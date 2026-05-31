Svolta nell’inchiesta sugli operai indiani sfruttati per costruire il nuovo Consolato statunitense a Milano: la Procura della Repubblica ha disposto il fermo per pericolo di fuga nei confronti di Ulas Demir, il manager turco coinvolto nelle indagini. L’uomo è stato fermato all’aeroporto di Orio al Serio con in tasca un biglietto aereo per Istanbul insieme alla famiglia.

La decisione è stata presa dai pubblici ministeri del capoluogo lombardo, Paolo Storari e Mauro Clerici. Dopo il controllo giudiziario del 29 maggio in cui sono state riscontrate “numerose violazioni” nel cantiere – notizia pubblicata da ilFattoQuotidiano.it – Demir, intercettato, ha avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto, in cui – secondo i pm – è risultata “chiara la volontà di fuggire” da parte del manager turco. Ieri, infatti, l’acquisto del biglietto. Demir è stato fermato oggi allo scalo di Bergamo ed è stato portato in carcere.

Nell’inchiesta della procura di Milano sono indagati Demir e la Caddell Construction Co in base alla per la responsabilità amministrativa degli enti. Da quanto ricostruito in seguito alle indagini dei carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro, nel cantiere sono stati impiegati lavoratori “in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno” in una situazione di “para-schiavismo“. Lavoratori indiani reclutati dalla Dynamic House di Nuova Dehli che venivano pagati meno di tre euro l’ora. Per 10-12 ore di lavoro al giorno in cantiere, sei giorni su sette, erano pagati 1200-1500 euro, a cui dovevano togliere quasi 900 euro per pagarsi vitto e alloggio. Tutto ciò dopo aver versato persino un “pizzo” da 5mila euro nel loro Paese agli “intermediari” che gli avevano “permesso” di arrivare in Italia a lavorare, senza conoscere la lingua, firmando carte che non sapevano leggere, tra insulti, botte e minacce.

Il 46enne Demir il 29 maggio, da quanto risulta all’Ansa, parlava con il suo interlocutore, secondo gli inquirenti un superiore, che gli diceva “Fra Zafer dice che se vieni per ferie sarebbe meglio”. E alla sua domanda “non sarebbero dei problemi dopo?”, gli ha risposto “ho parlato anche con Can Celik, loro dicono che così potrebbero esserci più problemi. Mi ha detto che potrebbe essere più problematico se succede nell’altro modo”, aggiungendo “quindi qual è la data più vicina in cui puoi farlo?”, “Vedi un attimo e parlane con tua moglie”.