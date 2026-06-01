Le vittime sono migranti. La vettura era ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara: non si è trattato di un incidente

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Quattro persone carbonizzate in un minivan, fermo in un distributore di benzina, e una sola certezza al momento: non sono morte a causa di un incidente. Appare, per ora, un rompicapo per gli investigatori il ritrovamento di quattro migranti morti in una monovolume, completamente bruciata dalle fiamme, in una stazione di servizio lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza.

Le vittime sono migranti pachistani

Secondo le prime notizie, le vittime sono di origine pakistana. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della Piana di Metaponto. In un primissimo momento si era immaginato che la loro vettura potesse essere andata a fuoco mentre riposavano sotto la pensilina del distributore, ma l’ipotesi è stata scartata una volta terminato l’intervento dei vigili del fuoco.

L’inchiesta sulla morte dei 4 braccianti

I pompieri sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un’auto in fiamme e nel corso dello spegnimento hanno scoperto i cadaveri. All’interno del distributore è arrivata anche la Polizia stradale e, subito dopo, sono arrivati anche gli investigatori della Squadra mobile di Cosenza, oltre ai carabinieri, coordinati dalla procura di Castrovillari.

Le piste: ipotesi regolamento di conti

La morte dei quattro non sarebbe scaturita da un incidente, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco. Al momento non è esclusa alcuna pista, compresa quella di un regolamento di conti. Decisivi, per una prima ipotesi compiuta, saranno gli accertamenti sui corpi per capire se hanno subito percosse prima dell’incendio o se le vittime sono state uccise e poi è stato dato fuoco ai cadaveri.

Acquisite le immagini di sorveglianza

Per provare a chiarire le cause e la dinamica della strage, gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore. La zona è al momento inaccessibile e la stazione di servizio è stata isolata per eseguire i rilievi.