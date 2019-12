“Il 2020 sarà l’anno dell’azione: dobbiamo mettere al bando i combustibili fossili. Insieme possiamo farcela”. Cinquemila persone hanno accolto, a Torino, Greta Thunberg, che di ritorno dalla Cop25 ha scelto di salutare gli attivisti piemontesi di Fridays For Future nel giorno del loro cinquantesimo presidio settimanale. “I prossimi dieci anni definiranno il nostro futuro – ha ricordato Thunberg – quello che decideremo di fare o non fare avrà conseguenze sui nostri figli e i nostri nipoti e dobbiamo andare avanti anche per loro”.

