci bene”, aggiungendo, in riferimento alle esternazioni di Trump: “Penso che i temi per cui viene” Rubio “non sono quelli di oggi. Vediamo..”. Rubio, cattolico di origini cubane, era già stato ricevuto dal Pontefice il 19 maggio 2025, insieme al vicepresidente J.D. Vance, per consegnare una lettera di Trump con l’invito a visitare gli Stati Uniti.