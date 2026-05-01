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Ultimo aggiornamento: 11:42

Flotilla, non tutti gli attivisti fermati vengono liberati a Creta: “Abukeshek e Thiago Ávila saranno portati in Israele per essere interrogati”

I due membri del comitato direttivo sono da tempo oggetto delle attenzioni dell'intelligence. L'appello ai governi: "Facciano pressione sul regime israeliano per il rilascio di tutti i rapiti illegalmente. Rilasciate Thiago e Saif ora!"
Flotilla, non tutti gli attivisti fermati vengono liberati a Creta: “Abukeshek e Thiago Ávila saranno portati in Israele per essere interrogati”
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“Saif Abukeshek e Thiago Ávila saranno portati in Israele per essere interrogati”

“Saif Abukeshek, sospettato di affiliazione con un’organizzazione terroristica, e Thiago Ávila, sospettato di attività illegale, saranno portati in Israele per essere interrogati. Israele non permetterà la violazione del blocco navale legale su Gaza“. Lo scrive su X il ministero degli esteri israeliano. Entrambi sono nel comitato direttivo della missione. Come anticipato sul Fatto, quindi, il governo israeliano porterà nelle sue carceri persone che sono da tempo oggetto delle attenzioni dell’intelligence anche per usarle a fini di propaganda in vista delle prossime elezioni che vedono una forte competizione a destra.

“Come pubblicato dal Board of Peace e dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, l’attività umanitaria nella Striscia di Gaza è gestita dal BoP, e questa flottiglia guidata da Hamas è un’altra provocazione progettata per distogliere l’attenzione dal rifiuto di Hamas di disarmarsi – e per servire gli interessi di PR di provocatori professionisti”, si legge nel post. 

Momenti chiave

  • "Saif Abukeshek e Thiago Ávila saranno portati in Israele per essere interrogati"
  • Sbarcati a Creta gli attivisti fermati dagli israeliani
    • 11:27

      L’appello ai governi: “Facciano pressione per il rilascio di tutti i rapiti illegalmente”

      “Chiediamo che tutti i governi facciano tutto il possibile per fare pressione sul regime israeliano affinché rilasci tutti i rapiti illegalmente. I restanti partecipanti prigionieri sono stati rilasciati a Creta, fatta eccezione per Thiago e Saif”. Questo l’appello postato su X da Global Sumud Flotilla. “Rilasciate Thiago e Saif ora!” è scritto nel post pubblicato dopo che il ministero degli Esteri israeliano aveva annunciato che due attivisti della Flotilla per Gaza saranno portati in Israele: “Saif Abu Keshek, sospettato di affiliazione a un’organizzazione terroristica e Thiago Ávila, sospettato di attività illegali, saranno portati in Israele per essere interrogati”, aveva annunciato.

    • 10:04

      “Saif Abukeshek e Thiago Ávila saranno portati in Israele per essere interrogati”

      “Saif Abukeshek, sospettato di affiliazione con un’organizzazione terroristica, e Thiago Ávila, sospettato di attività illegale, saranno portati in Israele per essere interrogati. Israele non permetterà la violazione del blocco navale legale su Gaza“. Lo scrive su X il ministero degli esteri israeliano. Entrambi sono nel comitato direttivo della missione. Come anticipato sul Fatto, quindi, il governo israeliano porterà nelle sue carceri persone che sono da tempo oggetto delle attenzioni dell’intelligence anche per usarle a fini di propaganda in vista delle prossime elezioni che vedono una forte competizione a destra.

      “Come pubblicato dal Board of Peace e dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, l’attività umanitaria nella Striscia di Gaza è gestita dal BoP, e questa flottiglia guidata da Hamas è un’altra provocazione progettata per distogliere l’attenzione dal rifiuto di Hamas di disarmarsi – e per servire gli interessi di PR di provocatori professionisti”, si legge nel post. 

    • 09:59

      Sbarcati a Creta gli attivisti fermati dagli israeliani

      173 sui 175 attivisti della Flotilla per Gaza arrestati al largo dell’isola di Creta dalle forze israeliane sono sbarcati in un piccolo porto cretese nel sud-est dell’isola, ha constatato un giornalista dell’Afp. Scortati dalla guardia costiera greca, sono stati condotti su quattro autobus verso una città cretese il cui nome non è stato precisato dalle autorità, secondo la stessa fonte.