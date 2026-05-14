Tra le motivazioni del riconoscimento al direttore de ilfattoquotidiano.it "la coerenza del suo percorso, contraddistinto da coraggio e passione civile, dalla ricerca costante della verità e dal rifiuto di ogni compromesso con il potere". Durante la cerimonia della decima edizione della manifestazione saranno assegnati anche il premio per il miglior reportage e il premio "Ossigeno per l'informazione"

Il direttore de ilfattoquotidiano.it e condirettore del Fatto Quotidiano Peter Gomez riceverà il riconoscimento alla carriera della decima edizione del Premio Goffredo Parise. La premiazione si terrà il 16 maggio al Teatro Comunale “Mario Del Monaco” di Treviso. Durante la cerimonia verranno assegnati anche il Premio Parise per il Reportage e il Premio Ossigeno per l’Informazione, nonché tre riconoscimenti speciali: Impresa Umanistica, Ca’Foscari e Finestra sul Mondo. Il riconoscimento a Gomez è stato assegnato – come si legge nelle motivazioni – per “la coerenza del suo percorso, contraddistinto da coraggio e passione civile, dalla ricerca costante della verità e dal rifiuto di ogni compromesso con il potere”. Viene anche sottolineato il ruolo pionieristico svolto da Gomez nello sviluppo del giornalismo online italiano e la sua capacità di rendere accessibili anche le dinamiche più complesse della vita politica e civile del Paese. Il Premio da dieci anni afferma il valore del giornalismo come forma alta di racconto della realtà, nel solco dell’eredità culturale e civile dello scrittore vicentino Goffredo Parise. La sua lezione umana, fatta di sguardo critico, passione e amore per la verità, danno vita all’evento. Al centro il giornalismo d’inchiesta e l’impegno civile, per dare spazio alle storie, ai diritti, ai conflitti e alle trasformazioni sociali del nostro tempo.

Alla vigilia della cerimonia ufficiale Gomez terrà l’incontro pubblico – in dialogo con il giornalista Antonio Armano – dal titolo: “Il ruolo del giornalismo tra Intelligenza Artificiale e Terza Guerra Mondiale”, in programma venerdì 15 maggio, alle 18, alla Loggia dei Cavalieri di Treviso. Sarà un momento partecipativo e aperto alla cittadinanza, che vuole offrire uno spazio di confronto diretto tra giornalismo e pubblico sui temi centrali dell’attualità. Sarà quindi un’occasione di riflessione sui cambiamenti in atto nel mondo dell’informazione: dall’innovazione tecnologica, passando per l’intelligenza artificiale e arrivando alla crisi dei modelli tradizionali dei media.

Nato nel 2017, il Premio Parise è stato ideato e costruito nel tempo da Antonio Barzaghi, editore e animatore culturale scomparso nel 2024, e Maria Rosaria Nevola, ideatrice della Scuola di Reportage che quest’anno cura la direzione artistica. Sia il Premio che la Scuola sono promossi dall’associazione culturale NUNC, presieduta da Mara Pavan. La giuria è presieduta da Toni Capuozzo, con la partecipazione di Antonio Armano, Gianni Barbacetto e Marzio Breda. Oggi, sotto la presidenza di Andrea Favaretto, sindaco di Salgareda, il Premio continua a essere un punto di riferimento per il giornalismo d’inchiesta e l’impresa etica.