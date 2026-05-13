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Ultimo aggiornamento: 21:22

Flotilla, si imbarcherà anche il deputato M5s Dario Carotenuto: sarà l’unico parlamentare a bordo

di Alessandro Mantovani
e Luca De Carolis
L'eletto del Movimento 5 stelle è partito in aereo da Roma per Istanbul: "Ho deciso lunedì, perché trovo insopportabile quanto sta accadendo a Gaza" dice a il Fatto quotidiano
Flotilla, si imbarcherà anche il deputato M5s Dario Carotenuto: sarà l’unico parlamentare a bordo
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Alla fine un parlamentare si imbarcherà. Dario Carotenuto, deputato dei Cinque Stelle, napoletano di 48 anni, papà di un bimbo, è partito stasera in aereo da Roma per Istanbul, con l’obiettivo di salire sulla Flotilla. “Ho deciso lunedì, perché trovo insopportabile quanto sta accadendo a Gaza” dice a il Fatto quotidiano poco prima di partire. Ma prima di prenotare il volo ha comunque sentito i responsabili della Flotilla. “Ho chiesto se potevo essere utile o se invece rischiavo di essere d’intralcio – spiega – Mi hanno risposto che gli sarei stato certamente utile”. Così ecco il viaggio per raggiungere la missione.

Una scelta dietro a cui c’è un’altra miccia, aggiunge il deputato: “Ha influito anche la circostanza che l’ultimo sequestro di imbarcazioni da parte della Marina israeliana sia stato fatto in Europa. Un fatto incredibile, che dimostra i livelli di complicità e di compromissione nei rapporti tra gli Stati occidentali e Israele”. Viene però da chiedersi come mai questa volta lui sarà l’unico parlamentare a bordo, a fronte dei quattro eletti che erano partiti lo scorso settembre. Carotenuto riflette e poi risponde: “Non so se resterò l’unico, ma in tal caso si dimostrerà ancora più necessaria la scelta di partire”. La certezza è che questa volta deputati e senatori non hanno sgomitato per imbarcarsi, anzi. Perché? “L’attenzione mediatica sulla Flotilla è indubbiamente calata” ammettono fuori taccuino diversi parlamentari, che si soffermano anche “sullo scarso preavviso” che avrebbero avuto dagli organizzatori a fronte di un’eventuale partenza. Mentre i rischi sono rimasti quelli della prima volta. Una combinazione di fattori che ha scoraggiato molti. E forse hanno pesato anche le critiche di Francesca Albanese sulla seconda missione: “La Flotilla è un simbolo, non deve diventare un fine in sè. Un movimento senza direzione è caos. Piuttosto, servono azioni dirette a porre fine alle complicità”.

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