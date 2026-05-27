Il mondo FQ

Mondo

live

Ultimo aggiornamento: 10:21

Raid su Gaza City, Israele: “Ucciso il nuovo capo militare di Hamas”. Morta anche una donna palestinese. Nyt: “Ripresi attacchi Usa su Teheran in risposta a minacce”

di Redazione Esteri
Muhammad Odeh, capo dell’ala militare di Hamas, è morto in seguito a un raid a Gaza City. Trump frena Netanyahu sulle operazioni in Libano
Raid su Gaza City, Israele: “Ucciso il nuovo capo militare di Hamas”. Morta anche una donna palestinese. Nyt: “Ripresi attacchi Usa su Teheran in risposta a minacce”
Icona dei commenti Commenti
In Evidenza

Israele: “Ucciso il nuovo capo dell’ala militare di Hamas”

Israele ha reso noto di aver effettuato un raid su Gaza diretto contro Mohammed Odeh, il nuovo comandante delle forze militari di Hamas di Ezzedine Al Qassam e “uno degli architetti degli attacchi del 7 ottobre 2023”, pochi giorni dopo l’uccisione del suo predecessore, Ezzedine al-Haddad, hanno reso noto il Premier israeliano Benjamin Netanyahy e il ministro della Difesa, Israel Katz in una dichiarazione congiunta.

Momenti chiave

  • Media: "Trump frena Netanyahu sull'ampliamento delle operazioni militari in Libano"
  • Ministro israeliano Katz: "Sarà ripreso il piano di emigrazione volontaria da Gaza"
  • Media: "Nel raid di Israele a Gaza City uccisi tre palestinesi"
  • Israele diffonde il video dell'uccisione del capo militare di Hamas, Mohammed Odeh
  • Il Nyt: "Usa hanno ripreso raid su Iran in risposta ad azioni militari minacciose di Teheran"
  • Trump attacca i media: "Sono diventati pazzi, se l'Iran si arrende direbbero che ha vinto Teheran"
  • "31 morti negli attacchi Israeliani nel sud del Libano"
  • Israele: "Ucciso il nuovo capo dell'ala militare di Hamas"
    • 10:13

      Media: “Trump frena Netanyahu sull’ampliamento delle operazioni militari in Libano”

      Secondo una ricostruzione di Channel 12, il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe aggiornato il presidente Usa Donald Trump in modo indiretto sull’espansione delle operazioni in Libano con l’intenzione di ampliare le operazioni e spingersi oltre la Linea Gialla per controllare il fuoco di Hezbollah. Il messaggio sarebbe stato trasmesso tramite l’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, alla Casa Bianca. La risposta americana a Netanyahu sarebbe stata inequivocabile: “Non attaccate Beirut, non vogliamo vedere edifici crollare. Ciò avrebbe un effetto destabilizzante sull’intero processo di accordi regionali, innanzitutto sui negoziati con l’Iran, ma anche sui colloqui diplomatici con il Libano che si stanno svolgendo a Washington”. Tuttavia, un alto funzionario israeliano ha dichiarato a Channel 12 che “anche se non c’è autorizzazione ad attaccare edifici, per quanto riguarda le eliminazioni mirate, se si presenta un’opportunità operativa, non esiste alcun divieto“.

    • 10:09

      Ministro israeliano Katz: “Sarà ripreso il piano di emigrazione volontaria da Gaza”

      Nel post su X in cui conferma l’uccisione del nuovo capo militare di Hamas, nominato solo 11 giorni fa dopo l’eliminazione di Izz al-Din al-Haddad, il ministro della Difesa Israel Katz è tornato sull’argomento della “emigrazione volontaria” da Gaza. “Anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato, tutto nei tempi e nei modi appropriati”, ha scritto.

    • 09:55

      Media: “Nel raid di Israele a Gaza City uccisi tre palestinesi”

      L’agenzia di stampa ufficiale di Ramallah, Wafa, riferisce che tre palestinesi, tra cui una donna, sono stati uccisi e molti altri feriti martedì sera in seguito al bombardamento dell’Idf su un edificio residenziale di Gaza City dove è stato preso di mira il nuovo capo militare di Hamas Muhammed Odeh. In precedenza fonti di Hamas avevano fatto sapere che nell’attacco sono rimasti uccisi anche la moglie e i figli di Odeh.

    • 09:47

      Israele diffonde il video dell’uccisione del capo militare di Hamas, Mohammed Odeh

      L’esercito israeliano ha diffuso il filmato del raid che ha portato all’uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell’ala militare di Hamas nella Striscia di Gaza. Odeh è il quindicesimo alto ufficiale dell’ala militare dell’organizzazione ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. L’unico alto funzionario di Hamas sopravvissuto è Imad Akel, capo del quartier generale della protezione civile.

    • 09:34

      Il Nyt: “Usa hanno ripreso raid su Iran in risposta ad azioni militari minacciose di Teheran”

      Gli Stati Uniti hanno individuato azioni militari minacciose da parte dell’Iran prima di riprendere gli attacchi nel sud del Paese. Lo riferiscono al New York Times due funzionari statunitensi, che hanno parlato a condizione di anonimato. Secondo le fonti l’Iran ha schierato navi posamine nello Stretto di Hormuz e ha fatto sorvolare droni d’attacco vicino a navi americane, azioni che hanno provocato attacchi statunitensi nelle prime ore di ieri. Poche ore dopo, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha promesso una “risposta reciproca decisa” a qualsiasi violazione del cessate il fuoco. Gli attacchi americani, hanno spiegato i funzionari, sono scattati dopo che gli Stati Uniti avevano osservato diverse azioni da parte delle forze iraniane, tra cui il lancio di droni e attività presso siti di lancio missilistico. L’esercito statunitense ha attaccato imbarcazioni e siti di lancio iraniani in quelle che ha definito “azioni di autodifesa”.

    • 09:28

      Trump attacca i media: “Sono diventati pazzi, se l’Iran si arrende direbbero che ha vinto Teheran”

      Donald Trump attacca i media per la copertura della guerra in Iran. “Anche se si arrendesse direbbero che ha riportato una vittoria schiacciante. Sono pazzi”, ha detto il presidente sul suo social Truth puntando il dito contro il New York Times, il Wall Street Journal e Cnn. “Se l’Iran si arrendesse, ammettesse che la sua Marina è perduta e giace sul fondo del mare, e se l’intero esercito uscisse da Teheran, con le armi a terra e le mani alzate, gridando all’unisono ‘mi arrendo, mi arrendo’, mentre sventola freneticamente la simbolica Bandiera Bianca, allora – afferma Trump – il “Failing New York Times”, il “China Street Journal” (Wsj), la corrotta e irrilevante Cnn e tutte le altre fake news titolerebbero che l’Iran ha riportato una vittoria magistrale e brillante sugli Stati Uniti d’America, e che non c’è stata nemmeno partita. I democratici e i media hanno perso completamente la bussola. Sono diventati assolutamente pazzi”.

    • 09:22

      “Trump dovrà seppellire il desiderio di umiliarci e annientare l’Iran”: il discorso di Ahmad Khatami

      I “nemici dell’Iran”, in particolare “il nemico folle della Casa Bianca“, cercano “l’umiliazione e l’esaurimento della nazione iraniana, ma dovranno seppellire questo desiderio“: lo ha dichiarato un membro radicale del Consiglio dei Guardiani iraniano, Ahmad Khatami, durante un discorso in occasione delle preghiere per la festività dell’Eid al-Adha a Teheran. Riferendosi al presidente statunitense Donald Trump, Khatami ha sostenuto che il tycoon “continua a parlare di negoziare con l’Iran, ma la verità è che la sua intenzione non è negoziare, bensì ottenere una resa”. Secondo l’agenzia Fars, l’esponente del clero iraniano ha condannato gli attacchi israeliani in Libano, affermando: “Gli attacchi rappresentano il culmine della crudeltà e della viltà di Israele, che ha ancora una volta rivelato la sua natura criminale. Queste azioni sono anche segnate sulla fronte di Trump, a causa del suo sostegno al regime”.

    • 08:33

      Iran, riapre l’aeroporto di Tabriz

      L’aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest dell’Iran, dovrebbe riaprire oggi. Lo riporta l’emittente iraniana Irib, che cita un portavoce dell’Organizzazione per l’aviazione civile del Paese. Secondo l’organizzazione, l’aeroporto si unirà ad altri 20 terminal in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra tra Stati Uniti e Israele.

    • 08:32

      “31 morti negli attacchi Israeliani nel sud del Libano”

      Il Libano ha dichiarato che gli attacchi israeliani nel sud del Paese hanno ucciso 31 persone martedì, mentre Israele ha affermato di aver intensificato gli attacchi nonostante la tregua nella sua guerra con Hezbollah. In una dichiarazione, il ministero della Salute ha affermato che 31 persone, tra cui almeno quattro bambini e tre donne, sono state uccise negli attacchi e 40 ferite. Quattordici persone sono state uccise a Burj al-Shamali vicino a Tiro.

    CASA BIANCA-ITALIA

    di Alessandro Orsini 18.50€ Acquista