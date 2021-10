“I nemici sono tanti: non solo mafiosi, ma anche nelle istituzioni”

Il summit Mantra-bis di Mario: “Whatever it takes”. Ma non è un bel clima Saluti e baci – Risultato certo: torna il bilateralismo Usa-Usa. Show della monetina – Nelle conclusioni del G20 promesse senza garanzie: “annacquata” la data-simbolo del 2050 Di Wanda Marra

Covid-19 Le dosi sbagliate a migliaia di anziani: troppo vaccino L’inchiesta di Report – Dopo il via libera alla terza iniezione, agli over 80 è stato somministrato un dosaggio intero di Moderna, invece della metà Di L. Vend.

La Cop26 La ripresa? Greggio e carbone. La guerra sul clima è già persa Strategia debole – Nei piani post-Covid, la spesa per le rinnovabili è solo un terzo di quanto serve contro il surriscaldamento Di Nicola Borzi

Portogallo, vento di crisi Il premier Costa affondato dalla faida della sinistra Bilancio bocciato – Per soddisfare il Partito comunista, il capo del governo aveva proposto l’aumento del salario minimo a 750 euro, asili nido gratuiti e pensioni più alte. Ma il Pcp ha giudicato queste iniziative troppo “timide” Di Ludovic Lamant

Barry Eichengreen “Il Covid ha riabilitato il debito pubblico: ora i governi sono più forti” Lo storico dell’economia dell’Università di Berkeley: “Nel 2010 una svolta prematura verso l’austerità. Ma il passivo ha aiutato i Paesi nella crisi finanziaria e sanitaria” Di Alessandro Bonetti

Pietre&Popolo Caravaggio per i milionari. E la politica sta a guardare Non solo Michelangelo Merisi – Pure l’Aurora del Guercino è sul mercato. Il dipinto è ciò che resta di Villa Ludovisi (la più bella di Roma, cioè del mondo) Di Tomaso Montanari

Notizie che meritano La sai l’ultima? Ippopotami umani, green pass di regime, rapinatori seriali, milionari surrogati, escursioni radicali, pubblicità geniali e morti cretine Di Tommaso Rodano

I casi Arriva il Pnrr e mette in crisi soprattutto i governi di sinistra Spagna e Portogallo – Sanchez in difficoltà sulla riforma del lavoro che la Ue non vuole, ma lui ha promesso ai suoi alleati. Costa è appena caduto in Parlamento sulla legge di Bilancio Di Marco Palombi

Finanza poco etica Risparmio. Reti “porta a porta” e fondi comuni uccidono i clienti di costi: parola di Mediobanca Belli gli investimenti Esg? Sono l’ultima moda, con Esg che significa “environmental, social e corporate governance”, ovvero nel rispetto dei valori ambientali, sociali e di una corretta amministrazione aziendale. Belli soprattutto per chi l’anno scorso è riuscito a raschiare via la bellezza del 6,3% dal patrimonio di un fondo comune, come Azimut con Equity Global […] Di Beppe Scienza

Altri luoghi Canada. Non si fermano le esportazioni di armi ai sauditi Il pacifico e tranquillo Canada – sempre attento al politically correct e ai diritti umani – si sta rivelando uno dei maggiori fornitori di armi per i conflitti in corso in Medio Oriente. Se una mano cancella ordini e forniture, l’altra prosegue imperterrita. Il Canada sta violando il diritto internazionale rifiutando di porre fine alla […] Di Fabio Scuto

Bielorussia, ieri e oggi Il rivoluzionario errante, esule alle Hawaii nel nome di Marx Nikolaj Sudzilovskij, medico, viaggiatore e politico marxista, aiutò i ribelli in 4 continenti, inseguito dalla polizia russa. Oggi, nella patria di Lukashenko, poco è cambiato Di Massimo Novelli