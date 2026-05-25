Una memoria di 105 pagine, per quanto accurata, non è una prova nuova nel senso tecnico richiesto per demolire un giudicato. È materiale investigativo

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

C’è un equivoco che, alimentato dal clamore mediatico e dalla fame di colpi di scena giudiziari, rischia di trasformare il caso di Garlasco in una rappresentazione deformata del processo penale: l’idea che l’apertura di un nuovo procedimento contro Andrea Sempio implichi automaticamente il tramonto della condanna definitiva di Alberto Stasi. Non è così. E chi oggi attende un gesto immediato della Procuratrice generale di Milano nella forma di una rapida richiesta di revisione della sentenza che ha condannato Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi, probabilmente sta leggendo il diritto processuale con le lenti della fiction.

Il processo penale non funziona secondo la grammatica televisiva della rivelazione improvvisa. Funziona secondo regole severe, lente, perfino impopolari, costruite per proteggere una conquista fragile dello Stato costituzionale: la stabilità del giudicato. Qui occorre distinguere due piani, che nel dibattito pubblico vengono sistematicamente confusi. Il primo riguarda l’eventuale celebrazione di un processo nei confronti di Andrea Sempio. Il secondo riguarda la revisione della sentenza definitiva pronunciata contro Alberto Stasi. Sono percorsi autonomi, che possono procedere parallelamente e che il nostro ordinamento non impone di saldare immediatamente.

Per comprendere il punto bisogna ricordare una verità spesso dimenticata: la revisione non è un quarto grado di giudizio. Non serve a “riprovare” il processo, né a inseguire dubbi tardivi. È un rimedio straordinario e rigidamente tipizzato, disciplinato dal codice di procedura penale per ipotesi eccezionali, una delle quali è proprio il cosiddetto conflitto fra giudicati. Quando il codice contempla l’inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento di due sentenze penali definitive, immagina uno scenario preciso: due verità giudiziarie ormai consolidate che non possono logicamente convivere. È il caso classico in cui una decisione rende impossibile l’altra. Ma questo è il punto che molti fingono di ignorare: quel conflitto si produce, giuridicamente, solo fra giudicati. Non fra ipotesi investigative, non fra ricostruzioni accusatorie, non fra memorie del pubblico ministero, neppure fra una sentenza irrevocabile e un processo ancora da celebrare.

Una memoria di 105 pagine, per quanto accurata, non è una prova nuova nel senso tecnico richiesto per demolire un giudicato. È materiale investigativo. E nel diritto processuale le parole contano. La differenza tra “suggestione investigativa” e “prova nuova” coincide con la differenza tra sospetto e demolizione processuale. Chiunque invochi oggi la revisione di Stasi dovrebbe confrontarsi con una domanda preliminare: quali sarebbero, esattamente, le prove nuove capaci – da sole o unitamente al materiale già valutato – di incrinare i pilastri logico-probatori di una condanna definitiva? È una soglia altissima. Ed è giusto che lo sia. Perché un ordinamento che permettesse di riaprire sentenze definitive ogni volta che emerge una nuova pista investigativa trasformerebbe il giudicato in una opinione provvisoria. La stabilità delle decisioni cesserebbe di essere garanzia e diventerebbe variabile emotiva.

Naturalmente esiste un paradosso, che merita di essere affrontato senza ipocrisie. Se un eventuale processo a Sempio dovesse approdare – fra anni – a una condanna definitiva fondata su una ricostruzione incompatibile con quella cristallizzata nel caso Stasi, il sistema si troverebbe davanti a un corto circuito difficilmente eludibile. Due verità giudiziarie inconciliabili non possono occupare stabilmente lo stesso spazio normativo senza minare la credibilità dell’intero apparato. Ed è proprio per questo che il codice prevede la revisione nei casi di conflitto fra giudicati: non per anticipare il dubbio, ma per risolvere una contraddizione ormai giuridicamente maturata. Nel frattempo, tuttavia, il diritto pretende disciplina intellettuale. Pretende di separare ciò che il dibattito mediatico tende a fondere: indagine, imputazione, processo, sentenza e giudicato non sono sinonimi.

È possibile – ed è persino processualmente coerente – che il procedimento contro Andrea Sempio vada avanti mentre la sentenza contro Alberto Stasi rimanga intatta. Questo non significa negare la possibilità di un errore giudiziario. Significa riconoscere che uno Stato di diritto non può correggere una verità definitiva sulla base di una possibilità, ma solo sulla base di un accertamento processuale robusto e giuridicamente spendibile.

La vera domanda, allora, non è se qualcuno “studierà le carte”. La domanda è se quelle carte abbiano davvero la forza di trasformarsi, un giorno, in ciò che il diritto pretende per infrangere il giudicato: non un dubbio mediatico, ma una prova nuova capace di rendere logicamente e giuridicamente insostenibile la condanna definitiva di Alberto Stasi.