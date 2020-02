“Bisogna intervenire in materia didi, ormai diventato un tema decisivo, e su come si prevengono i“. A rivendicarlo, il presidente facente funzioni dell’Anac,, così come, al convegno, sulla percezione della corruzione in Italia , al quale ha partecipato anche il ministro della Giustizia,. Per il presidente di Transparency Italia,, “dal punto di vista legislativo sulla corruzione l’Italia ha uno dei migliori apparati, una Autorità anticorruzione efficiente, e un buon pacchetto di leggi. Andrebbe fatta però una regolamentazione delle lobby e la legge sul conflitto di interesse”. Una richiesta sulla quale concorda anche lo stesso Guardasigilli: “Siamo al lavoro per questo. Una legge sulle lobby e sul conflitto di interessi rappresenterebbe un ulteriore passo avanti per un ordinamento del quale possiamo andare orgogliosi nel mondo”.