A raccontare la vicenda è Francesco Emilio Borrelli, consigliere campano dei Verdi, al quale è stato inviato un video. Protagonisti della vicenda, a leggere quanto scritto da Borrelli, "una manciata di ragazzini, intenti a nascondere alberi e legnami per il 'fuocarazzo' di Sant'Antonio Abate, a cui bisognerebbe spiegare che non è questo il modo in cui la gente civile vive"