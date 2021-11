La regina Elisabetta nel video registrato venerdì scorso in occasione della Cop26 ha incoraggiato le nazioni e i loro leader di fare fronte comune contro l’emergenza globale. “La speranza è che lascerete questa conferenza come una comunità di nazioni con una determinazione, un desiderio e un piano per affrontare l’impatto del cambiamento climatico. Dobbiamo riconoscere che il tempo delle parole è passato, ora è tempo di agire”