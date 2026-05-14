I connazionali sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Le condizioni meteo pare fossero sfavorevoli

Tragedia alle Maldive dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. Lo riportano diversi media locali. L’incidente sarebbe avvenuto nell’atollo di Vaavu.

Secondo le prime informazioni, scrive il quotidiano on line Edition.mv i cinque turisti a bordo della Duke of York, un’imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un’immersione vicino ad Alimathaa. Si sono immersi al mattino e l’equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando, a mezzogiorno, non erano ancora riemersi.

Sebbene la polizia abbia confermato di aver avviato un’indagine sulla morte, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale. Le condizioni meteorologiche nel sito di immersione erano sfavorevoli, tanto che il servizio meteorologico aveva emesso un’allerta gialla per la zona, ancora in vigore.

Alcuni esperti di immersioni sostengono che la morte improvvisa di più subacquei in questo modo potrebbe essere stata causata da “tossicità da ossigeno”, causata dalla respirazione di ossigeno ad alta pressione per un periodo prolungato, che può provocare danni ai tessuti e compromettere il sistema nervoso centrale.

La notizia è stata confermata dal ministero degli Esteri. La Farnesina ha precisato che i connazionali sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive.

La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione. La sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare.

Foto di archivio