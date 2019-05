I dati che arrivano dai vari stati membri dell’Ue confermano una tendenza che era nell’aria: i cittadini europei sono tornati in massa alle urne. Si tratta dell’affluenza al voto più alta negli ultimi venti anni: secondo le stime diffuse dal portavoce del Parlamento europeo per i 27 Paesi si avvicina al 51%. Dipenderà poi dall’affluenza registrata nel Regno Unito, se l’affluenza sarà al 49% o salirà al 52%. La conferma, poi, arriva da Francia, Spagna e Germania, Paesi che hanno fatto registrare aumenti record: alle 12 a Madrid ha votato l’11% in più rispetto al 2014, a Berlino il 4%, mentre a Parigi il 10%, con quest’ultimo dato riferito alle ore 20. Stabile, invece, il dato dell’Italia, dove l’affluenza è aumentata di poco rispetto a 5 anni fa: 16,72% contro il 16,66% del 2014 alle 12, mentre alle 19 (5766 comuni su 7.915) ha votato il 43,10% degli aventi diritto (nel 2014 erano stati il 41,59%). Numeri che, se confermati dal prosieguo delle operazioni di voto, dovranno aprire giocoforza una riflessione sulla voglia di Europa (o di un’Europa nuova?) dei cittadini del Vecchio Continente e, in particolare, degli italiani.

ITALIA – Non solo europee: si vota anche in 3800 Comuni e per la Regione Piemonte

Da noi i seggi sono aperti dalle 7 alle 23 per 51 milioni di elettori. I cittadini di oltre 3.800 Comuni sono chiamati ad esprimersi anche per le amministrative. Per il rinnovo del Consiglio regionale in Piemonte voteranno poi più di tre milioni e mezzo di piemontesi. In più ci sono le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 04 (Trento) e 06 (Pergine Valsugana). Alle 12 secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno l’affluenza era al 16,72%, in linea con il dato del 2014 che era del 16,66. Più alta quella per le Comunali, al 21,92%. Per le regionali del Piemonte alle ore 12 era invece andato a votare il 19,44% degli aventi diritto, anche in questo caso in linea con il 19,63% della precedente tornata elettorale. Si consolida il dato dell’affluenza alle elezioni Europee alle ore 19: quando sono pervenuti i dati di 5766 comuni su 7.915, ha votato il 43,10% degli aventi diritto. Alle elezioni del 2014 erano stati il 41,59%. Nel 2014 l’affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%. Alle politiche del 2018 l’affluenza alle ore 19 fu del 58,4% (dato della Camera).

ITALIA/2 – L’affluenza nei territori: Emilia top, flop in Sicilia

La regione in cui l’affluenza per le Europee alle ore 12 è stata più bassa è la Sicilia con l’8,63%, nel 2014 era stata il 9,34%. Quella in cui è stata più alta è l’Emilia Romagna con il 22,96%, nel 2014 era stata il 23,56%. Nel mezzo i risultati delle altre regioni. Eccoli, con i dati ufficiali pubblicati dal sito del Viminale: Abruzzo 14,13% (16,62% nelle passate elezioni), Basilicata 11,435 (11,87% nel 2014), Calabria 10.98% (10,66), Campania 11,42% (12,90%), Friuli Venezia Giulia 19,17 (18,61), Lazio 16,55% (14,72), Liguria 20,09% (19,92), Lombardia 20,80% (20,52), Marche 17,34% (17,67), Molise 15,35% (15,24), Piemonte 19,84% (19,92), Puglia 13,67% (13,60), Sardegna 10,95% (11,65), Toscana 19,89% (19,46), Trentino Alto Adige 17,53% (14,79), Umbria 19,49% (19,32), Valle d’Aosta 16,32% (14,87), Veneto 19,63% (19,08).

EUROPA – L’affluenza nei vari Paesi Ue

Affluenza ai seggi in aumento nei principali Paesi europei. Oltre che in Francia (43,29% contro il 35% del voto Ue del 2014, +8%), in Germania alle 14 la percentuale di persone che si è recata a votare era del 29,4% rispetto al 25,6% del 2014. In Spagna numeri ancora più alti se confrontati con le Europee di cinque anni fa: l’affluenza delle 14 infatti era del 34%, più alta di dieci punti percentuali rispetto al 2014. Boom in Ungheria, dove alle 15 l’affluenza era pari al 30,52%, già più alta di quella complessiva di cinque anni fa. Altri dati: in Slovenia all’8,9% a metà mattinata, in Polonia al 14,39% alle 12, in Portogallo all’11,56% alle 12, in Romania al 19,7% (+ 7 rispetto al 2014, ma oggi si vota anche per il referendum sulla controversa riforma della giustizia), in Croazia al 9,9% alle 11.30.

EUROPA 2 – Manifestazione dei gilet gialli a Bruxelles

A seggi aperti, inoltre, da segnalare manifestazioni di ecologisti e gilet gialli a Bruxelles in occasione delle europee. Una cinquantina di attivisti per la lotta ai cambiamenti climatici, provenienti da diversi Paesi tra cui l’Italia, hanno passato la notte nella piazza antistante la sede del Parlamento europeo per sollecitare un voto in favore di una nuova politica ambientalista più ambiziosa. Questa mattina invece la polizia è intervenuta per disperdere una manifestazione non autorizzata di un gruppo di gilet gialli che si era radunato nei pressi di una delle stazioni della capitale belga, la gare du Nord. Alcuni manifestanti sono stati fermati.

Mattarella e Conte al voto

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato poco dopo le 9.10 a Palermo. Oggi stesso tornerà a Roma per seguire dal Quirinale lo spoglio. Il vice premier Luigi Di Maio si è recato al voto a Pomigliano d’Arco. Intanto i primi plichi diplomatici elettorali contenenti i voti degli italiani all’estero sono arrivate all’aeroporto di Roma Fiumicino. A Montemiletto, comune chiamato ad eleggere anche il nuovo sindaco, un uomo è stato segnalato alle forze dell’ordine perché aveva fotografato la scheda. Ha votato alle 13.15, invece, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al seggio dell’istituto Virgilio in via Giulia a Roma per il rinnovo del parlamento europeo. Conte, dopo aver votato, si fatto fare una fotografia insieme agli scrutatori di seggio e ha scherzato guardando i numerosi fotografi presenti dicendo: “Se avessi saputo che vi avrei fatto aspettare così tanto sarei venuto prestissimo“.

L’Italia elegge 76 eurodeputati – Tutti i cittadini maggiorenni degli Stati membri sono chiamati a scegliere i rappresentanti del Parlamento europeo. L’organismo è composto da 751 deputati, compreso il presidente, e il numero di rappresentanti per ogni Paese è proporzionale alla popolazione. L’Italia deve eleggere 76 eurodeputati: il numero, con la decisione del Consiglio europeo 2018/937, è stato aumentato da 73 a 76 in conseguenza dell’annunciata Brexit. Soltanto 73 eletti si insedieranno subito mentre i restanti tre potranno farlo quando l’addio del Regno Unito all’Ue sarà giuridicamente effettivo. In alcuni Paesi europei le elezioni si sono già svolte: il 23 maggio hanno votato i Paesi Bassi, il 24 maggio gli irlandesi, il 25 è toccato a Lettonia, Repubblica Ceca, Malta e Slovacchia, mentre il 26 a tutti gli altri. Grecia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Lituania e Cipro sono stati i primi ad aprire i seggi, seguiti da Francia, Germania, Italia e gli altri paesi.

Le cinque circoscrizioni e la guida al voto – Cinque le circoscrizioni elettorali per l’Italia: Italia nord-occidentale (20 seggi), Italia nord-orientale (15), Italia centrale (15), Italia meridionale (18), Italia insulare (8). Il sistema elettorale è proporzionale puro con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. La soglia di sbarramento alle liste per partecipare al riparto dei seggi è del 4% dei voti validi ottenuti a livello nazionale. Possibile esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza, ma attenzione al genere. Qui trovate una guida che spiega come votare. Riassumendo, L’elettore può esprimere il proprio voto di lista tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. Non è un obbligo, ma si possono esprimere fino a tre voti di preferenza. Tuttavia chi decide di esprimere due preferenze deve farlo per un uomo e una donna. Chi esprime tre preferenze deve scegliere almeno un candidato di sesso diverso dagli altri. Infatti se si esprimono più preferenze per candidati dello stesso sesso, sono annullate quelle successive alla prima. Una sola preferenza può essere indicata per i candidati compresi nelle liste di minoranze linguistiche. I candidati per i quali si esprime la preferenza devono essere compresi nella lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate accanto al contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella stessa lista. Se ci sono candidati con lo stesso cognome, bisogna scrivere sempre nome e cognome e, se necessario, la data e il luogo di nascita.