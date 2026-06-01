Il mondo FQ

Tennis

live

Ultimo aggiornamento: 11:54

Roland Garros, la diretta | Cobolli-Svajda 6-2: l’azzurro domina il primo set. Oggi tre italiani agli ottavi

di Redazione Sport
Il romano sfida la sorpresa statunitense. Poi tocca a Matteo Berrettini contro Cerundolo. In serata c'è Matteo Arnaldi | La cronaca live
Roland Garros, la diretta | Cobolli-Svajda 6-2: l’azzurro domina il primo set. Oggi tre italiani agli ottavi
Icona dei commenti Commenti

Momenti chiave

  • Cobolli vince il primo set
  • Altro break di Cobolli
  • Break di Cobolli
  • Cobolli-Svajda, iniziato il match
  • Adesso in campo Cobolli
  • Roland Garros, oggi tre italiani agli ottavi
    • 11:53

      Cobolli vince il primo set

      Flavio Cobolli domina il primo set: 6-2 in favore dell’azzurro, che ha sempre mantenuto il comando del gioco. Impressionante la differenza nei vincenti: 14 per l’italiano contro i soli 3 di Svajda.

    • 11:47

      Altro break di Cobolli

      Per ora l’italiano comanda il gioco: al quinto tentativo, sfrutta la palla break e sale 5-2 nel primo set.

    • 11:35

      Cobolli-Svajda 4-2

      Ancora nessuna palla break concessa dall’azzurro

    • 11:32

      Cobolli-Svajda 3-2

      Game veloce dell’americano al servizio.

    • 11:28

      Cobolli-Svajda 3-1

      L’azzurro non sbaglia e consolida il break di vantaggio

    • 11:23

      Break di Cobolli

      L’italiano riesce subito a salire di livello e conquistare il primo break del match. Svajda, forse anche un po’ scombussolato dalla botta al braccio, commette qualche errore: Cobolli ne approfitta per portarsi avanti nel punteggio: ora guida 2-1 e servizio.

    • 11:20

      Svajda si fa male, poi riprende

      Brutta botta per Svajda: l’americano, nel tentativo di raggiungere una bella contro-smorzata di Cobolli, si schianta contro la sedia dell’arbitro. Fortunatamente per lui, si tratta solo di una contusione al gomito: riesce per il momento a continuare a giocare.

    • 11:17

      Cobolli-Svajda 1-1

      Anche l’italiano tiene il servizio senza patemi. Un ottimo inizio

    • 11:12

      Cobolli-Svajda, iniziato il match

      Lo statunitense parte bene e tiene il servizio

    • 11:01

      Adesso in campo Cobolli

      Flavio Cobolli scende in campo sul Philippe Chatrier, il centrale del Roland Garros. Sfida il 23enne americano Zachary Svayda, numero 85 al mondo. C’è un unico precedente, nel 2024 sul cemento a Delray Beach: vinse Cobolli 2-1.