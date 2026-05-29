Non c’è che dire, quanto alla giustizia il Governo Meloni una ne pensa e cento ne sbaglia. Sarà un caso? Dopo aver sterilizzato la colpa grave e aver messo un comodo tetto ai risarcimenti con la Legge 1/2026, il governo ha capito che mancava l’ultimo tocco di classe per pacificare definitivamente i rapporti tra controllori e controllati. La genialata è servita: l’introduzione del Super-Procuratore Nazionale (tecnicamente il Procuratore Generale munito di superpoteri gerarchici). Si è andati ben oltre il mito, si è inventata – probabilmente mediante l’uso dell’IA, preceduta da una conclamata deficienza naturale – una figura capace di accentrare le inchieste e riportare l’ordine tra i magistrati contabili periferici. L’obiettivo è nobilissimo: evitare che qualche zelante procuratore regionale continui a indagare sull’utilizzo dei fondi pubblici senza aver prima chiesto il permesso a Roma. Siamo alle solite!

Ecco come funzionerà la nuova giustizia contabile formato “caserma”.

Fino a ieri, i procuratori regionali della Corte dei conti si ostinavano a godere di una “fastidiosissima indipendenza”. Con la nuova riforma, il Super-Procuratore acquisisce il potere di avocazione delle istruttorie. In parole povere: se un magistrato locale si mette a spulciare con troppa insistenza i bilanci di un grande appalto, il Super-Procuratore può bussare alla sua porta, sfilargli il fascicolo dalle mani e dire: “Grazie, da qui in poi ci penso io”. Il dossier verrà poi archiviato in un faldone speciale, solitamente posizionato nello scantinato a fianco dei piani di attuazione del ponte sullo Stretto.

Sì, proprio il fatidico Ponte già intravisto diversi anni orsono dal mitico Cettolaqualunque, dove non viene costruito un bel niente ma gli stipendi si pagano ugualmente. Per evitare che i magistrati territoriali perdano tempo prezioso, il Super-Procuratore emanerà con cadenza settimanale delle linee guida vincolanti:

– lunedì si indaga solo sulle spese per le graffette nei piccoli comuni;

– martedì riposo settimanale un giorno di lavoro è estremamente faticoso;

– mercoledì si chiude un occhio sui grandi investimenti infrastrutturali per non rallentare l’economia nazionale. Se un magistrato regionale soffre di “inerzia nell’istruttoria” o mostra una sospetta “violazione delle disposizioni di indirizzo”, scatta il commissariamento immediato. L’autonomia della magistratura contabile viene felicemente sostituita dal più efficiente e rassicurante rapporto gerarchico di tipo militare.

– Giovedì, venerdì e sabato, ponte… sognando quello sullo Stretto.

Un altro gioiello tecnico della riforma è l’obbligo di affiancamento. Il Super-Procuratore potrà spedire uno o più “vice-super-controllori” da Roma per affiancare il magistrato titolare del fascicolo in sede locale. Ogni atto decisivo, come l’invito a dedurre la contestazione formale del danno, richiederà la sottoscrizione congiunta. Se il magistrato locale vuole procedere ma l’inviato di Roma nega la firma, l’inchiesta si dissolve magicamente in una nuvola di burocrazia preventiva. È il trionfo del “freno a mano assistito”.

Grazie al Super-Procuratore, gli amministratori pubblici non dovranno più temere le “imprevedibili” iniziative delle procure regionali. Per sapere se un’opera pubblica è a rischio indagine, basterà monitorare l’umore di un solo ufficio nella Capitale. Se il Super-Procuratore è d’accordo, l’intero territorio nazionale diventa una grande terra franca della spesa pubblica, perché tutti possano vivere felici e contenti con i soldi pubblici che andranno a farsi benedire.