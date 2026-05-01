“Saif Abukeshek e Thiago Ávila saranno portati in Israele per essere interrogati”

“Saif Abukeshek, sospettato di affiliazione con un’organizzazione terroristica, e Thiago Ávila, sospettato di attività illegale, saranno portati in Israele per essere interrogati. Israele non permetterà la violazione del blocco navale legale su Gaza“. Lo scrive su X il ministero degli esteri israeliano. Entrambi sono nel comitato direttivo della missione. Come anticipato sul Fatto, quindi, il governo israeliano porterà nelle sue carceri persone che sono da tempo oggetto delle attenzioni dell’intelligence anche per usarle a fini di propaganda in vista delle prossime elezioni che vedono una forte competizione a destra.

“Come pubblicato dal Board of Peace e dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, l’attività umanitaria nella Striscia di Gaza è gestita dal BoP, e questa flottiglia guidata da Hamas è un’altra provocazione progettata per distogliere l’attenzione dal rifiuto di Hamas di disarmarsi – e per servire gli interessi di PR di provocatori professionisti”, si legge nel post.